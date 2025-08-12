Gigante belga lanza OPA para concretar la compra de Cementos Bío Bío

Este martes se detalló el inicio del proceso con que el gigante europeo Carmeuse busca concretar la compra de Cementos Bío Bío (CBB). Vía un hecho esencial a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) se notificó el inicio del proceso de la oferta pública de adquisición de acciones (OPA) por hasta el 100% de las acciones de CBB.

La OPA es realizada por Carmel Holding S.A, filial de Carmeuse. Sin embargo, es propiedad de los abogados Morales y Besa, una estructura legal provisoria que cambiará a futuro, con el ingreso a la propiedad del grupo cementero belga que está tras la adquisición.

En la comunicación a la CMF también se explicó que el proceso será administrado por BTG Pactual Chile S.A. Corredores de Bolsa.

En detalle, el monto total de la operación será de US$ 505 millones en caso de concretarse la venta por el 100% de las acciones o un precio de US$1,91127 por cada acción.

La OPA también explica que para que sea exitosa, en línea con lo que se informó en su momento, se deben comprar al menos 176.156.141 acciones, representativas, aproximadamente, del 66,67% del total de las acciones de la firma. Se trata de un poco más del 64,57% que controlan los accionistas mayoritarios (las familias Briones, Rozas y Stein) y que ya se comprometieron a vender.

La oferta tiene un plazo de duración de 30 días corridos, que comienza el 13 de agosto de 2025 y vence el 11 de septiembre de 2025. “Tanto el primer como el último día de dicho plazo comenzarán y terminarán, respectivamente, a la hora de apertura y cierre del mercado bursátil”, se explicó.

“El oferente se reserva el derecho de prorrogar el plazo de la oferta“, agrega el texto de la OPA y con respaldo en la legislación.

Sobre el resultado final de la operación, el aviso de la OPA explica que deberá publicarse el día 14 de septiembre de 2025, “salvo que se haya efectuado una prórroga al plazo de duración de la oferta, en cuyo caso el aviso de resultado deberá publicarse al tercer día contado desde el último día de dicha prórroga”.

El texto también detalla que “el premio de control asciende a un 16,2% considerando un precio de mercado de cada acción de $1.843″. Según datos de la Bolsa de Santiago, a este martes 12 de agosto, el valor de la acción de la firma es de $1.800,10.