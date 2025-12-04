LarrainVial nombra a Andrés Urzúa como nuevo gerente general de la corredora

LarrainVial sigue viviendo cambios en su primera línea ejecutiva. A partir del próximo 2 de enero, el acual gerente Renta Variable de Larraín Vial Corredores de Bolsa, Andrés Urzúa, asumirá la gerencia general de la intermediaria.

El nombramiento se produce a poco más de un mes de que se anunciara la salida de una serie de históricos ejecutivos de LarrainVial con motivo de haber cumplido 65 años, edad que por norma interna es el límite para desempeñarse en la firma.

Por una parte, Fernando Larrain, presidente del dierctorio de LarrainVial, cesará en sus funciones diarias (más ejecutivas) y se mantendrá exclusivamente como presidente del directorio.

Junto con el saldrá Juan Luis Correa de la gerencia general, aunque seguirá como director en las filiales. En tanto, Leonardo Suárez también dejará sus funciones como director de Estudios y su calidad de socio, aunque continuará asesorando a la firma en diversas instancias.

A fines de octubre se había comunicado que el puesto de Correa sería asumido por el actual gerente general de la corredora de bolsa, Andrés Trivelli, pero no se había informado sobre quién llegaría a la gerencia general de la corredora. Hasta hoy.

Urzúa - quien llegó a la compañía hace más ed 15 años - ha sido formado en el mundo institucional e internacional y su nombramiento está en línea con la estrategia de crecimiento internacional de la compañía. De hecho, durante 3 años estuvo en LarrainVial Securities en Nueva York.