LarrainVial y el mercado local: “El empujón final que nos falta es estabilidad fiscal, crecimiento, institucionalidad y reglas claras”

A fines del año pasado LarrainVial anunció una renovación histórica entre los máximos ejecutivos de la compañía. Fue a raíz de esa renovación que desde el pasado 2 de enero Andrés Urzúa asumió como gerente general de LarrainVial Corredora de Bolsa, mientras que, tras la salida de Leonardo Suárez, el área de research es liderado por Florencia Stefani, quien ya llevaba cerca de un año como gerenta de Estudios.

Los nuevos énfasis para la firma están en la internacionalización y la “regionalización”, indica Urzúa. “Queremos acompañar a Latinoamérica para que vuelva a estar en el radar del mundo”, apunta.

Esta semana, ambos ejecutivos participaron en la versión número 20 de su Andean Conference, realizada el martes y miércoles en el hotel Ritz-Carlton de Santiago. “El año pasado se hicieron más de 1.500 reuniones entre fondos y compañías. Este año fueron más de 2.000″, cuenta Stefani. Y Urzúa precisa: “Estuvo con nosotros la bolsa de Chile, Perú, Colombia, la bolsa de Argentina, de México y MSCI para hablar respecto de cómo potenciar nuestro mercado. Vinieron más de 90 fondos tanto de Chile, Perú, Colombia, México, Estados Unidos, Brasil y Europa”.

Stefani y Urzúa coinciden en que los inversionistas extranjeros tiene una visión positiva sobre la región, su potencial de crecimiento económico y sobe sus empresas en el contexto global. Pero subrayan que la posibilidad de expansión del mercado se da en un contexto donde se requieren reformas y reglas claras.

¿Qué conclusiones sacan tras el seminario?

Urzúa: Para Latinoamérica viene un ciclo interesante y la pregunta es si estamos preparados. Depende de la comunidad de inversionistas, gobiernos y empresarios aprovechar el ciclo, entendiendo lo que está pasando en geopolítica y el potencial que tiene Latinoamérica desde el punto de vista de sus recursos naturales y su gente.

Stefani: Hoy se están alineando factores para Latinoamérica. Antes, ser un país extractivista no era visto como algo tan positivo porque se consideraba que no se había avanzado en industrias manufactureras. Hoy, lo que tenemos - y veníamos viéndolo desde el año pasado- es la expectativa de un giro a la derecha, con gobiernos que ponen el foco en crecimiento, desarrollo, inversión y disminución de permisología, que permitan generar una reactivación de la inversión y por ende el crecimiento de nuestros países. El upside del Ipsa va en línea con esa expectativa. A eso se suma el reordenamiento geopolítico, donde se está impulsando el cambio de las cadenas de suministro a nivel global. Ahí Latinoamérica surge como una potencia por la capacidad y la generación de minerales críticos: entre Chile y Perú tenemos el 35% del cobre, entre Argentina y Chile tenemos el 30% del litio, y petróleo en Colombia, Venezuela y México.

¿Se mantienen altas las expectativas para el mercado a pesar del retorno sobre 50% del Ipsa en 2025?

Stefani: Hoy estamos en un momento histórico con países y gobiernos pensando en crecimiento, desarrollo, inversión, estando en el foco global porque somos países que producen minerales críticos. Si a eso se suma una estabilidad macro y reglas claras que permitan generar expectativas de crecimiento sostenible, nuestros mercados de capitales se empezarían reforzar. Hoy Latinoamérica representa un porcentaje muy relevante en la producción de minerales críticos a nivel global, pero -sin Brasil- representa menos de un 1% en los índices. En la medida que sepamos monetizar la visibilidad global que hoy tenemos, sepamos preocuparnos de nuestros mercados, de visibilizar a las compañías que están creando valor, deberíamos lograr que la región pese mucho más. Eso es lo que estamos viendo para los próximos 10 años.

¿Hacia qué niveles?

Urzúa: Es un trabajo mancomunado entre emisores y gobiernos preocuparse por estar en el mercado, pero eso tiene que ver también con una estrategia de inversionistas pasivos. Nosotros estamos trabajando a nivel regional junto con MSCI, que es el mayor proveedor de índices del mundo, y esperamos duplicar la presencia en los índices. Ese es el objetivo que nos hemos propuesto.

¿Se puede dimensionar el incremento en los flujos si se duplica la presencia de la región en los índices?

Urzúa: Un caso que uno debería analizar es Mallplaza. Cuando logró aumentar su free float recibió en flujos pasivos más de US$450 millones. El 50% de los activos bajo administración en compañías abiertas es del mundo pasivo. Llevamos trabajando tres años, nosotros creemos y tenemos un plan para el mercado.

Stefani: Veníamos de un círculo muy vicioso: menos visibilidad, lo que conlleva menos liquidez, pero hoy la región está volviendo a entrar a un círculo virtuoso y ese círculo es como una bola de nieve que va alimentando la liquidez, la visibilidad e implica más flujos.

El Ipsa el año pasado rentó 56% en pesos. ¿Cuáles son las expectativas para este ejercicio?

Stefani: Veníamos con mercados muy descontados, pero el escenario hoy día es distinto. El Ipsa transa en torno a 13 veces precio/utilidad, cifra que está por sobre el promedio histórico en los últimos 10 años, y en enero llegó a un peak de 14,6 veces Podríamos volver a esos niveles si el conflicto geopolítico -en Medio Oriente- no sigue escalando y se desacelera. Ahora, de todas maneras, no ocurrirá un rewriting de múltiplos tan pronunciado como lo que vimos en el último año. Pero hoy el mercado, más que apostar por la expectativa, va a exigir visibilidad y va a depender mucho de lo que logre implementar este gobierno en el corto plazo: la posibilidad de que exista una reforma tributaria, la disminución en permisología, la reducción de los gastos; que entreguen una señal que permita un crecimiento en las utilidades (de las empresas) de manera sostenida en el tiempo. Tenemos un target para el Ipsa de 12.150 puntos, es decir en torno a un 14% sobre el precio actual, pero eso es con las condiciones actuales, porque si efectivamente se da una expectativa de mayor crecimiento, podríamos tener un upside adicional.

¿Ese es su escenario base? ¿Cuál es el optimista y el pesimista para el mercado?

Stefani: No me la jugaría con un número porque, en el fondo, también depende mucho del contexto geopolítico. Tenemos como escenario base que el conflicto geopolítico empieza a desescalar de aquí al próximo mes. Si es que eso no se da, tendremos un escenario donde el petróleo estará mucho más alto, generando presión sobre el dólar y eso, finalmente, genera que el inversionista se vuelve mucho más defensivo. Pero nosotros estamos constructivos no solo con Chile, sino con la región en términos de la rentabilidad para este año.

¿Qué retornos esperan para la región?

Stefani: Estamos mucho más positivos en Chile y en Perú que con Colombia. En este último país hay un tema de déficit fiscal y no se visibiliza una resolución. En el corto plazo el precio del petróleo está ayudando a Colombia porque mejora sus términos de intercambio, pero en la medida que el conflicto desescale, que es nuestro escenario base, estamos mucho más optimistas en Chile y en Perú.

Urzúa: Mi expectativa es que si funciona la institucionalidad y se pueden proyectar temas de más largo plazo, debiéramos ver un mercado de capitales mucho más activo. Es decir, aumentos de capital y IPOs. El mercado financia el riesgo, debiéramos ver más compañías en el futuro, tal vez más pequeñas, pero que recompongan este mercado que fue capaz de crear industria. Con todos los problemas de los salmones en su minuto, finalmente fue una industria muy exitosa.

No han habido aperturas a bolsa, al contrario, se han deslistado empresas. También hemos visto recompras de acciones y reparto de dividendos sobre lo habitual. ¿Estiman que las compañías darán un giro hacia planes de crecimiento más agresivos ?

Urzúa: Creo que sí. Si el mercado está, las compañías van a empezar a financiar capex de crecimiento porque hay potencia en Latinoamérica. Hablemos de industrias claves como la inteligencia artificial: necesita cobre, energía y seguridad, elementos que tiene Chile. Ahora hay que financiarlo. Chile tiene tierras raras, están en Penco, hay una industria que se podría generar y necesita reglas claras y capital. Acá hay recursos y la pregunta es si hay disposición. Y volvemos al mismo tema: reglas del juego claras y expectativas. Hay oportunidades y nos están mirando. Pero el capital es limitado, el que se mueve más rápido pega mejor, hay un desafío para la compañías: quién va a aprovechar la oportunidad que se viene. ¿Es este año o vamos a esperar cuatro años más? ¿Vamos a esperar que el tema geopolítico se acabe o vamos a partir ahora?

Stefani: En el fondo hay que esperar a que haya una señal de disminución en gastos fiscales, o algún elemento que entregue luces de que la reforma tributaria podría ser aprobada, ahí va a entrar el flujo.

Urzúa: Si este año no vemos a las compañías activas, es que al parecer algo no está cuajando.

Stefani: Que tanto el Congreso como el gobierno logren concretar la agenda legislativa. En el fondo es que efectivamente todo lo que prometió este gobierno se logre implementar.

Urzúa: Son las instituciones las que importan. El extranjero cuando entró en una primera ola vio que el mercado estaba barato, porque la expectativa era que la institucionalidad funciona tras el acuerdo de reforma previsional: mientras más institucionalidad haya, menos importa el tema geopolítico. Los inversionistas extranjeros están esperando que las compañías les muestren crecimiento y están disponibles para invertir juntos con los locales.

¿Cuáles son los principales riesgos para las empresas chilenas en el escenario global actual?

Stefani: Creo que hay algo clave: todas nuestras industrias, o la mayoría de ellas, hoy están preparadas y en buenas condiciones. Todas tienen caja y un balance limpio. Las empresas hicieron la pega, se reinventaron y siguieron creando valor. Hoy están en condiciones óptimas en términos fundamentales. Ahora, el único empujón final que nos falta es estabilidad fiscal, crecimiento, institucionalidad y reglas claras.