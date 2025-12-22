Larry Ellison respalda oferta de Paramount para vencer a Netflix en lucha por Warner Bros

Paramount Skydance no cede en su interés por comprar Warner Bros. Discovery (WBD). La firma modificó su propuesta para lograr imponerse al acuerdo que tiene la casa de Game of Thrones y el universo de superhéroes DC con Netflix.

El actual controlador de Chilevisión -que pactó la venta de la unidad chilena a Vytal Group de Tomás Yankelevich- cambió su oferta hostil por la firma con un mayor rol de Larry Ellison, cofundador y CEO de Oracle.

Ellison acordó garantizar millones US$40.400 de los US$77.900 millones que ofertó para comprar la división tanto de medios de comunicaciones como los de estudios de streaming, donde Netflix solo busca comprar esta última.

El cambio de condiciones se da luego de que, el viernes pasado, Warner Bros. Discovery llamó a los accionistas a rechazar la oferta de Paramount.

La matriz de HBO apeló a la falta de viabilidad económica que veían en la oferta. Esto por las condiciones de respaldo que veían en la forma de pago de Paramount, donde principalmente se apuntaba al poco respaldo de la fortuna de Larry Ellison en la operación.

Ellison es parte de la operación en el contexto de que Paramount Skydance es de David Ellison, hijo del magnate, y que en las negociaciones se planteó que su patrimonio era parte del respaldo de la oferta, pero el mecanismo —según informó WBD en su momento— no garantizaba dicho compromiso y respaldo por parte del multimillonario.

Además, Paramount Skydance apuntó que todas las interpelaciones de WBS no habrían sido informadas en el proceso de negociación.

“Sin embargo, Paramount ha decidido abordar las preocupaciones actuales manifestadas por WBD y ha modificado su oferta“, dijo en un comunicado.

Larry Ellison, cofundador de Oracle. Fuente: Oracle

Otro de los detalles de la oferta es que el fidecomiso, que se compone de 1.160 millones de acciones ordinarias de Oracle y los pasivos materiales de la familia Ellison, no se moverá en medio del proceso de la transacción.

Además, Paramount Skydance aumentó de US$5.000 millones a US$5.800 millones lo que deberá pagar si la transacción no llega a concretarse.

La oferta de Paramount Skydance de US$30 por acción quedará sobre la mesa por los accionistas hasta el 21 de enero del próximo año.

“Esperamos que la junta directiva de WBD tome las medidas necesarias para asegurar esta transacción que aumenta el valor, preserva y fortalece un icono tesoro de Hollywood para el futuro”, dijo David Ellison, presidente y director ejecutivo de Paramount, en un comunicado.

Los Ellison son amigos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien dejó en claro que quiere una nueva propiedad para CNN, un blanco frecuente de su ira, destacó Wall Street Journal en una nota.

Los pasos de Netflix

Por su lado, Netflix avanza en su oferta vía refinanciar parte de un préstamo puente de US$59.000 millones para respaldar la operación para comprar WBD, que ya fue aceptada por el directorio de esta última.

“Los préstamos puente se utilizan normalmente para proporcionar financiación a corto plazo para grandes transacciones y luego se sustituyen por deuda a largo plazo y más barata”, explicó CNBC en una nota.

De avanzar dicha oferta, se espera que el acuerdo, que incluye el estudio cinematográfico y el servicio de streaming, se cierre después de que Warner Bros tenga como empresa aparte su unidad Global Networks en el tercer trimestre de 2026.

La oferta de Paramount valora al total de la firma en US$108 mil millones por todas las divisiones, mientras que la de Netflix, solo por la parte cinematográfica, lo hace por US$82.000 millones. Ante este contexto, vía el pago de efectivo y acciones, Netflix pagaría US$72.000 millones y Paramount, vía efectivo, desembolsaría US$77.900 millones.