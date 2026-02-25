Larry Summers anuncia su retiro de Harvard en medio de revisión por vínculos con Jeffrey Epstein

El exsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Larry Summers, anunció este miércoles que dejará su cátedra en Harvard University al término del actual año académico, en medio de la revisión que realiza la institución sobre sus vínculos con Jeffrey Epstein.

“He tomado la difícil decisión de retirarme de mi cátedra en Harvard al final de este año académico”, dijo el economista, quien también fue presidente de la prestigiosa casa de estudios, a la que estuvo ligada por casi medio siglo.

“Siempre estaré agradecido con los miles de estudiantes y colegas a los que he tenido el privilegio de enseñar y con quienes he trabajado desde que llegué a Harvard como estudiante de posgrado hace 50 años”, agregó.

La renuncia se produce mientras la universidad revisa correos electrónicos y otros documentos que detallan la relación de Summers con Epstein, los que fueron divulgados en meses recientes por el Departamento de Justicia y el Congreso de Estados Unidos.

Según informa CNBC, Summers se encontraba con licencia desde noviembre, tras la controversia generada por esos correos.

El economista -que no ha sido acusado de irregularidades en relación con Epstein- no impartirá clases ni asumirá nuevos estudiantes hasta que su retiro se haga efectivo.

Jeffrey Epstein

“En relación con la revisión en curso por parte de la Universidad de documentos relacionados con Jeffrey Epstein que fueron recientemente divulgados por el gobierno, el decano de Harvard Kennedy School, Jeremy Weinstein, aceptó la renuncia del profesor Lawrence H. Summers a su cargo de liderazgo como codirector del Mossavar-Rahmani Center for Business and Government”, indicó el portavoz de Harvard, Jason Newton, en una declaración enviada a CNBC.

Añadió que Summers permanecerá con licencia hasta el término del año académico, cuando se concrete su retiro de sus cargos académicos.

En su declaración más reciente, Summers señaló que, “libre de responsabilidad formal, como Presidente Emérito y profesor retirado, espero con el tiempo participar en investigación, análisis y comentarios sobre una gama de asuntos económicos globales”.

En noviembre, cuando tomó licencia de Harvard y renunció al directorio de la empresa de inteligencia artificial OpenAI, Summers afirmó: “Estoy profundamente avergonzado de mis acciones y reconozco el dolor que han causado. Asumo plena responsabilidad por mi decisión equivocada de continuar comunicándome con el señor Epstein”. Su declaración se produjo tras reportes del periódico estudiantil The Crimson, que detallaron cómo había buscado orientación de Epstein mientras mantenía una relación romántica.

El caso Epstein salpica a otros académicos

El caso se enmarca en una serie de repercusiones en el ámbito académico vinculadas a comunicaciones con Epstein. El martes, el científico ganador del Premio Nobel Richard Axel anunció que dejaría su cargo como codirector del Zuckerman Mind Brain Behavior Institute de Columbia University, ante la atención generada por sus propios intercambios con Epstein.

Asimismo, Yale University informó el 11 de febrero que prohibió al profesor David Gelernter dictar clases de ciencias de la computación mientras revisa sus contactos con Epstein, que incluyeron la mención de un estudiante de Yale para un eventual proyecto.