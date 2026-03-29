Las 10 empresas donde las AFP buscan elegir nuevos directores en 2026

Las 10 empresas donde las AFP buscan posicionar nuevos directores en las juntas de accionistas de esta temporada

Ya llegó la temporada de juntas anuales ordinarias de accionistas en las empresas chilenas. Y con ello las AFP se preparan para presentar a sus candidatos a directores.

En algunas compañías, las administradoras renovarán a sus directores actuales, quienes no han cumplido el plazo de dos períodos consecutivos que se autoimponen las AFP para mantener a un mismo director en una firma.

Pero también hay diez sociedades anónimas donde las AFP han presentado o pretenden nominar a nuevos candidatos a directores independientes. Se trata de Falabella, Itaú, Latam Airlines, Watt’s, Santander, Concha y Toro, Engie, Parque Arauco, Salmones Camanchaca, y SMU.

Falabella

Falabella fue la primera compañía de esta temporada donde las AFP lograron elegir a una nueva directora en la mesa: la exministra de la Mujer y de Medio Ambiente en los gobiernos de Sebastián Piñera, Carolina Schmidt Zaldívar, aterrizó en el directorio del retailer el 17 de marzo.

Aunque redujeron a la mitad su exposición en la empresa en tres años, las AFP lograron posicionar a Schmidt. En la junta de 2023, las administradoras llegaron con un 13,09% de participación en la empresa. Pero a febrero de este año tenían el 6,62% de la propiedad. Schmidt reemplazó en el retailer a Andrés Roccatagliata.

Santander

Las AFP vuelven a la carga este año. La última vez no lo consiguieron, pero este año, el 28 de abril, pretenden elegir un director en el Banco Santander Chile.

Ha trascendido que las AFP apostarán por Juan Beavides Feliú, exgerente general de Falabella, expresidente de Codelco y expresidente de AFP Habitat.

A febrero, las AFP tenían US$1.680 millones invertidos en Santander Chile, lo que equivale al 10,08% de la propiedad, porcentaje justo para posicionar un candidato.

En la última renovación del directorio de nueve integrantes, en 2023, las AFP postularon al ex vicepresidente ejecutivo de Corfo, Hernán Cheyre, pero no resultó electo. Entonces tenían el 7,66% del Santander Chile.

Itaú

Las AFP decidieron postular a un histórico exejecutivo del banco Santander Chile para ser director titular independiente del banco Itaú. Pero probablemente tendrán que pelear por el cupo.

Se trata del ingeniero comercial Raimundo Monge Zegers, quien estuvo por 27 años en el Santander (1990-2018), ejerciendo, entre otros cargos, como gerente general y presidente.

Las administradoras ya realizaron la postulación oficial de Monge para el Itaú. La junta se realizará el 9 de abril.

A febrero, las AFP tenían invertidos US$311 millones, lo que equivale al 5,67% del banco de capitales brasileños. Pero como la cifra repartidora es 12,5%, no es claro que Monge resulte electo.

Aun así, las gestoras creen que pueden lograr un director de los siete del Itaú: en la última renovación, de 2023, las AFP tenían tan solo el 1,79% de la propiedad.

Latam Airlines

Las AFP han aumentado su participación en Latam Airlines de manera importante. La última vez que la principal aerolínea de la región eligió directorio fue en 2024. En ese entonces, las administradoras tenían tan solo un 3,05% de la propiedad, por lo que ni siquiera presentaron un candidato, considerando que la cifra repartidora para lograr un miembro es del 10%.

Pero a febrero de este año la situación era muy distinta: las AFP tenían US$3.603 millones invertidos en la empresa, un 20,52% de la propiedad, la mayor exposición que tienen sobre una acción nacional.

Así, las gestoras ya han evaluado nombres para llegar a la mesa de la aerolínea el 23 de abril y han trascendido ya dos candidatos posibles: Marcos Büchi, exgerente general de Chilquinta, expresidente de Consorcio y exdirector de empresa sanitarias y Codelco; y Luis Felipe Cerón, exCEO de AES Gener y hoy director de Molymet y Sigdo Koppes.

Concha y Toro

En la junta de accionistas que realizará la viña Concha y Toro el 21 de abril, las AFP esperan conseguir un cupo en la mesa. En 2023 las gestoras posicionaron a Janet Awad para su segundo periodo, gracias a que tenían el 12,84% de la propiedad, en una compañía que tiene una cifra repartidora del 12,5%.

Pero a febrero de este año, los US$67 millones que las AFP tenían invertidos en la viña representan un 8,07%. Ha trascendido que ahora podrían nominar a Sandra Porcile. La ingeniera civil industrial química de la Universidad Católica fue directora por las AFP en Ripley, hasta 2025. Actualmente es directora de Protteina Foods.

Porcile ingresó al registro de directores de las AFP en 2020, pero actualizó el registro el 5 de marzo pasado.

Parque Arauco y SMU

Parque Arauco y SMU son dos de las compañías, junto a Latam Airlines, donde las AFP más aumentaron su participación accionaria desde la última junta de accionistas donde hubo renovación de directorio.

Si en la cadena de retail supermercadista las AFP tenían el 12,08% de la propiedad en abril de 2024, a febrero de este año registraban más del doble: US$272 millones invertidos, con un 26,8% de SMU. Eso, en una compañía que tiene una cifra repartidora del 10%.

Así, de cara a la próxima junta de accionistas, las AFP apostarán por mantener a los dos directores que tienen actualmente en la matriz de Unimarc, Alejandro Danús y Enrique Gundermann, pero también pretenden postular a un tercer candidato.

Por otro lado, en Parque Arauco las AFP tenían un 7,29% de participación en 2023. A febrero de este año había subido al 19,32%, con una exposición de US$824 millones.

Eso significa que podría colocar a dos miembros en el directorio, dado que la cifra repartidora es del 10%.

Actualmente, las AFP tienen a Ana María Orellana en la mesa, pero ya cumplió sus dos períodos en la firma del grupo Said. Entre los nombres que barajan las AFP están los de Silvio Rostagno Hayes, vicepresidente de Sigdo Koppers, exgerente general de la Viña Santa Rita y de Walmart Retail; y Mateo Budinich Diez, exdirector de Empresas Copec, Sonda, y exasesor de Falabella.

El primero, ingeniero civil industrial de la Universidad Católica que ingresó al registro de las AFP en febrero de este año. El segundo, ingeniero civil eléctrico que entró al registro en diciembre de 2025.

Watt’s, ECL y Camanchaca

Las AFP eligieron en el directorio de Watt’s a María Emilia Correa en 2024, cuando tenían el 13,07% de la propiedad, en una compañía que tiene una cifra repartidora del 10%.

Pero además de Correa, ahora presentarán un segundo candidato a director, ya que aumentaron su participación a 17,75% de la propiedad, con US$51 millones invertidos.

En Engie, las AFP escogieron en 2024 a una directora titular, Joanna Davidovich Gleiser, y a un suplente, Daniel Vercelli Baladrón. En esa oportunidad, tenían el 14,9% de la propiedad. Hoy tienen algo similar: 14,04%. Pero habría cambio de candidato en el sillón de director suplente.

Por otra parte, en Salmones Camanchaca, las AFP casi triplicaron la participación que tenían en 2023, pasando desde 5,92% a su actual 15%. Con ello, aseguran un asiento en una firma con cifra repartidora del 12,5%. Y ya que Joaquín Villarino cumplió dos periodos consecutivos, presentarán un nuevo postulante.