Las gestiones por Ley de Lobby de la inmobiliaria del senador Rodrigo Galilea por megaproyecto inmobiliario en Los Ríos

Es el proyecto inmobiliario más grande de la región de Los Ríos, pero enfrenta importantes obstáculos en su tramitación ambiental, luego de que el 8 de julio de 2025 la Comisión de Evaluación Ambiental rechazara su iniciativa.

El proyecto en cuestión es Brisas de Torobayo, impulsado por Inversiones Don Víctor SpA, empresa vinculada a la familia del senador Rodrigo Galilea (RN). Este proyecto contempla la construcción de 411 viviendas en una extensión de 14,9 hectáreas, con una inversión estimada de US$48 millones.

En su última declaración de patrimonio de marzo de el año pasado publicada en InfoProbidad, el senador detalló que desde el 30 de septiembre de 2021 posee más del 55% de las acciones de Inversiones Don Víctor SpA, cuyo valor corriente en plazo o valor libro asciende a $7.448.624.214.

La Comisión de Evaluación Ambiental de Los Ríos resolvió rechazar el proyecto debido a que la inmobiliaria no pudo acreditar los efectos negativos a la población. Esto a pesar de que el Informe de Mitigación Vial (IMIV) descarta impactos en el tránsito aledaño a la iniciativa.

Frente al revés, la inmobiliaria presentó un recurso de reclamación ante la Dirección Ejecutiva del SEA en septiembre del año pasado y a la fecha sigue a la espera de la resolución de la autoridad.

A la espera de la resolución, el pasado 2 de diciembre de 2025, el gerente general de Galilea Centro, Raimundo Vicuña, el gerente de proyectos de Inmobiliaria Galilea, Francisco Steib acompañado de los abogados Carlo Sepúlveda y Rodrigo Benítez, socio de Carrasco y Benítez, y ex subsecretario del Medio Ambiente del gobierno de Sebastián Piñera sostuvieron una audiencia de Ley de Lobby con directora del SEA. ¿El motivo? Según consta en el acta oficial del encuentro, los ejecutivos solicitaron la reunión para abordar justamente “el recurso de reclamación del proyecto Brisas de Torobayo”.

La reunión tuvo un carácter presencial en las oficinas del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), ubicadas en Santiago Centro, específicamente en calle Miraflores N° 178 y se extendió por 30 minutos.

Tramitación

El proyecto fue inicialmente aprobado ambientalmente mediante la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) N° 024, emitida el 28 de junio de 2019 por la Comisión de Evaluación de la Región de Los Ríos. Sin embargo, varias personas y entidades presentaron una solicitud para invalidar esta resolución, argumentando que no se había abierto un Proceso de Participación Ciudadana (PAC) durante la evaluación del proyecto.

La Comisión de Evaluación, a través de la Resolución Exenta N° 054 de 11 de septiembre de 2020, rechazó esta solicitud y mantuvo vigente la RCA, lo que significaba que el proyecto seguía aprobado desde el punto de vista ambiental.

En noviembre de 2020, se presentó una reclamación judicial contra esta resolución ante el Tercer Tribunal Ambiental. El Tribunal, en una sentencia del 1 de agosto de 2022, determinó que el proyecto podría generar impactos ambientales, por lo que la falta de un PAC era ilegal. Por esta razón, ordenó anular la resolución que había rechazado la invalidación y devolver el proceso a la etapa correspondiente de evaluación.

En cumplimiento de esta sentencia, la Comisión de Evaluación emitió una nueva resolución, la Resolución Exenta N° 20221400144 el 19 de octubre de 2022, que retrotrajo el proceso a la etapa del ICSARA N° 1 y dispuso la apertura de un proceso de participación ciudadana.

Posteriormente, el titular del proyecto presentó la Adenda N° 1 el 29 de diciembre de 2023 y la Adenda Complementaria el 29 de mayo de 2025, respondiendo a los requerimientos del ICSARA N° 2. Estas adendas fueron evaluadas por 24 órganos del Estado con competencia ambiental. De estos, 13 se mostraron conformes con las respuestas del proyecto, 3 formularon observaciones, 3 no participaron, y 5 no emitieron una respuesta definitiva.

Finalmente, después de completar la evaluación ambiental y considerando el Informe Consolidado de Evaluación (ICE), el Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Los Ríos recomendó rechazar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto. En consecuencia, la Comisión de Evaluación dictó la RCA N° 202514101156/2025, que calificó desfavorablemente la DIA.