SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Las gestiones por Ley de Lobby de la inmobiliaria del senador Rodrigo Galilea por megaproyecto inmobiliario en Los Ríos

    En diciembre del año pasado, ejecutivos y abogados de la inmobiliaria se reunieron con la directora ejecutiva del SEA. La empresa está a la espera de la resolución de la autoridad sobre un recurso de reclamación para reflotar la iniciativa que considera la construcción de 411 viviendas.

    Leonardo CárdenasPor 
    Leonardo Cárdenas
    Rodrigo Galilea, presidente de RN, en Desde la Redacción de La Tercera. 16 de octubre, 2025. Foto: Pedro Rodríguez.

    Es el proyecto inmobiliario más grande de la región de Los Ríos, pero enfrenta importantes obstáculos en su tramitación ambiental, luego de que el 8 de julio de 2025 la Comisión de Evaluación Ambiental rechazara su iniciativa.

    El proyecto en cuestión es Brisas de Torobayo, impulsado por Inversiones Don Víctor SpA, empresa vinculada a la familia del senador Rodrigo Galilea (RN). Este proyecto contempla la construcción de 411 viviendas en una extensión de 14,9 hectáreas, con una inversión estimada de US$48 millones.

    En su última declaración de patrimonio de marzo de el año pasado publicada en InfoProbidad, el senador detalló que desde el 30 de septiembre de 2021 posee más del 55% de las acciones de Inversiones Don Víctor SpA, cuyo valor corriente en plazo o valor libro asciende a $7.448.624.214.

    La Comisión de Evaluación Ambiental de Los Ríos resolvió rechazar el proyecto debido a que la inmobiliaria no pudo acreditar los efectos negativos a la población. Esto a pesar de que el Informe de Mitigación Vial (IMIV) descarta impactos en el tránsito aledaño a la iniciativa.

    Frente al revés, la inmobiliaria presentó un recurso de reclamación ante la Dirección Ejecutiva del SEA en septiembre del año pasado y a la fecha sigue a la espera de la resolución de la autoridad.

    A la espera de la resolución, el pasado 2 de diciembre de 2025, el gerente general de Galilea Centro, Raimundo Vicuña, el gerente de proyectos de Inmobiliaria Galilea, Francisco Steib acompañado de los abogados Carlo Sepúlveda y Rodrigo Benítez, socio de Carrasco y Benítez, y ex subsecretario del Medio Ambiente del gobierno de Sebastián Piñera sostuvieron una audiencia de Ley de Lobby con directora del SEA. ¿El motivo? Según consta en el acta oficial del encuentro, los ejecutivos solicitaron la reunión para abordar justamente “el recurso de reclamación del proyecto Brisas de Torobayo”.

    La reunión tuvo un carácter presencial en las oficinas del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), ubicadas en Santiago Centro, específicamente en calle Miraflores N° 178 y se extendió por 30 minutos.

    Tramitación

    El proyecto fue inicialmente aprobado ambientalmente mediante la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) N° 024, emitida el 28 de junio de 2019 por la Comisión de Evaluación de la Región de Los Ríos. Sin embargo, varias personas y entidades presentaron una solicitud para invalidar esta resolución, argumentando que no se había abierto un Proceso de Participación Ciudadana (PAC) durante la evaluación del proyecto.

    La Comisión de Evaluación, a través de la Resolución Exenta N° 054 de 11 de septiembre de 2020, rechazó esta solicitud y mantuvo vigente la RCA, lo que significaba que el proyecto seguía aprobado desde el punto de vista ambiental.

    En noviembre de 2020, se presentó una reclamación judicial contra esta resolución ante el Tercer Tribunal Ambiental. El Tribunal, en una sentencia del 1 de agosto de 2022, determinó que el proyecto podría generar impactos ambientales, por lo que la falta de un PAC era ilegal. Por esta razón, ordenó anular la resolución que había rechazado la invalidación y devolver el proceso a la etapa correspondiente de evaluación.

    En cumplimiento de esta sentencia, la Comisión de Evaluación emitió una nueva resolución, la Resolución Exenta N° 20221400144 el 19 de octubre de 2022, que retrotrajo el proceso a la etapa del ICSARA N° 1 y dispuso la apertura de un proceso de participación ciudadana.

    Posteriormente, el titular del proyecto presentó la Adenda N° 1 el 29 de diciembre de 2023 y la Adenda Complementaria el 29 de mayo de 2025, respondiendo a los requerimientos del ICSARA N° 2. Estas adendas fueron evaluadas por 24 órganos del Estado con competencia ambiental. De estos, 13 se mostraron conformes con las respuestas del proyecto, 3 formularon observaciones, 3 no participaron, y 5 no emitieron una respuesta definitiva.

    Finalmente, después de completar la evaluación ambiental y considerando el Informe Consolidado de Evaluación (ICE), el Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Los Ríos recomendó rechazar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto. En consecuencia, la Comisión de Evaluación dictó la RCA N° 202514101156/2025, que calificó desfavorablemente la DIA.

    Más sobre:EmpresasRodrigo GalileaInmobiliariaRegión de los Ríos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    The Ganjas publica su nuevo EP Drug Dr

    Gajardo defiende disolución de gremios por reforma a Gendarmería: “Si subsistieran estaríamos en una situación inconstitucional”

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza

    Macron defiende seguir armando a Europa y que no se convierta en una “potencia moral impotente”

    FNE da luz verde a la entrada de Cencosud a Calbuco, Ancud y Castro

    Vocera de Kast no descarta una reunión entre el presidente electo y María Corina Machado

    Lo más leído

    1.
    El IPC cae en diciembre y la inflación 2025 llega a su nivel más bajo en cinco años

    El IPC cae en diciembre y la inflación 2025 llega a su nivel más bajo en cinco años

    2.
    Trump afirma que “autoridades interinas” de Venezuela entregarán a EE.UU. “entre 30 y 50 millones” de barriles de petróleo

    Trump afirma que “autoridades interinas” de Venezuela entregarán a EE.UU. “entre 30 y 50 millones” de barriles de petróleo

    3.
    Familia Piñera vende su participación en colombiana Terpel en más de US$40 millones

    Familia Piñera vende su participación en colombiana Terpel en más de US$40 millones

    4.
    Reajuste: Comisión de Hacienda aprueba en general el proyecto sin los votos de la oposición y crecen dudas por financiamiento

    Reajuste: Comisión de Hacienda aprueba en general el proyecto sin los votos de la oposición y crecen dudas por financiamiento

    5.
    Salomónico fallo de la Suprema: Estado deberá pagarle a Copec lo que dijeron los peritos por terreno de El Golf

    Salomónico fallo de la Suprema: Estado deberá pagarle a Copec lo que dijeron los peritos por terreno de El Golf

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Temporada de araña de rincón: cómo reconocerla, síntomas y cómo actuar ante una mordedura

    Temporada de araña de rincón: cómo reconocerla, síntomas y cómo actuar ante una mordedura

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central

    Doble pantalla, ultralivianos y alianza con GoPro: 3 nuevos notebooks de Asus en la CES 2026

    Doble pantalla, ultralivianos y alianza con GoPro: 3 nuevos notebooks de Asus en la CES 2026

    Cómo la IA está mejorando Chile: los 4 ganadores del Premio Nacional de Inteligencia Artificial

    Cómo la IA está mejorando Chile: los 4 ganadores del Premio Nacional de Inteligencia Artificial

    Servicios

    Tren del Recuerdo regresa en enero: estas son las fechas, recorridos y precios

    Tren del Recuerdo regresa en enero: estas son las fechas, recorridos y precios

    Terminan las postulaciones a universidades: ¿Cuándo salen los resultados de selección?

    Terminan las postulaciones a universidades: ¿Cuándo salen los resultados de selección?

    Cómo canjear entradas gratuitas para la presentación de Carmina Burana en el Estadio Nacional

    Cómo canjear entradas gratuitas para la presentación de Carmina Burana en el Estadio Nacional

    Gajardo defiende disolución de gremios por reforma a Gendarmería: “Si subsistieran estaríamos en una situación inconstitucional”
    Chile

    Gajardo defiende disolución de gremios por reforma a Gendarmería: “Si subsistieran estaríamos en una situación inconstitucional”

    Tren del Recuerdo regresa en enero: estas son las fechas, recorridos y precios

    Vocera de Kast no descarta una reunión entre el presidente electo y María Corina Machado

    FNE da luz verde a la entrada de Cencosud a Calbuco, Ancud y Castro
    Negocios

    FNE da luz verde a la entrada de Cencosud a Calbuco, Ancud y Castro

    La disputa de marcas que enfrenta al Consejo Minero y el nuevo gremio de la mediana y pequeña minería

    Las gestiones por Ley de Lobby de la inmobiliaria del senador Rodrigo Galilea por megaproyecto inmobiliario en Los Ríos

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia
    Tendencias

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia

    Cómo son los Galaxy Book6, la nueva línea de computadores portátiles de Samsung impulsados con IA

    ¿Té o café? La elección que puede influir en la aparición de osteoporosis en mujeres

    Atento Colo Colo: club español se baja de la pelea por contar con Lucas Cepeda
    El Deportivo

    Atento Colo Colo: club español se baja de la pelea por contar con Lucas Cepeda

    Neymar renueva con el Santos y pone la mira en que Carlo Ancelotti lo lleve al Mundial con Brasil

    Con los grupos en discusión: Consejo de Presidentes vota el formato de la nueva Copa de la Liga

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto
    Finde

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    The Ganjas publica su nuevo EP Drug Dr
    Cultura y entretención

    The Ganjas publica su nuevo EP Drug Dr

    La experiencia inmersiva Arquitectura Sonora suma segunda función en Basílica de Lourdes por éxito en venta de tickets

    Familia en Renta, Brendan Fraser y el drama de la soledad en Japón

    Macron defiende seguir armando a Europa y que no se convierta en una “potencia moral impotente”
    Mundo

    Macron defiende seguir armando a Europa y que no se convierta en una “potencia moral impotente”

    Ucrania cree que la caída de Maduro es un “duro golpe” para la economía y la posición de Rusia en la región

    Conmoción en EE.UU.: Agente del ICE mata a tiros a una mujer en Minnesota durante un operativo y desata protestas

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza
    Paula

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza

    Datos Paula: cuatro obras imperdibles de Teatro a Mil que ponen a las mujeres en escena

    Hablemos de amor: la herida del ninguneo