    Las propuestas de la CPC al próximo gobierno para reducir plazos de permisología

    Por 
    Sofía López
     
    Carlos Alonso
    El Comité Ejecutivo de la CPC, encabezado por su presidenta, Susana Jiménez. foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Durante esta mañana, la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Alfredo Echavarría, se reunieron con el futuro ministro de Hacienda del presidente electo, Jorge Quiroz, para evaluar la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (LMAS), más conocida como permisología y entregar las propuestas de los gremios.

    En el encuentro, la CPC propuso la modernización del sistema de permisos en Chile entregándole un documento a Quiroz con las conclusiones del organismo.

    Se analizaron 382 permisos sectoriales y en base a eso se elaboraron propuestas para reducir el tiempo de incertidumbre y discrecionalidad sin afectar los criterios ni estándares regulatorios ambientales o sanitarios.

    Para ello, se propuso eliminar el 4% de los permisos “exclusivamente porque no agrega control real de riesgos o simplemente duplica otros trámites. En todos esos casos el riesgo ya está cubierto por otro instrumento regulatorio”, se lee en el documento. Mientras tanto, el 96% restante de los permisos revisados se mantienen o transforman.

    Del total, identificaron 170 permisos, correspondientes a un 45%, que podrían funcionar bajo el modelo de declaración jurada o aviso (conocida como THA o Técnica Habilitante Alternativa). De esos, 82 coinciden con los permisos que el actual Gobierno ya ha identificado preliminarmente como potenciales THA, “lo que demuestra que aquí hay coincidencia técnica, no confrontación”, agrega el documento.

    Bajo el criterio de la CPC, proponer reemplazar un permiso por una declaración jurada o aviso significa pasar de “un sistema lento y discrecional a uno basado en reglas claras, objetivas y automatizadas”.

    Ante esto, el documento cierra declarando que la propuesta de la Confederación “permitiría una mayor certeza jurídica y menores plazos de tramitación, menos discrecionalidad y un Estado más enfocado en resultados”. Algo clave para “recuperar inversión, crecimiento y empleo, sin rebajar estándares”.

