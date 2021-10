Las propuestas laborales de los principales candidatos presidenciales

Gabriel Boric: Trabajadores en directorios, 40 horas y 500 mil empleos

El programa de Gabriel Boric tiene un acento especial en los derechos de los trabajadores y en darles una mayor injerencia en las decisiones de las empresas. Por ello, una de las medidas relevantes es la participación de los trabajadores en los directorios. Si bien en un principio se habló de un 50%, hoy esa cifra no está cerrada y se encuentra en proceso de redefinición. Así lo señala el coordinador del área laboral, Fernando Carmona. “Se está estudiando, y lo que se ha discutido hasta ahora es un rango entre el 30% al 50%”, acota. Sostiene que “es un diálogo que se debe iniciar para poder ir ajustando los intereses de las empresas con los de los trabajadores”. Si bien enfatiza que el porcentaje no está definido, lo claro es que “no será decorativo, no 1%”.

Otro de los puntos importantes del programa es el fortalecimiento de las negociaciones colectivas, con el propósito de que el derecho a huelga sea efectivo. Además, se ampliará la cobertura de la negociación colectiva mediante un sistema multinivel y ramal. También se insistirá con el proyecto de ley que busca reducir la jornada laboral a 40 horas. Si bien, la idea es mantener la estructura actual de la iniciativa que se discutió en el Congreso, se analizará fijar un período “de vacancia” para que las empresas la implementen.

Con respecto al salario mínimo, Carmona dice que si bien el objetivo es llegar a un monto que esté sobre la línea de la pobreza, no está clara la gradualidad para alcanzar ese nivel de ingreso. Esto, principalmente porque dependerá de la situación económica del país. “Vamos a ir discutiendo año a año el alza. Nuestra meta es que el salario mínimo llegue a la línea de la pobreza en nuestro gobierno, pero si no lo logramos quedaremos muy cerca”, afirma.

Otro eje es limitar los despidos por la causal “necesidades de la empresa” y los despidos sin expresión de causa, sancionando su aplicación ilegal. En este punto, Carmona explica que no se tratará de prohibir, sino que de acotarlos, porque el concepto hoy día es “muy amplio”. Al respecto, comenta que lo que se buscará es llegar a un “acuerdo entre trabajadores, empleadores y gobierno para mejorarlo”.

La meta de creación de empleo que tienen es de al menos 500 mil puestos de trabajo y con ello poder recuperar lo perdido durante la pandemia.

José Antonio Kast: Modernización de la legislación y trabajo por horas

El programa laboral del candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, pone el acento en la flexibilidad laboral, en la libertad de los trabajadores y en un plan de capacitación para mejorar las remuneraciones. Como eje central estará la modernización de la legislación laboral. Esto, con el propósito de “abrirle a los trabajadores chilenos, especialmente a las mujeres y a los jóvenes, las inmensas oportunidades que ofrecen la flexibilidad y la tecnología laboral del siglo XXI”.

El jefe del equipo económico, Eduardo Guerrero, explica que se “modernizará la legislación laboral para adecuarla a las exigencias y oportunidades de los tiempos actuales, que claman por flexibilidad y libertad”. En ese contexto, se introducirá la libertad de horario, el trabajo por horas y el teletrabajo, con especial foco en promover “la formalidad laboral y las oportunidades de empleo de las mujeres y los jóvenes”, afirman en el comando.

Sobre si piensan cambiar algunos aspectos de la negociación colectiva vigentes, Guerrero sostiene que la prioridad “son los trabajadores, y que puedan acceder a mejores empleos con mayores remuneraciones”. Para lograrlo, “impulsaremos un potente programa de becas para financiar estudios técnicos y de especialización para el trabajo, en alianza con los mejores institutos y universidades a nivel mundial”, dice.

El objetivo de este plan, según detalla Guerrero, “es multiplicar la cantidad y calidad del capital humano disponible en el país, en todas las áreas, para mejorar la productividad y aumentar el crecimiento, lo que redundará en empleos de mejor calidad y mayores remuneraciones”.

¿Tienen alguna meta de creación de empleo? “Es vital recuperar cuanto antes los más de todavía 800 mil empleos que nos dejarán en una situación similar a la que había previo a la pandemia. Sin embargo, con eso no basta, pues nuestro objetivo es aumentar la tasa de participación laboral, con especial atención en mujeres y jóvenes”.

Y Guerrero subraya que “anhelamos que toda persona que quiera trabajar pueda hacerlo, independiente de su contexto de vida, y eso implica un marco normativo que dé las posibilidades de trabajo a quienes tienen disponibilidades y franjas horarias acotadas, y que no podrían hacerlo bajo el formato presencial tradicional”.

Yasna Provoste: Salario mínimo de $ 500 mil y negociación ramal

25 DE OCTUBRE 2021 YASNA PROVOSTE EN PROGRAMA ESTACION MONEDA FOTO PEDRO RODRIGUEZ

El programa de la candidata de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, pone un fuerte acento en las relaciones colectivas del trabajo. Entre los principales puntos está el establecer la titularidad sindical exclusiva, de manera que solo los sindicatos” debidamente constituidos podrán ejercer el derecho a la negociación colectiva y no las coaliciones transitorias de trabajadores”. En ese contexto, se reconocerá la posibilidad de efectuar negociaciones a nivel ramal y se fortalecerá a los sindicatos, “promoviendo relaciones laborales basadas en el diálogo, la cooperación y el equilibrio entre las partes”, se señala.

Asimismo, se creará “un nuevo sistema para determinar las empresas de servicios esenciales, garantizando un mecanismo de diálogo social tripartito y vinculante, conforme a los estándares de la OIT” y se analizará “la determinación de los servicios mínimos a fin de que sean compatibles con el reconocimiento y protección del derecho a huelga”.

Un punto importante en el programa es el potenciamiento del acceso de la mujer al mercado laboral. Hernán Frigolett, asesor económico de Provoste, explica que “se fortalecerá el subsidio al empleo femenino aumentando el monto, ampliando gradualmente la cobertura de beneficiarias hasta el 80% más vulnerable y ampliando su extensión a un máximo de 6 años, continuos o discontinuos”. Y se actualizará “la normativa para avanzar en corresponsabilidad parental en el cuidado de los hijos, nivelando los costos de contratación entre hombres y mujeres, y eliminando barreras que desincentivan la contratación de mujeres”.

Otro eje será el aumento del salario mínimo. Lo que se busca es elevar el ingreso básico en relación a la línea de la pobreza. En simple, lo que se establece es llegar a $500 mil en un corto plazo. Según indica Frigolett, las grandes empresas no tendrán problemas para pagar el salario, pero sí las pequeñas y medianas empresas, por lo que para ellas habrá un subsidio estatal temporal condicionado, para que puedan ir subiendo su productividad y ser autosustentables pagando el mínimo que exigirá la ley.

¿Y meta de creación de empleo? Frigolett dice que se deben crear unos 600 mil, que son los que todavía falta por recuperar de la crisis. “Tienen que ser de buena calidad y con contrato”, concluye.

Sebastián Sichel: Permitir los grupos negociadores y flexibilidad

El programa laboral de Sebastián Sichel pone énfasis en realizar modificaciones al Código del Trabajo para potenciar empleos con componente flexible, lo que permitirá compatibilizar la vida personal, familiar y laboral. El jefe del equipo económico, Patricio Rojas, explica que con esto se busca que se puedan pactar horarios para optimizar la eficiencia y los tiempos de los trabajadores y los empleadores.

El coordinador del área laboral del equipo, Luis Lizama, explica que esta se dará a través de la negociación colectiva. “Lo que se busca es permitir que las y los trabajadores, mediante la herramienta de la negociación colectiva, acuerden con sus empleadores adaptar las reglas legales sobre jornada de trabajo y descansos a la realidad de cada empresa”. Por ejemplo, indica que “el horario pueda ser distribuido en forma mensual, trimestral o semestral y los sistemas excepcionales de distribución de la jornada y descansos se puedan acordar sin la autorización de la Dirección del Trabajo”.

Otro punto que resaltan es establecer derechos colectivos a los trabajadores independientes que laboran en plataformas virtuales. Estos podrán ser dependientes o independientes, según sea el modo en que prestan sus servicios.

En otras materias se buscará avanzar en un posnatal masculino de 30 días, intransferible e irrenunciable, que deberá tomarse desde el momento del nacimiento para fomentar la corresponsabilidad en la crianza. y sala cuna garantizada, tanto para el padre y la madre que trabajen de manera dependiente e independiente.

En el ámbito de los derechos colectivos, el programa quiere regular la situación de grupos negociadores, luego que fuera declarada inadmisible la titularidad sindical en la reforma laboral de 2016 y quedó un vacío legal sobre el procedimiento aplicable a la negociación colectiva reglada por medio de grupos negociadores.

También se quiere ampliar los temas de negociación colectiva a acuerdos para la conciliación del trabajo con las responsabilidades familiares, el ejercicio de la corresponsabilidad parental, planes de igualdad de oportunidades y equidad de género en la empresa y los acuerdos para la capacitación y reconversión productiva.