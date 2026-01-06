SUSCRÍBETE POR $1100
    Latam Airlines incorpora a su flota de largo alcance el primer Boeing 787-9 Dreamliner con motores GEnx de Sudamérica

    Como parte del plan de su fuerte plan de crecimiento, la aerolínea espera la incorporación de 17 aviones de la familia 787-9 Dreamliner para el 2030. El modelo corresponde a la novena generación de los polémicos 787 que han tenido anteriormente problemas de seguridad.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega

    Latam Airlines cerró el año con una flota de 371 aeronaves. Durante 2025, recibió un total de 26 aviones nuevos y el último en llegar fue el Boeing 787-9 Dreamliner. El modelo llegó desde Charleston, Carolina del Sur (Estados Unidos) hasta Santiago de Chile, para incorporarse en los próximos días a la operación de largo alcance.

    Este corresponde a un modelo tiene capacidad para 296 pasajeros. “Con una estructura compuesta por aproximadamente un 50% de materiales compuestos, el 787 pesa menos que los aviones metálicos tradicionales, lo que significa menos combustible para elevarse, navegar, ascender y maniobrar. Esto ayuda a las aerolíneas a lograr una reducción del 25% en el consumo de combustible en comparación con los aviones que el 787 suele reemplazar”, detalla la página web de Boeing.

    Será el primero el sudamérica motor GEnx (General Electric next-generation) de Aerospace, el cual permite una reducción del consumo de combustible de hasta aun 15% en comparación a la generación anteriores.

    Respecto a esto, el director de flota y proyectos de Latam Airlines Group, Sebastián Acuto, señaló que “la combinación del Boeing 787-9 con los motores GEnx nos permite dar un paso relevante hacia una operación más eficiente y sostenible, reduciendo consumo de combustible y emisiones, pero también ganando flexibilidad para seguir creciendo y adaptándonos a distintos mercados y rutas. Esta incorporación es clave para fortalecer nuestra red de largo alcance y acompañar el crecimiento internacional del grupo durante los próximos años”.

    El Boeing 787 ha registrado, en sus anteriores generaciones, algunos problemas de seguridad. De hecho, la misma Latam durante el 2024 tuvo un problema en un vuelo desde Sidney a Auckland, cuando el asiento del piloto se inclinó inesperadamente, lo que generó que el avión cayera precipitadamente 120 metros. El avión recibido ahora, eso sí, es de una nueva generación.

    La firma contempla la adquisición de más de 17 aviones Boeing 787 Dreamliner, con lo que rondará los 60 aviones de la familia para el final de la década.

    Los planes para la flota

    La incorporación de este Dreamliner está en el marco de crecimiento de Latam, con los que mantiene en la agenda de pedidos un total de 130 nuevos aviones para los próximos años, para mantener una antigüedad de la flota de menos de 12 años.

    Durante 2026 considera la incorporación de 41 nuevos aviones, incluyendo las primeras aeronaves del fabricante brasileño Embraer. Con dicha empresa mantiene un pedido de 24 aviones, por US$2.100 millones. Adicionalmente tiene opción de encargar otros 50.

    Para el 2027 se espera recibir otros 27 aviones, incluyendo el primer Airbus XLR .

    “Latam prevé de aquí al 2030, incorporar más de 130 nuevas aeronaves de distintos fabricantes, lo que permitirá ampliar su red y mejorar la eficiencia en rutas de media y larga distancia. Con esta inversión, Latam proyecta que más del 50% de su flota será de última generación hacia el final de esta década”, detalla la firma.

