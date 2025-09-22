Latam firma acuerdo por US$ 2.100 millones con Embraer para adquirir nuevos aviones

Latam firma un acuerdo de US$ 2.100 millones con Embraer para adquirir nuevos aviones

El grupo Latam Airlines y sus filiales anunciaron un acuerdo con la brasileña Embraer para adquirir hasta 74 aeronaves de fuselaje estrecho Embraer E195-E2, de los cuales 24 son entregas en firme y 50 opciones de compra.

Las entregas de las aeronaves en firme comenzarán en el segundo semestre de 2026, inicialmente para LATAM Airlines Brasil y, posiblemente, después, para otras filiales del grupo LATAM.

Latam dijo en un comunicado que el pedido de los 24 aviones está valorado en unos US$2.100 millones.

El acuerdo marca un hito en la aerolínea ya que, hasta ahora, toda su flota estaba compuesta por aviones Airbus y Boeing.

La compañía de bandera chilena dijo que esta nueva inversión en flota se alinea con la política financiera vigente y no se prevén modificaciones.

“La decisión del grupo LATAM se basa en la excelente eficiencia económica y la versatilidad del Embraer E195-E2, cuya versatilidad permitirá continuar con nuestra trayectoria de crecimiento rentable al fortalecer la conectividad mediante la apertura de nuevos destinos, ofreciendo a nuestros pasajeros aún más opciones.”, dijo Roberto Alvo, CEO de LATAM Airlines Group.

Qué aviones compró Latam a Embraer. En la imagen, Roberto Alvo. Andres Perez

“Esta alianza estratégica con el grupo LATAM refleja una decisión técnica de la aerolínea para elegir la aeronave más eficiente y adecuada que complemente su flota y respalde su próxima etapa de crecimiento en Sudamérica”, afirmó Francisco Gomes Neto, Presidente y CEO de Embraer.

Cómo son los aviones Embraer que adquiere Latam

El Embraer E195-E2 combina costos competitivos por asiento, eficiencia superior en consumo de combustible y mayor confort para los pasajeros gracias a su configuración de cabina 2-2, dijo Latam.

Impulsado por motores Pratt & Whitney GTF y con aerodinámica avanzada y la última tecnología fly-by-wire, la aeronave ofrece hasta un 30% menos de consumo de combustible por asiento en comparación con modelos de generaciones anteriores.

“El E195-E2 permitirá a las filiales del grupo LATAM conectar más destinos con la capacidad adecuada, ofreciendo a los pasajeros un confort superior”, agregó Gomes Neto.

Qué aviones compró Latam a Embraer Suhaimi Abdullah

Los nuevos aviones se incorporarán a la flota actual del grupo LATAM, compuesta por 362 aviones, incluyendo 283 Airbus de fuselaje angosto, 3 Airbus de fuselaje ancho en arriendo a corto plazo, 56 Boeing de fuselaje ancho y 20 cargueros Boeing.

“Desde 2021, el grupo LATAM ha expandido su red de 129 a 160 destinos de pasajeros —un aumento del 24%— reafirmando su compromiso con el fortalecimiento de sus operaciones en la región", dijo la compañía.