Latam y Santander renuevan su histórica alianza para acumular millas y canjear premios

Pie de foto (de izq. a der.): Cristian Ortiz, CEO LATAM Pass; Roberto Alvo, CEO grupo LATAM; Andrés Trautmann, CEO Banco Santander Chile; y Ángel García, Gerente de Medios Pago.

Banco Santander Chile y Latam Airlines Group renovaron por cinco años su alianza estratégica para acumular millas de viajes, un programa que lleva “más de tres décadas de colaboración”. Una iniciativa que comenzó para canjear viajes, pero que hoy se extiende a la posibilidad de mejorar los servicios a bordo del avión, beneficios y productos.

La renovación de la alianza para el programa de Latam Pass se da luego de que, en junio de este año, la aerolínea cambió como socio a Copec por Aramco

El contrato con Santander terminaba el 31 de diciembre de 2025 y, según explicó la aerolínea en los estados financieros de Latam del primer trimestre, “la sociedad está evaluando alternativas que, en el mejor interés de la compañía”.

Andrés Trautmann, country head del Banco Santander Chile, afirmó: “Con más de 30 años de historia, esta alianza se ha consolidado como un pilar fundamental en la relación diaria que mantenemos con nuestros clientes”.

“Su renovación responde a una decisión estratégica orientada a fortalecer y proyectar hacia el futuro una propuesta de valor que ha demostrado ser relevante y ampliamente valorada por quienes confían en nosotros”, agregó.

Por su lado, Roberto Alvo, CEO del grupo Latam, comentó que “estamos muy contentos de renovar nuestra alianza con Banco Santander, un socio estratégico para LATAM Pass y con el cual buscamos seguir generando valor para nuestros miembros”.

Según datos del comunicado, al año se canjean un promedio de alrededor de 2 millones de pasajes aéreos gracias a las millas acumuladas a través de los productos con el banco. Lo anterior es equivalente a haber operado 3.415 aviones A320 exclusivamente con pasajeros de la alianza.

Otro de los beneficios que destacan es el acceso a otros servicios por el hecho de tener ciertas tarjetas de Santander.

De acuerdo con sus datos, el programa Latam Pass actualmente tiene más de 51 millones de socios a nivel global y desde 2019, ha crecido un 40%, “consolidándose como el cuarto programa de lealtad más grande de América y séptimo a nivel mundial”.

En tanto, la alianza Santander Latam Pass actualmente tiene más de 688.000 clientes.