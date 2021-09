Latam y las aerolíneas se desentienden de Evergrande y suben en bolsa tras relajamiento de las restricciones de viaje a EEUU

El día no pinta nada bien para las bolsas del mundo. Y no hay otra razón que no sea la inquietud que genera Evergrande, el gigante chino que atraviesa una delicada situación financiera y que ha causado estragos en la renta variable y el mercado de materias primas.

Pero hay sectores que empieza a desmarcarse de los números rojos. Uno de ellos es el de las aerolíneas cuyas acciones suben luego del anuncio de EEUU sobre relajamiento de las restricciones para entrar a EEUU.

Mientras Wall Street cae más de 1,17%, el World Airlines Index de Bloomberg (compuesto por aerolíneas como Air China, Cathay, Japan Airlines, Delta, Quantas y United, entre muchas otras) muestra una ganancia de 0,15% en este momento.

Un avión British Airways, del grupo IAG que sube 10% en bolsa

De manera particular, el papel del grupo IAG (Iberia-British) experimenta un salto de 10% en este momento, mientras que American Airlines gana un 1,32%. Latam, por su parte, muestra un avance de 2,71% y es una de las acciones más destacadas de la Bolsa de Santiago, que sufre una caída superior al 2%.

El coordinador de COVID-19 de la Casa Blanca, Jeff Zients, dijo que a partir de noviembre se suavizarán las medidas para entrar a EEUU. Concretamente, todos los extranjeros que viajen a ese país deberán mostrar un comprobante de vacunación antes de abordar un avión y una prueba negativa realizada dentro de los tres días previos al vuelo.

No se requerirá que los pasajeros completamente vacunados se pongan en cuarentena, dijo Zeints.

La acción de Latam es una de las que más sube en la Bolsa de Santiago.

De acuerdo a la agencia AP, la nueva política reemplaza a las anunciadas primero por el gobierno de Donald Trump el año pasado y endurecidas luego por Biden, según las cuales queda restringida la entrada al país de no ciudadanos que en los 14 días previos hayan estado en el Reino Unido, la Unión Europea, China, India, Irán, la República de Irlanda, Brasil y Sudáfrica.

Con todo, no había claridad sobre cuáles vacunas serán aceptadas por Estados Unidos, o si el gobierno aceptará las que no se han aprobado en el país. Cabe recordar que Chile tiene a casi el 75% de su población vacunadas con dos dósis y está en pleno proceso de la vacuna de refuerzo.