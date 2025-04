LiveSpace: la apuesta por el negocio multifamily de Parque Arauco

Parque Arauco anunció su ingreso formal al negocio multifamily con el lanzamiento de LiveSpace, su nueva marca regional que agrupará todos los proyectos de este tipo en los tres países donde la compañía opera: Chile, Perú y Colombia. El primer desarrollo bajo esta marca ya se encuentra en marcha en Colombia y forma parte de una estrategia que contempla siete iniciativas en distintas etapas de operación y desarrollo.

“Multifamily es uno de los usos inmobiliarios que más ha crecido en los últimos diez años y pensamos que esta tendencia continuará en la próxima década”, señala Eduardo Pérez, CEO de Parque Arauco. “Hay un cambio en el estilo de vida de las personas que genera un aumento en la demanda de hogares unipersonales y hogares con pocos integrantes, lo que requiere unidades residenciales más pequeñas, tanto en la venta como en el arriendo”.

Pérez explica que además del tamaño de las unidades, otras transformaciones en la forma de habitar las ciudades también inciden en este fenómeno. “Hay un cambio en estilos de vida de personas que prefieren no tener medios de transporte privados y vivir cerca de redes de transporte público en lugares centrales de la ciudad, y (el formato) multifamily abastece parte de esta demanda”, añade.

El ejecutivo destaca también el rol que juega el acceso al crédito y los movimientos migratorios en el crecimiento del mercado del arriendo: “Hay una tendencia de aumento en la inmigración, que genera un aumento en la demanda de arriendo de unidades pequeñas. Finalmente, hay una mayor dificultad de acceso a financiamiento para la compra de vivienda, lo que genera un crecimiento en el mercado del arriendo”.

En esa línea, Parque Arauco solicitó durante las últimas semanas de marzo ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) el registro de las marcas “LiveSpace+”, “LiveSpace”, “LiveSpace Mitjans” y “LiveSpace Concón”. Se trata de una marca regional ya implementada en Colombia con su primera iniciativa.

Capacidades

Parque Arauco no parte de cero en este negocio. Su experiencia desarrollando y gestionando centros comerciales entrega una base técnica y operativa que, según su CEO, es aplicable al modelo multifamily. “La experiencia que requiere el desarrollo de un proyecto de centro comercial no es tan distinta a la experiencia que requiere el desarrollo de un proyecto de multifamily”, indica Pérez. “La lógica de búsqueda de ubicaciones es similar, aunque con otras variables. La conceptualización de un proyecto la estamos contratando con expertos internacionales en el desarrollo de multifamily. En el financiamiento somos expertos. En la gestión del proyecto para que avance en tiempo, forma y presupuesto somos expertos también. La operación la estamos contratando con expertos internacionales y locales”, detalla.

Una de las motivaciones para entrar en este negocio tiene que ver con las oportunidades que abre dentro del portafolio existente de la compañía. “Esta experiencia que estamos desarrollando en multifamily también nos ayudará a rentabilizar nuestro portfolio de centros comerciales, porque algunos de nuestros centros comerciales tienen la posibilidad de incorporar proyectos de multifamily como complemento al retail, en alturas en las que el retail no llega”, afirma. “En mercados desarrollados, muchas empresas de centros comerciales han abierto una avenida de crecimiento en multifamily para rentabilizar sus portfolios de centros comerciales”, cuenta.

Proyecciones

El negocio multifamily ya cuenta con presencia relevante en Chile. “A fines de 2024 existían más de 160 edificios de estas características en operación, que suman más de 39.000 unidades residenciales, que en su mayoría se han construido en la última década”, dice Pérez, citando cifras de la plataforma TocToc. “Pensamos que están dadas las condiciones para que este mercado siga creciendo y teniendo un buen desempeño. La ocupación de multifamily supera el 90%, lo que es considerado sano”, agrega.

Con respecto al desarrollo en Perú y Colombia, el CEO explica que son mercados aún incipientes, pero con señales claras de crecimiento potencial: “Se trata de mercados mucho más incipientes, con muy pocos proyectos de edificios multifamily. Sin embargo, vemos cambios en las formas de vida que también están ocurriendo en estos países, lo cual nos abre importantes oportunidades de desarrollar este formato y quedar en una posición de liderazgo en la industria de multifamily en estos países”.

Actualmente, la compañía ha anunciado siete proyectos multifamily. “De estos siete, dos fueron adquisiciones que están en operación en Santiago y cinco están en distintas etapas de desarrollo en Santiago, Lima, Bogotá y Medellín”, sostiene Pérez.

Uno de los hitos destacados en esta nueva línea de negocio fue el anuncio en 2024 del primer edificio multifamily integrado a un centro comercial en Chile, que estará ubicado en Parque Arauco Kennedy. “Este proyecto formará parte de la tercera etapa de ampliación del centro comercial y representará una inversión de aproximadamente US$ 60 millones”, precisa el ejecutivo.

Inversión

Sobre las metas en ingresos, Pérez señala: “Con estos siete proyectos esperamos superar el 5% de los ingresos de la compañía provenientes de este uso inmobiliario. Esperamos anunciar algunos proyectos de multifamily adicionales, crecientemente dentro de nuestro portfolio de centros comerciales, lo que podría permitir que gradualmente nos acerquemos al 10% de los ingresos provenientes de este uso inmobiliario”.

En cuanto a inversión, el plan actual de multifamily considera recursos significativos. “Los cuatro proyectos que estamos desarrollando en Lima, Bogotá y Medellín requieren una inversión total de US$ 80 millones. El proyecto de multifamily que estamos desarrollando integrado a Parque Arauco Kennedy requiere una inversión de US$ 65 millones. Es decir, estamos invirtiendo un total de US$ 145 millones en el desarrollo de multifamily”, detalla el ejecutivo.

Finalmente, Pérez anticipa que durante 2025 y 2026 esperan inaugurar los cuatro proyectos que actualmente están en desarrollo fuera de Chile, consolidando así la presencia de LiveSpace como una marca regional con foco en soluciones habitacionales que responden a las nuevas formas de vivir en las ciudades latinoamericanas.