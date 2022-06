Lo que viene tras el acuerdo entre Corp Group Banking y los acreedores para cerrar el Capítulo 11 en Estados Unidos

El pacto se selló esta semana, casi un año después de ingresar al Chapter 11 en la Corte de Delaware, en Estados Unidos, el 25 de junio de 2021. Corp Group Banking, el brasileño Itau y el Usecured Creditors Committee (UCC, que representa a los acreedores no garantizados de CGB, entre los que se incluyen los bonistas del bono emitido por CGB en 2013) acordaron una fórmula definitiva para zanjar las últimas divergencias en torno al plan.

Además de lo convenido anteriormente -la entrega a los acreedores de las acciones de Itaú de CGB que mantenía en garantía de sus respectivos créditos-, el acuerdo implica el pago de montos adicionale

Primero, un desembolso de poco más $ 20 mil millones por parte de Inversiones Gasa Limitada, en un plazo de 15 años, mediante un bono en UF. Por ese crédito, Inversiones Gasa Limitada dejó en prenda un 42,34% de las acciones de Grupo Copesa, empresa que edita La Tercera. Tanto CGB como Copesa son controladas por el grupo Saieh.

El segundo pago son US$ 4 millones que pagará Jorge Andrés Saieh: de ese total, según los documentos presentados en los tribunales de Estados Unidos, US$ 1,5 millones serán pagados al cierre del Chapter 11 y el saldo se cancelará mediante cuotas anuales de US$ 500 mil. A cambio de ambos desembolsos, dijeron desde CGB, los acreedores liberarán de toda responsabilidad a la sociedad, sus directores, ejecutivos, accionistas y restantes entidades de cualquier responsabilidad y de acciones legales o concursales, entre ellas las acciones revocatorias iniciadas en Chile para ciertas operaciones.

En virtud del acuerdo suscrito esta semana, el UCC e Itaú apoyan formalmente el plan, con lo que es prácticamente un hecho que éste será aprobado en el confirmation hearing que ocurrirá en las próximas semanas, según abogados ligados al caso.

La audiencia de confirmación final está programada para el 15 de junio en el tribunal de quiebras de Delaware, aunque podría postergarse unos días, tras lo cual vendrá la implementación de los acuerdos, lo que podría tardar cerca de un mes. A partir de ahí, CGB dejará de ser accionista del banco Itaú. Además, según los textos de todo el proceso, en un plazo de seis meses se procederá a la disolución de Corp Group Banking. CGB fue asesorado por el estudio neoyorkino Simpson Thacher & Bartlett LLP y por el bufete chileno Carey & Cía.