Es un ranking tradicional que es seguido por los inversionistas. La revista internacional Institutional Investor suma más de 30 años eligiendo a los mejores ejecutivos y empresas y en el Ranking Latin America Executive Team 2023, recientemente publicado, incluye a 18 CEO chilenos en sus registros.

El su última versión, la revista recogió las opiniones de un universo de 1.105 profesionales de la inversión en un total de 598 empresas de servicios financieros que cubren la región y distinguió entre empresas en general, corporaciones de capitalización mediana -que considera compañías de entre US$ 2 mil y US$ 10 mil millones- y compañías de capitalización pequeña, bajo US$ 2 mil millones. El reporte incluye empresas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú.

En su última versión, en el ranking de CEO por país destaca como número uno el gerente general de SQM, Ricardo Ramos, en el caso de Chile. Su nombre se repetirá también como líder del sector agroindustrial a nivel latinoamericano. Ramos asumió la gerencia general de SQM en enero de 2019 y se aproxima a cumplir cinco años en el cargo de la empresa más valiosa en Chile en capitalización bursátil, ahora en torno a US$ 18 mil millones, pero que llegó a sobrepasar recientemente los US$ 30 mil millones.

Los 18 CEO de empresas chilenas que destacan en ranking regional. En la imagen, Ricardo Ramos.

En los registros de los mejores CEO por país, los inversionistas consultados por Institutional Investor escogieron a Marcos Galperín, el fundador de Mercado Libre, en el primer lugar en Argentina; Milton Maluhy, de Itaú Unibanco como número uno en Brasil; Felipe Bayon Pardo, director ejecutivo de Ecopetrol en Colombia hasta marzo pasado, cuando dejó su puesto; Lorenzo Berho Carranza, de Corporación Inmobiliaria Vesta, ocupa el primer lugar en México y, finalmente, Gianfranco Ferrari, CEO de Credicorp, es el primero del ranking en Perú.

En el caso de Chile, en la categoría de empresas en general, a Ricardo Ramos lo secundaron el argentino Matías Videla, de Cencosud, y el español Román Blanco, quien asumió el liderazgo de Banco Santander Chile hace justo un año, como gerente general y country manager.

En el caso de Matías Videla, también ocupa el primer lugar en las empresas mid cap, firmas con una capitalización de entre US$ 2 mil millones y US$ 10 mil millones. Cencosud tiene una capitalización de US$ 6 mil millones. Le sigue en esa categoría Román Blanco, que dirige un banco que vale casi US$ 10 mil millones en Bolsa. La tercera posición la ocupa el argentino Miguel Angel Peirano, vicepresidente ejecutivo de Embotelladora Andina, la mayor fabricante local de Coca Cola, con una capitalización superior a US$ 2 mil millones.

En el segmento de las compañías small cap, lideró el ranking el argentino Andrés Ocampo, de GeoPark. La compañía se orienta a la exploración y producción de petróleo y gas enfocada en Latinoamérica y tiene operaciones en Chile. El segundo lugar fue compartido por la española Marta Colet de Aguas Andinas -quien dejó la compañía en mayo- y Marcelo Gálvez, gerente general de SMU, la cadena de supermercados que tiene una capitalización cercana a los US$ 1.000 millones. Ingeniero comercial de la Universidad Adolfo Ibáñez, Gálvez asumió la gerencia general de SMU hace justo diez años, en mayo de 2013.

Eléctricas, CCU, Concha y Toro y Entel

El Ranking Latin America Executive Team 2023 también hace una clasificación por sectores que agrupa a las empresas de todos los países. En el análisis de la región, pero excluido Brasil y sus megaempresas, aparecen varios ejecutivos de empresas chilenas.

En el sector eléctricas y utilities, considerando a empresas en general y la categoría mid cap, el primer lugar entre los CEO lo tiene Gustavo Mariani, de la argentina Pampa Energía. En el segundo y tercer lugar se ubican el chileno José Ignacio Escobar, de Colbún, y el italiano Fabrizio Bardeni de Enel Chile, respectivamente. En ese mismo sector, en las empresas small cap, destacan Marta Colet, de Aguas Andinas, en primer lugar; Rosaline Corinthien, de Engie Energía, en el segundo puesto; y Javier Dib, de AES Andes, en el tercero.

Los 18 CEO de empresas chilenas que destacan en ranking regional. En la imagen, Marta Colet.

En el sector finanzas y bancos, el primer lugar lo ocupó Gianfraco Ferrari, de Credicorp, el segundo lugar lo obtuvo Román Blanco del Santander Chile y el tercero, Manuel Rivero, de la mexicana Regional.

En el ranking general del sector alimentos y bebidas no destaca ningún CEO de empresa chilena, pero sí un chileno: Daniel Rodríguez, que se empina en el lugar número uno como CEO de Femsa. Rodríguez, quien antes de llegar a Femsa, en 2015, fue gerente general de Cencosud durante cinco años, hace un mes renunció a su cargo por razones de salud. Rodríguez es secundado por otras dos empresas mexicanas, una de las cuales es filial de Femsa: Arca Continental, con su CEO Arturo Gutiérrez, y Coca Cola-Femsa, con Ian Craig.

Los 18 CEO de empresas chilenas que destacan en ranking regional. En la imagen, Daniel Rodríguez.

En este mismo sector, pero en empresas mid cap, destaca en el primer lugar el CEO de Embotelladora Andina, Miguel Angel Peirano, y en el tercer lugar Patricio Jottar, el histórico CEO de CCU, la empresa que controlan en partes iguales el grupo Luksic y la holandesa Heineken. En small cap destaca, en el segundo lugar, el CEO de Concha y Toro, Eduardo Guilisasti, el gerente general más antiguo de las empresas del Ipsa, detrás de Marcelo Rabach, CEO de Arcos Dorados. Guilisasti ocupa la gerencia general de Concha y Toro desde abril de 1989.

En el negocio del retail, en el ranking general el CEO de Walmart México, Ghilherme Loureiro lleva la delantera y en el segundo lugar aparece Matías Videla de Cencosud. En el segmento de empresas mid cap, el primer lugar lo tiene Matías Videla, de Cencosud, en segundo lugar está Graciano González, de la mexicana Puerto de Liverpool, y en el tercer lugar, Gastón Bottazzini, el CEO argentino de Falabella desde junio de 2018; mientras que en el de small cap figura en segundo lugar Marcelo Gálvez, de SMU, y en el tercero, Sebastián Swett Opazo, gerente general de Forus. En el primero aparece Armando Torrado, de la mexicana Alsea.

Antonio Büchi, CEO de Entel se posiciona en el primer lugar en el sector tecnología, medios y telecomunicaciones en empresas small cap. Entel tiene una capitalización de unos US$ 1.200 millones.

Los 18 CEO de empresas chilenas que destacan en ranking regional. En laimagen, Antonio Büchi, gerente general de Entel.

En real state, en el segmento small cap, en el tercer lugar está el CEO de Parque Arauco, Eduardo Pérez Marchant, quien asumió en el cargo hace poco más de un año.

Otras dos compañías chilenas resaltan en otras dos categorías que sí incluyen a empresas brasileñas. En uno, incluso, domina un chileno: es el sector agroindustrial, donde se empina en el primer puesto Ricardo Ramos, CEO de SQM, seguido por Aurelio Pavinato, de SLC Agrícola de Brasil en el segundo lugar, y Luiz Osorio Dumoncel, de Tres Tentos Agroindustrial en el tercer puesto.

Finalmente en el negocio celulosa y papel, en el ranking de grandes empresas, se ubica en el tercer lugar Eduardo Navarro, CEO de Empresas Copec, también detrás de los líderes de dos brasileñas: Suzano y Klabin.