“Los alcaldes son un poquito carita de palo”: la crítica del Comercio a los municipios en el marco de la reapertura

El comercio en la Región Metropolitana se encuentra en una posición expectante. Claro porque a la apertura gradual de las actividades en grandes superficies de atención al público en siete comunas de la capital, podrían sumarse Santiago y Providencia.

Sin embargo, el sector encabezado por Manuel Melero no está del todo contento con la postura que han adoptado algunas municipalidades en ese contexto. El alcalde Joaquín Lavín, por ejemplo, no es partidario de la apertura del Parque Arauco, mientras que Evelyn Matthei ha manifestado en el pasado reparos sobre el Costanera Center en el marco de la pandemia.

Aunque evitó personalizar la crítica, se mostró contrariado por lo que considera un criterio dispar en las medidas de fiscalización al comercio formal versus el informal. Según Melero, el timonel de la CNC, a esto se suma el hecho de que los municipios no han accedido a algunas peticiones del sector referente a los tributos por las patentes de alcoholes y comerciales, en función de que estos negocios no han podido funcionar por el confinamiento.

“Entonces, los alcaldes son un poquito carita de palo, diría yo, porque por un lado no fiscalizan el comercio informal, no nos dan lo que estamos pidiendo -que es de toda justicia porque esos comercios y esas empresas de turismo y restaurantes no están funcionando- y nos cobran la patente de alcoholes, nos cobran las patentes comerciales. Y por otro lado son muy rigurosos con el comercio formal. Yo no digo que no nos fiscalicen que sigan haciéndolo, sigamos dialogando, veamos cómo y cuándo abrimos, pero que hagan la pega entera, para moros y cristianos”, dijo en radio Duna.