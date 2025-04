Los cambios regulatorios que pide el presidente del directorio de Colbún tras suspensión del multimillonario proyecto Paposo

El presidente del directorio de Colbún, Hernán Rodríguez, realizó un balance de lo que fue el año para la eléctrica del grupo Matte y la suspensión del proyecto Central de Bombeo Paposo, que Involucraría una inversión de US$ 1.400 millones, fue motivo de lamento y de llamado al gobierno del Presidente Gabriel Boric a realizar cambios en el proceso de tramitación de proyectos de inversión. El mensaje del ejecutivo se dio en contexto de la búsqueda de avanzar en las iniciativas que favorecen la transición energética del país.

“Como compañía somos los primeros en reconocer que siempre hay espacios para mejorar los estudios ambientales, caracterizaciones y líneas de base asociadas a un proyecto. También estamos convencidos que es necesario tener los mejores estándares y exigencias ambientales, tecnológicas y sociales para el desarrollo de cualquier tipo de iniciativa. Pero para volver a crecer y promover la inversión, necesitamos también impulsar cambios en tres frentes regulatorios ”, dijo Rodríguez en su carta a los accionistas.

De esta forma, el ejecutivo estimó que se debe “avanzar para que los distintos agentes del Estado y las regiones que intervienen en el otorgamiento de permisos apliquen de manera más uniforme sus criterios de evaluación”.

En sus recomendaciones, Rodríguez valoró el trabajo del Ejecutivo, bajo el contexto de que existe una serie de iniciativas que busca disminuir los tiempos de la tramitación de los proyectos de inversión, pero con matices: “ El obstáculo no es el nivel de las exigencias —que deben apuntar siempre a los más altos estándares—, sino que éstas se apliquen de manera consistente y coherente en el tiempo , propiciando una uniformidad de criterios a lo largo del país y plazos debidamente establecidos. También es relevante que esa estabilidad de criterios se mantenga a lo largo del proceso de evaluación del proyecto”.

Otra de las recomendaciones fue de “procurar siempre las señales de precio correctos para impulsar los grandes proyectos de infraestructura habilitantes de la descarbonización, dando un rol protagónico a los privados ”, y otra fue de “establecer mejores mecanismos para que las comunidades vean y sientan un beneficio concreto con los proyectos”.

“En una sociedad donde los desafíos sociales, tecnológicos y ambientales se complejizan, no debemos caer en la falsa dicotomía entre crecimiento y sostenibilidad , ya que ambos pueden ir de la mano mediante la inversión y la aplicación de altos estándares de evaluación. (...) Estos principios también deben regir la modernización de la regulación eléctrica, garantizando reglas estables a largo plazo que respeten los equilibrios del sector, sin comprometer una transición energética responsable, la competitividad empresarial y los costos para los usuarios”, comentó.

En su mensaje también aprovechó para criticar la tramitación del proyecto de subsidio a las tarifas eléctricas. “El proyecto de subsidio eléctrico, que, aunque bien intencionado, incorpora medidas inconsistentes con reglas del juego estables en el largo plazo y el respeto a los equilibrios del sector (...) Nos preocupan algunos de las indicaciones contenidas en el proyecto de subsidio a las tarifas eléctrica (...) o la nueva norma de emisiones de centrales termoeléctricas, que a nuestro juicio no es coherente con el Plan de Descarbonización presentado por el mismo gobierno”.

“ Descarbonizar el último tercio de nuestra economía será posiblemente mucho más duro y difícil que todo lo avanzando ya . Es esta la razón que releva la importancia de avanzar en el desarrollo de proyectos y nuevas inversiones que permitan profundizar de manera responsable la transición energética y la construcción de un entorno más sostenible. Y allí, creemos, tenemos un examen pendiente como país”, comentó el ejecutivo.

Otra de las reflexiones de Rodríguez tuvo que ver con el proceso de descongelamiento de las tarifas eléctricas tras la pausa en el alza de las cuentas de la luz en 2019, por motivo de disminuir las tensiones sociales que generó el estallido social y luego se extendió por motivo de la pandemia por Covid-19. “Tomó ribetes políticos, reflejando las consecuencias de políticas populares en su momento, pero complejas por los desequilibrios que trajo”.

“Lo ocurrido recientemente con el apagón del 25 de febrero nos muestra que enfrentamos un sistema eléctrico más complejo, diverso y desafiado, lo que nos obliga como industria a buscar formas para asegurar no solo una matriz más sustentable, sino también más resiliente y segura. Porque no hay peor energía que la que no se puede suministrar”, agregó en su reflexión sobre los hechos que marcaron la pauta para el sector energético durante el último tiempo.