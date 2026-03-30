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    Los camioneros le cierran la puerta a una paralización tras reunión del sector y encuentro con Presidente Kast

    Los gremios más importantes de los camioneros solicitaron al gobierno que se actualice el índice de Costos del Transporte (ICT), que se reporta en la última parte del mes, y un canal de denuncia para las empresas que no consideren este ajuste.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Foto de archivo

    Los gremios de los camioneros descartaron una paralización por la alza histórica de los combustibles, en línea con lo que planteaba este lunes el presidente de la Confederación Nacional de Transportes de Carga (CNTC), Sergio Pérez. Además, el sector dijo que no hay razones para que los productos, como los alimentos, tengan alzas de gran magnitud.

    Luego de un encuentro del sector y su cita en La Moneda, el gremio comentó que la principal solicitud de los camioneros tuvo relación con el índice de Costos del Transporte (ICT), que es un indicador de valor mensual y se entrega el tercer día hábil después del 15 de cada mes por parte del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

    “El acuerdo dice relación con pedir al gobierno primero, que se actualice el ICT, índice de costo al transporte, y que se ponga en práctica un canal de denuncia para aquellos generadores de carga (las empresas que contratan el servicio de transporte) porfiados, que no quieren entender que deben trasladar a tarifa los valores, los nuevos valores del petróleo”, dijo Pérez en La Moneda.

    Además, el dirigente gremial reiteró su llamado a que no se proyecten alzas violentas en el precio de productos como los alimentos. “Los camioneros de Chile vamos a exigir que se cancele una tarifa de acuerdo a los nuevos costos, pero eso no influye nunca en que las papas van a subir un 50%. El kilo de papa podría subir, si es que un camión transporta mil kilómetros, unos $40, y eso no es el 50%”, aseguró.

    De esta forma, el presidente de la CNTC le cerró la puerta a una paralización en exigencia de medidas paliativas para su sector. “Este problema no se resuelve con algunos cantos de sirena por ahí que dicen que hay que parar, que yo no sé qué vamos a lograr, qué solución podríamos tener si detenemos el abastecimiento a la nación”, dijo el dirigente.

    Nos visitó el Presidente de la República (en la cita en La Moneda) porque encontró que era necesario enviar un mensaje a todos los camioneros de Chile y están absolutamente de acuerdo en que si el petróleo baja, inmediatamente va a bajar el petróleo en Chile”, agregó.

    Por su parte, Raúl Clavero, de Chile Transporte, comentó que “tuvimos el honor de que nos visitara el Presidente (José Antonio Kast), dándole la importancia que merece nuestro gremio, la industria, que es la primera parte de la cadena logística”.

    No es más allá el aumento asociado al costo del aumento de combustible”, complementó respecto al alza esperada para los productos como los alimentos.

    Ante este contexto, las presiones apuntaron a las empresas que quieran contratar el servicio de los camioneros y no consideren el ajuste del servicio tras el alza del diésel.

    “Que sepan los generadores de carga que cuando quieran transportar un producto no van a tener camiones. Los camiones se van a quedar en la casa. Hay muchas empresas que están ofreciendo migajas; por lo tanto, nosotros no vamos a poner los camiones a disposición. Y ese es el mejor movimiento que vamos a hacer”, dijo el presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC), Juan Araya.

    Araya, el viernes pasado, tras una cita en La Moneda, había planteado la necesidad de un subsidio a "pequeño para los camioneros que tengan renta presunta, que son los que facturan menos de 2.400 UF al año, para poder respirar un poquito”.

    Al ser consultado sobre el tema, el dirigente comentó que es un tema a abordar con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. “(No hay) nada. Nosotros tenemos solamente el impuesto específico, que quedó muy poquitito, y eso lo hemos obtenido por sangre, sudor y lágrimas muchos años atrás”, dijo.

    No acordamos hacer movilización (...) Esto se va a producir en grupos pequeños de camioneros que no pueden subir la tarifa. Van a tener que no llevarles los camiones a la empresa”, agregó Araya.

    En La Moneda, la cita se sostuvo con el ministro del Interior, Claudio Alvarado, según explicaron los camioneros.

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