OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Los “cisnes negros” y lo mejor de lo nuestro

    Francisco Pérez MackennaPor 
    Francisco Pérez Mackenna
    Luis Quinteros/Aton Chile LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

    En el libro “Nuclear war, a scenario”, escrito el año pasado y que fue candidato al Pulitzer, la periodista estadounidense Annie Jacobsen relata un escenario hipotético de un primer ataque nuclear contra Estados Unidos. La conclusión de la aterradora historia es que la guerra duraría menos que un tiempo de un partido de futbol y la destrucción del planeta como lo conocemos sería devastadora.

    El mundo lleva tres cuartos de siglo viviendo con esta amenaza y parece haberla manejado con responsabilidad hasta ahora, por lo que el relato podría no ser más que ciencia ficción o una curiosidad morbosa. Hace un par de semanas, sin embargo, una película de Netflix volvió sobre el mismo tema. Titulada “Una casa de dinamita”, la cinta tiene un guion que bien podría haberse basado en ese libro.

    Con ese tema instalado, EE.UU. anunció un proyecto para construir un “domo dorado”. Un escudo antimisiles, desarrollado sobre la base de sistemas defensivos ya existentes, que protegería al territorio norteamericano de un potencial ataque nuclear y podría requerir hasta US$ 5 trillones de inversión. Ello, a pesar de que tanto el libro como la película le asignan baja probabilidad de intercepción en un ataque real, dada la velocidad a la que viajan los misiles balísticos intercontinentales.

    El contexto mundial en que se escriben estos relatos de ficción es complejo: incluye una guerra en Europa que lleva casi cuatro años, el conflicto en Gaza, las operaciones militares de EE.UU. en el Caribe, una aparente guerra fría entre ese país y China, el cuestionamiento a la eficacia de los organismos multilaterales, y una regresión de la relevancia de la globalización de los mercados, con aranceles crecientes y una economía global que se muestra frágil debido a los persistentes déficits fiscales y el alto endeudamiento de muchas naciones importantes. Y un agravante: en todos los conflictos bélicos actuales hay una potencia nuclear involucrada.

    Es decir, hay múltiples fuentes para la aparición de lo que el ensayista Nassim Nicholas Taleb denominó como un “cisne negro”, un evento altamente improbable, pero con el potencial de ser muy disruptivo. A mayor abundamiento, el índice de valoración de acciones de Shiller, que da cuenta del múltiplo de la utilidad de las empresas para determinar su valor, ha superado las 40 veces, llevando a los inversionistas a un territorio inexplorado. Lo que podría calificarse de optimista, porque las acciones están altamente valoradas, genera preocupación en quienes ven el pasado como predictor del futuro. Cuando el índice sobrepasó los 40, los retornos reales de los 10 años que siguieron a esas altas valoraciones fueron negativos.

    Así, en medio de un escenario global tensionado por conflictos y fantasmas nucleares, con presiones económicas sobre estados altamente endeudados y el mercado bursátil en niveles de optimismo que en el pasado precedieron ciclos negativos, Chile encara las elecciones de hoy. Los desafíos que nuestro país enfrentará en este contexto exigen que prime una mirada de largo plazo y de políticas de Estado. Es de esperar que pueda quedar atrás la frecuente costumbre de negar la sal y el agua al vencedor desde el Congreso.

    Desde el extranjero -a juzgar por un artículo reciente del Wall Street Journal-, nos parecen ver menos polarizados de lo que sentimos internamente, y aseguran que nuestros extremos han convergido. Sin embargo, que en los discursos políticos no emerjan propuestas refundacionales para la estructura política o económica, no significa necesariamente que éstas hayan desaparecido del anhelo de algunos sectores.

    La historia de Chile es objetivamente una de éxitos, al menos al compararnos con otros actores del vecindario. Nuestras instituciones han sabido detener el populismo con una economía centrada en el mercado, permitiendo que lideremos el desarrollo humano en nuestra región. Por cierto, hay problemas apremiantes que resolver. En el tope de la lista figuran la seguridad, la inmigración ilegal y la necesidad de retomar el crecimiento luego de años de estancamiento. A eso se agrega la necesidad de rebajar el gasto público en un contexto de déficits recurrentes, una deuda pública que se encamina a un preocupante 45% del PIB, y la carencia de los fondos de emergencia que nos permitieron enfrentar la crisis de 2008 y la pandemia. El complejo contexto interior y exterior exige que mostremos lo mejor de lo nuestro.

    Más sobre:francisco pérez mackennaopinióncisne negro

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La legisladora Marjorie Taylor Greene culpa a Trump de las amenazas en su contra tras su quiebre político

    “Tenía una cierta vulnerabilidad al alcohol”: Bancada DC lleva a diputada Cordero a Comisión de Ética por dichos sobre concejala desaparecida

    Cartas abiertas de Parisi, Jara, ME-O, Kaiser, Kast, Matthei y Mayne-Nicholls

    ¿Cuánto vale un presidente?

    Elecciones presidenciales y parlamentarias: Chile regresa a las urnas este domingo

    Capturan a sujeto requerido por Interpol: vivía en Santiago hace un año y era buscado por un homicidio en Lima

    Lo más leído

    1.
    Estos son los horarios de los supermercados para el fin de semana por las elecciones

    Estos son los horarios de los supermercados para el fin de semana por las elecciones

    2.
    Enríquez-Ominami propone retiro total de fondos de pensiones para personas que tengan hasta $20 millones en sus cuentas

    Enríquez-Ominami propone retiro total de fondos de pensiones para personas que tengan hasta $20 millones en sus cuentas

    3.
    Cómo ve la prensa extranjera las elecciones en Chile: un giro a la derecha, con seguridad y migración dominando el debate

    Cómo ve la prensa extranjera las elecciones en Chile: un giro a la derecha, con seguridad y migración dominando el debate

    4.
    ¿Hay Ley Seca durante el fin de semana de las elecciones presidenciales y parlamentarias?

    ¿Hay Ley Seca durante el fin de semana de las elecciones presidenciales y parlamentarias?

    5.
    “Se han reído de todo un país”: la reflexión de la jueza Ibacache durante la formalización por la trama bielorrusa

    “Se han reído de todo un país”: la reflexión de la jueza Ibacache durante la formalización por la trama bielorrusa

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    Qué es el efecto Dunning-Kruger, las personas que creen que lo saben todo pero son “incompetentes”

    Qué es el efecto Dunning-Kruger, las personas que creen que lo saben todo pero son “incompetentes”

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    5 formas de lidiar con una persona que no deja de hablar

    5 formas de lidiar con una persona que no deja de hablar

    Servicios

    Alertan altas temperaturas para seis regiones: termómetros superarían los 30 grados en algunas zonas el lunes

    Alertan altas temperaturas para seis regiones: termómetros superarían los 30 grados en algunas zonas el lunes

    Dónde y a qué hora ver el amistoso de Colombia vs. Nueva Zelanda

    Dónde y a qué hora ver el amistoso de Colombia vs. Nueva Zelanda

    A qué hora y dónde ver el amistoso de Brasil vs. Senegal

    A qué hora y dónde ver el amistoso de Brasil vs. Senegal

    “Tenía una cierta vulnerabilidad al alcohol”: Bancada DC lleva a diputada Cordero a Comisión de Ética por dichos sobre concejala desaparecida
    Chile

    “Tenía una cierta vulnerabilidad al alcohol”: Bancada DC lleva a diputada Cordero a Comisión de Ética por dichos sobre concejala desaparecida

    Cartas abiertas de Parisi, Jara, ME-O, Kaiser, Kast, Matthei y Mayne-Nicholls

    Elecciones presidenciales y parlamentarias: Chile regresa a las urnas este domingo

    ¿Cuánto vale un presidente?
    Negocios

    ¿Cuánto vale un presidente?

    Los “cisnes negros” y lo mejor de lo nuestro

    Donald Trump retira aranceles a carne de res, tomate, plátano y café para reducir costo de vida en EE.UU.

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial
    Tendencias

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    Qué reveló “Tank”, el hacker entre los más buscados de la historia que hoy se encuentra en prisión

    Qué es el efecto Dunning-Kruger, las personas que creen que lo saben todo pero son “incompetentes”

    España no necesita a Lamine Yamal para golear a Georgia y acaricia la clasificación al Mundial 2026
    El Deportivo

    España no necesita a Lamine Yamal para golear a Georgia y acaricia la clasificación al Mundial 2026

    Escándalo en el Mundial Sub 17: Colombia y Francia terminan a los golpes la disputa por un cupo en los octavos de final

    Con solo un sudamericano en carrera: así quedó el cuadro de octavos de final del Mundial Sub 17

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre

    Cómo CNC abrió una puerta nueva para la escucha de música clásica

    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia

    In my life, escucha una de las joyas de The Beatles Anthology 4
    Cultura y entretención

    In my life, escucha una de las joyas de The Beatles Anthology 4

    Del horror de la IGM a jingles con axé y K-Pop: los curiosos discos favoritos de Johannes Kaiser y José Antonio Kast

    David Coverdale, la voz de Whitesnake, anuncia su retiro y cierra más de medio siglo de trayectoria en la música

    La legisladora Marjorie Taylor Greene culpa a Trump de las amenazas en su contra tras su quiebre político
    Mundo

    La legisladora Marjorie Taylor Greene culpa a Trump de las amenazas en su contra tras su quiebre político

    En medio de un tenso ambiente regional: Putin y Netanyahu conversaron por teléfono sobre Gaza, Irán y Siria

    La OMS confirma un brote potencialmente letal del virus de Marburgo en Etiopía

    El fenómeno de quedarse sin batería: lo que la hiperconectividad nos quitó
    Paula

    El fenómeno de quedarse sin batería: lo que la hiperconectividad nos quitó

    (Yerma): la infertilidad y el deseo de ser madre llevados a escena

    Hablemos de amor: las voces que quedaron en WhatsApp