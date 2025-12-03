Los fondos de Patria y Moneda que tomarán el control de Banmédica

En torno a US$1.000 millones es el valor empresa que se fijó para Empresas Banmédica, compañía controlada por la norteamericana United Health Group (UHG) con operaciones en Chile y Colombia y que involucra a dos isapres y una serie de clínicas.

La venta de holding de salud, proceso que estuvo a cargo de BTG Pactual, dejó en el camino a actores relevantes del mercado de la salud, como la estadounidense Christus (socia de la UC en su negocio de salud) o Clínica Alemana, y del negocio financiero, como el grupo que había formado el inversionista Leonidas Vial junto a Guillermo Harding, Eduardo Elberg, José Luis del Río y Aníbal Larraín, y la colombiana Colpatria.

El ganador en la puja fue el grupo brasilero Patria, que gestiona activos por unos US$50 mil millones. La firma pagará unos US$ 800 millones a UHG y deberá avalar garantías de las isapres Banmédica y Vida Tres por unos US$ 200 millones.

El vehículo específico de Patria que cerró la compra es el fondo Private Equity VII. Este es el más reciente –lanzado en 2022- de los siete vehículos de private equity del gigante brasilero de inversiones. Según una presentación de Patria, correspondiente a los resultados del tercer trimestre, el fondo tiene capital comprometido por US$1.577 millones, cuenta con inversiones por US$676 millones e inversiones no realizadas por US$860 millones.

Actualmente, ese vehículo cuenta con inversiones en diversos sectores, entre los que se cuenta Dellys, firma de distribución de servicios de alimentación lider en Brasil; la compañía de comercio mayorista brasilera Atakarejo, y la empesa de biotecnología agrícola enfocada en fertilizantes sustentables Microgeo.

La participación de Moneda

Pero la transacción no sólo involucrará recursos provenientes de Brasil. Patria Investments es dueña desde 2021 de Moneda Asset Management, la gestora que controlaban hasta entonces Pablo Echeverría y Fernando Tisné y en la que siguen participando. Actualmente, los socios principales y miembros del directorio de Patria son su presidente ejecutivo, Alexandre Saigh, el socio de private equity, Daniel Rizardi, y justamente el socio chileno Pablo Echeverría.

Y será la filial chilena una de las protagonistas de la operación. Diversos inversionistas consultados señalan que Moneda ya ha detallado parte del plan una vez concretada la compra a través del fondo Private Equity VII. Así, mientras Patria Investments se haría cargo de los negocios en Colombia a través de su unidad de private equity, su filial Moneda, gestionada por sus socios chilenos, encabezaría el negocio de Banmédica en Chile, junto a Linzor Capital, la gestora que encabezan Tim Purcell, Carlos Ingham y Alfredo Irigoin.

Para ello, Moneda ya tendría recursos, financiamiento y aportantes comprometidos, en fondos actuales y en creación. Lo mismo Linzor, que participará con sus propios fondos de inversión como coinversor, pero será minoritario en el negocio. En ese matrimonio, los vehículos de Moneda tendrán más del 70% de Banmédica en Chile, dicen fuentes ligadas a la operación.

En concreto, la gestora chilena ingresaría a la operación mediante el fondo de inversión PIPE Chile.

Según sus estados financieros a septiembre, el vehículo cuenta con activos por $24.549 millones y su única inversión es la propiedad sobre Fruitist Holdings, comprada a inicios de este año. Ese es el nuevo nombre de la peruana Agrovisión, empresa que cuenta con más de 4.000 hectáreas de berries distribuidas en diversos países.

El fondo PIPE Chile es justamente el que deberá realizar un llamado de capital a los aportantes para así concurrir a la operación de Banmédica.

Según su reglamento interno, las cuotas del fondo sólo pueden ser adquiridas por inversionistas calificados o institucionales. En concreto, el objeto del fondo es la inversión de sus recursos, ya sea directa o indirectamente, mayoritariamente en empresas chilenas con un potencial de crecimiento sostenido en el tiempo.

Junto con ello, se establece que el fondo podrá invertir en acciones de empresas extranjeras, siempre que una parte de sus activos y/o ingresos se encuentren o provengan de Chile, respectivamente. Las inversiones del fondo no requerirán clasificación de riesgo alguna.

Además de PIPE, en el mercado apuntan a un segundo fondo cuyo foco es la coinversión con Patria, aunque no se conocen mayores detalles.

En agosto, Moneda lanzó el fondo el fondo Patria Coinvestment I, el cual tiene por objetivo invertir directa o indirectamente en sociedades o empresas chilenas que dentro de su objeto tengan ser propietarias, desarrollar, construir, adquirir y arrendar bienes raíces destinados a renta comercial e inmobiliaria. Ese fondo no tiene como objetivo específico la inversión en vehículos de Patria, lo que sí tiene otro fondo: Patria Brazil Equities, lanzado también en agosto de este año.

Su reglamento señala que su objetivo es invertir en cuotas de los fondos brasileños “Patria Pioneiro Long Only I Master Fundo de Investimento Financeiro em Açoes” y “Patria Long Biased Master Fundo de Investimiento Multimercado”.