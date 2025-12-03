VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Los fondos de Patria y Moneda que tomarán el control de Banmédica

    Patria desembolsará US$800 millones para tomar el control de Empresas Banmédica. En la operación también participará al menos un vehículo de Moneda, además de Linzor Capital. El fondo de inversión PIPE Chile será uno de los partícipes de la operación.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena
    24 Julio 2025 Fachada Isapre Banmedica Foto: Andres Perez Andres Perez

    En torno a US$1.000 millones es el valor empresa que se fijó para Empresas Banmédica, compañía controlada por la norteamericana United Health Group (UHG) con operaciones en Chile y Colombia y que involucra a dos isapres y una serie de clínicas.

    La venta de holding de salud, proceso que estuvo a cargo de BTG Pactual, dejó en el camino a actores relevantes del mercado de la salud, como la estadounidense Christus (socia de la UC en su negocio de salud) o Clínica Alemana, y del negocio financiero, como el grupo que había formado el inversionista Leonidas Vial junto a Guillermo Harding, Eduardo Elberg, José Luis del Río y Aníbal Larraín, y la colombiana Colpatria.

    El ganador en la puja fue el grupo brasilero Patria, que gestiona activos por unos US$50 mil millones. La firma pagará unos US$ 800 millones a UHG y deberá avalar garantías de las isapres Banmédica y Vida Tres por unos US$ 200 millones.

    El vehículo específico de Patria que cerró la compra es el fondo Private Equity VII. Este es el más reciente –lanzado en 2022- de los siete vehículos de private equity del gigante brasilero de inversiones. Según una presentación de Patria, correspondiente a los resultados del tercer trimestre, el fondo tiene capital comprometido por US$1.577 millones, cuenta con inversiones por US$676 millones e inversiones no realizadas por US$860 millones.

    Actualmente, ese vehículo cuenta con inversiones en diversos sectores, entre los que se cuenta Dellys, firma de distribución de servicios de alimentación lider en Brasil; la compañía de comercio mayorista brasilera Atakarejo, y la empesa de biotecnología agrícola enfocada en fertilizantes sustentables Microgeo.

    La participación de Moneda

    Pero la transacción no sólo involucrará recursos provenientes de Brasil. Patria Investments es dueña desde 2021 de Moneda Asset Management, la gestora que controlaban hasta entonces Pablo Echeverría y Fernando Tisné y en la que siguen participando. Actualmente, los socios principales y miembros del directorio de Patria son su presidente ejecutivo, Alexandre Saigh, el socio de private equity, Daniel Rizardi, y justamente el socio chileno Pablo Echeverría.

    Y será la filial chilena una de las protagonistas de la operación. Diversos inversionistas consultados señalan que Moneda ya ha detallado parte del plan una vez concretada la compra a través del fondo Private Equity VII. Así, mientras Patria Investments se haría cargo de los negocios en Colombia a través de su unidad de private equity, su filial Moneda, gestionada por sus socios chilenos, encabezaría el negocio de Banmédica en Chile, junto a Linzor Capital, la gestora que encabezan Tim Purcell, Carlos Ingham y Alfredo Irigoin.

    Para ello, Moneda ya tendría recursos, financiamiento y aportantes comprometidos, en fondos actuales y en creación. Lo mismo Linzor, que participará con sus propios fondos de inversión como coinversor, pero será minoritario en el negocio. En ese matrimonio, los vehículos de Moneda tendrán más del 70% de Banmédica en Chile, dicen fuentes ligadas a la operación.

    En concreto, la gestora chilena ingresaría a la operación mediante el fondo de inversión PIPE Chile.

    Según sus estados financieros a septiembre, el vehículo cuenta con activos por $24.549 millones y su única inversión es la propiedad sobre Fruitist Holdings, comprada a inicios de este año. Ese es el nuevo nombre de la peruana Agrovisión, empresa que cuenta con más de 4.000 hectáreas de berries distribuidas en diversos países.

    El fondo PIPE Chile es justamente el que deberá realizar un llamado de capital a los aportantes para así concurrir a la operación de Banmédica.

    Según su reglamento interno, las cuotas del fondo sólo pueden ser adquiridas por inversionistas calificados o institucionales. En concreto, el objeto del fondo es la inversión de sus recursos, ya sea directa o indirectamente, mayoritariamente en empresas chilenas con un potencial de crecimiento sostenido en el tiempo.

    Junto con ello, se establece que el fondo podrá invertir en acciones de empresas extranjeras, siempre que una parte de sus activos y/o ingresos se encuentren o provengan de Chile, respectivamente. Las inversiones del fondo no requerirán clasificación de riesgo alguna.

    Además de PIPE, en el mercado apuntan a un segundo fondo cuyo foco es la coinversión con Patria, aunque no se conocen mayores detalles.

    En agosto, Moneda lanzó el fondo el fondo Patria Coinvestment I, el cual tiene por objetivo invertir directa o indirectamente en sociedades o empresas chilenas que dentro de su objeto tengan ser propietarias, desarrollar, construir, adquirir y arrendar bienes raíces destinados a renta comercial e inmobiliaria. Ese fondo no tiene como objetivo específico la inversión en vehículos de Patria, lo que sí tiene otro fondo: Patria Brazil Equities, lanzado también en agosto de este año.

    Su reglamento señala que su objetivo es invertir en cuotas de los fondos brasileños “Patria Pioneiro Long Only I Master Fundo de Investimento Financeiro em Açoes” y “Patria Long Biased Master Fundo de Investimiento Multimercado”.

    Más sobre:MercadoBanmédicaPatria

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Mineduc alerta inconsistencias en sistema de admisión de estudiantes

    La nueva exigencia a los directores de AFP que propone la Superintendencia de Pensiones y que genera ruido en la industria

    Encuentro anual: presidenta de Sofofa pide que “este nuevo ciclo político sea un punto de inflexión” y llama al “optimismo”

    Kast acusa que grupo de gobernadores reelectos han impedido auditorías a dineros de sus mandatos anteriores

    Entel termina acuerdo con America Movil pero sigue en carrera por Telefónica Chile

    Ataques contra candidatos empañan inicio de campaña electoral y reavivan los temores sobre la violencia política en Perú

    Lo más leído

    1.
    De Amparo Noguera a Elicura Chihuailaf: Más de 230 figuras de la cultura y las artes firman carta en apoyo a Jeannette Jara

    De Amparo Noguera a Elicura Chihuailaf: Más de 230 figuras de la cultura y las artes firman carta en apoyo a Jeannette Jara

    2.
    A horas de que se cumpla el plazo de desalojo, gobierno anuncia que expropiará 100 hectáreas de la megatoma de San Antonio

    A horas de que se cumpla el plazo de desalojo, gobierno anuncia que expropiará 100 hectáreas de la megatoma de San Antonio

    3.
    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    4.
    90% de probabilidad de lluvia en la Región Metropolitana: qué día vuelven las precipitaciones

    90% de probabilidad de lluvia en la Región Metropolitana: qué día vuelven las precipitaciones

    5.
    Justicia condena al Estado a pagar indemnización casi $500 millones a dueños de ex Fuente Alemana por falta de servicio tras estallido

    Justicia condena al Estado a pagar indemnización casi $500 millones a dueños de ex Fuente Alemana por falta de servicio tras estallido

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Trump le da un ultimátum a Maduro para salir del poder hasta el viernes: qué pidió Venezuela a cambio

    Trump le da un ultimátum a Maduro para salir del poder hasta el viernes: qué pidió Venezuela a cambio

    Quién era el joven que entró a la jaula de una leona en Brasil y falleció tras ser atacado por el animal

    Quién era el joven que entró a la jaula de una leona en Brasil y falleció tras ser atacado por el animal

    90% de probabilidad de lluvia en la Región Metropolitana: qué día vuelven las precipitaciones

    90% de probabilidad de lluvia en la Región Metropolitana: qué día vuelven las precipitaciones

    “Esenciales para la humanidad”: qué significa que la OMS reconozca los fármacos adelgazantes como Ozempic

    “Esenciales para la humanidad”: qué significa que la OMS reconozca los fármacos adelgazantes como Ozempic

    Servicios

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Cuándo se publican los resultados de la PAES? Las fechas clave de la Admisión 2026

    ¿Cuándo se publican los resultados de la PAES? Las fechas clave de la Admisión 2026

    Caravana Navideña Coca Cola en Concepción: revisa el recorrido actualizado

    Caravana Navideña Coca Cola en Concepción: revisa el recorrido actualizado

    Mineduc alerta inconsistencias en sistema de admisión de estudiantes
    Chile

    Mineduc alerta inconsistencias en sistema de admisión de estudiantes

    Kast acusa que grupo de gobernadores reelectos han impedido auditorías a dineros de sus mandatos anteriores

    Minsal se adelanta al verano: refuerza urgencias y activa campaña frente a riesgos por calor extremo

    La nueva exigencia a los directores de AFP que propone la Superintendencia de Pensiones y que genera ruido en la industria
    Negocios

    La nueva exigencia a los directores de AFP que propone la Superintendencia de Pensiones y que genera ruido en la industria

    Encuentro anual: presidenta de Sofofa pide que “este nuevo ciclo político sea un punto de inflexión” y llama al “optimismo”

    Entel termina acuerdo con America Movil pero sigue en carrera por Telefónica Chile

    Alerta epidemiológica en Chile: qué es el sarampión y cuáles son sus síntomas
    Tendencias

    Alerta epidemiológica en Chile: qué es el sarampión y cuáles son sus síntomas

    Cómo ver tu Spotify Wrapped 2025: lo que debes saber del resumen musical más esperado del año

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    “No podemos instalar en Chile el Chiquitapismo”: la dura crítica del Sifup a las programaciones de la ANFP
    El Deportivo

    “No podemos instalar en Chile el Chiquitapismo”: la dura crítica del Sifup a las programaciones de la ANFP

    En vivo: Deportes Concepción recibe a Cobreloa en la ida por la final de la liguilla del Ascenso

    Con triplete de Riquelme: el Betis de Pellegrini cumple con el trámite y avanza en la Copa del Rey

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif
    Finde

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif

    Palettas presenta entretenida línea de helados inspirados en icónicos personajes de Disney

    AC Hotel Santiago Cenco Costanera presenta su fiesta de Año Nuevo 2026 con buffet premium y celebración en rooftop

    Cuerpos Vol.1: escucha el nuevo disco de Babasónicos
    Cultura y entretención

    Cuerpos Vol.1: escucha el nuevo disco de Babasónicos

    Estudiantes del SLEP Maule Costa mostrarán su talento en el encuentro de bandas escolares “Música es Compartir”

    Con Sharon Stone y Rosalía: la tercera temporada de Euphoria adelanta su estreno

    Ataques contra candidatos empañan inicio de campaña electoral y reavivan los temores sobre la violencia política en Perú
    Mundo

    Ataques contra candidatos empañan inicio de campaña electoral y reavivan los temores sobre la violencia política en Perú

    Familia colombiana presenta primera denuncia ante la CIDH por ataques de EE.UU. en el Caribe

    Reino Unido: El giro a la derecha de los laboristas, una “decepción inmensa” para muchos partidarios

    Guaguatecas: El proyecto que busca transformar la lectura en la primera infancia
    Paula

    Guaguatecas: El proyecto que busca transformar la lectura en la primera infancia

    Hablemos de amor: mi decisión de ser madre sola

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”