SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Los millonarios proyectos de inversión que impulsa Maipú

Los detalles de ambas iniciativas -un centro cultural y un edificio de servicios- se encuentran en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), luego de que la municipalidad de Maipú ingresara dos consultas de pertinencia para conocer si sus proyectos deben someterse a evaluación ambiental.

Olivia Hernández D.Por 
Olivia Hernández D.
06 Junio 2025 Entrevista a Tomas Vodanovic, Alcalde de Maipu. Foto: Andres Perez Andres Perez

Dos proyectos que suman cerca de US$27,3 millones son parte de las iniciativas que impulsa el alcalde Tomás Vodanovic y que se planean construir en la comuna de Maipú. El primero, un centro cultural que contempla una inversión de US$12,9 millones; el segundo, un edificio de servicios por otros US$14,3 millones.

Los detalles de ambos proyectos se encuentran en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), luego de que la municipalidad de Maipú ingresara dos consultas de pertinencia para conocer si sus iniciativas deben someterse a evaluación ambiental.

Los dos proyectos son parte del “Plan Maipú Ciudad 2030″.

“El Edificio de Servicios y el Centro Cultural son parte de la renovación del centro cívico que estamos impulsando en el marco del Plan Maipú Ciudad 2030. Hoy nuestra comuna cuenta con múltiples necesidades que debemos atender con urgencia, pero también necesitamos proyectar una mirada a largo plazo y hacia el futuro”, dijo a Pulso el alcalde de la comuna, Tomás Vodanovic.

“Queremos transformar a Maipú en una ciudad con un nuevo estándar de servicios públicos y privados a los que puedan acceder y disfrutar nuestras vecinas y vecinos”, agregó.

30 Octubre 2024 Entrevista a Tomas Vodanovic, Alcalde de Maipu Foto: Andres Perez Andres Perez

Centro cultural

El primer proyecto fue ingresado el 2 de septiembre y corresponde a la construcción de un centro cultural, que tiene como objetivo promover y difundir la cultura y las artes dentro de la comuna.

El proyecto se emplazará en el sector suroriente de la comuna, específicamente en Avenida Pajaritos 2045, en una superficie del predio de 7.422,28 m² y una superficie construida estimada de 4.065 m².

En el documento se subraya que el proyecto aún no ha pasado la etapa de licitación, por lo que todavía no se conoce el diseño final de la obra.

El centro cultural incluirá una sala de teatro con capacidad para 450 butacas, cafetería, oficinas administrativas y recintos para talleres de música, danza, artes visuales, teatro y grabación, además de una sala de exposiciones.

De forma complementaria, se proyecta la edificación de una biblioteca, que estará ubicada de manera contigua a estos espacios.

“Ambos volúmenes serán articulados mediante una explanada pública que no solo facilitará la conexión peatonal, sino que también funcionará como un espacio abierto de encuentro y cohesión urbana”, se precisa en el informe.

El edificio contará, además, con instalaciones de servicio necesarias para su correcto funcionamiento, como bodegas, áreas de carga y descarga, salas de aseo y recintos técnicos.

En la fase de operación de la obra se detalla que, “en el primer nivel, además de los accesos al teatro, la biblioteca, los talleres principales y la sala de exposiciones, se contempla la conexión de la Plaza Rapa Nui con la Plaza Mayor de Maipú. Esta estrategia permitirá una continuidad peatonal que integrará de manera orgánica el nuevo edificio con las dinámicas del centro cívico”.

En relación a los impactos ambientales que su construcción podría ocasionar, la municipalidad concluye que “la actividad consultada no requiere ingresar obligatoriamente al SEIA, toda vez que no satisface las características exigidas en la legislación para su ingreso”.

Edificio de servicios

La segunda consulta de pertinencia fue ingresada un día después, el 3 de septiembre, y corresponde a la construcción de un edificio de servicios para responder a “las actuales y futuras necesidades de funcionamiento institucional, mediante la habilitación de infraestructura adecuada para el desarrollo de funciones administrativas, técnicas y de atención ciudadana”, se especifica en el documento.

El edificio se ubicará en el centro cívico de la comuna, en la Avenida 5 de Abril 0260. El predio a intervenir tiene una superficie de 4.936,37m² y se proyecta una superficie construida estimada de 5.150m².

El inmueble tendrá 3 pisos. En el primer nivel se ubicará la recepción, la farmacia municipal, la oficina de convenio SII y la oficina del Registro Civil, además de la Tesorería Municipal.

En el segundo nivel se emplazarán la Dirección de Tránsito, departamentos de Licencias de Conducir, Permisos de Circulación y Dirección, y el Departamento de Rentas, dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas.

En el tercer piso se ubicará el Departamento de Desarrollo Económico Local y dos salas de clases para la realización de cursos, capacitaciones y actividades de formación. También habrá un piso subterráneo donde estarán los estacionamientos para público y funcionarios, además de áreas de servicio y bodegas.

Se estima que cada día se atenderá a 1.900 usuarios.

El alcalde Vodanovic señaló que la idea de esta construcción es concentrar en “un único y moderno espacio, los servicios públicos más demandados” por la comunidad.

Municipalidad de Maipú

En el informe, el municipio especifica que en el terreno donde se emplazará el nuevo edificio, actualmente, se ubican edificaciones que albergan dependencias municipales tales como la Tesorería General de la República Provincial y algunos departamentos de la Dirección de Desarrollo Económico (DIDECO).

Por lo tanto, “dichas edificaciones deberán ser demolidas para la construcción del nuevo edificio. Para ello, se deberán realizar reubicaciones temporalmente del personal y de la atención al público. Se contempla, la reubicación en un edificio que se encuentra en arriendo por parte del municipio, el cual se ubica a unas cuadras de la manzana Municipal y en el cual actualmente se encuentran emplazadas algunas direcciones del municipio, por lo que es reconocido por los vecinos de la comuna”.

Las conclusiones respecto a la parte ambiental son las mismas que las del primer proyecto: “(...) la actividad denominada “Edificio de Servicios Maipú”, en los términos en que ha sido descrita y singularizada, no requiere su ingreso obligatorio al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)”.

Más sobre:InversiónMaipúVodanovic

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Bárbara Figueroa lanza dardo a la derecha por conmemoración del golpe de Estado y reprocha su falta de actividades

Paul McCartney sale al rescate de Wings, la banda que lo salvó de la depresión post Beatles

El “Sátiro” en llamas: Kidd Voodoo no para y anuncia su octavo Movistar Arena

Recaudación por contribuciones sube 6% en primer semestre: Puente Alto y Maipú las más favorecidas por Fondo Común Municipal

Hamas remarca que el bombardeo israelí contra Qatar es “un ataque a todo el proceso de negociación”

La magia beatle continúa: Ringo Starr confirma que “acaba de terminar” su próximo álbum

Lo más leído

1.
Cómo un médico y dos ingenieros permiten a pacientes con cáncer llegar a tratamientos inalcanzables

Cómo un médico y dos ingenieros permiten a pacientes con cáncer llegar a tratamientos inalcanzables

2.
El comentario de Kast sobre Jara en la antesala del debate presidencial

El comentario de Kast sobre Jara en la antesala del debate presidencial

3.
Identifican a autor de mortal asalto contra trabajador en Peñalolén: imputado era repartidor de tienda de retail

Identifican a autor de mortal asalto contra trabajador en Peñalolén: imputado era repartidor de tienda de retail

4.
Dueños de exclínica Sierra Bella celebran fallo y dicen que administración de Desbordes “tiene la oportunidad de enmendar el rumbo”

Dueños de exclínica Sierra Bella celebran fallo y dicen que administración de Desbordes “tiene la oportunidad de enmendar el rumbo”

5.
Primer debate presidencial televisado culmina con emplazamientos a Jara y sin grandes polémicas

Primer debate presidencial televisado culmina con emplazamientos a Jara y sin grandes polémicas

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas

Cronología del asesinato de Charlie Kirk, el activista de 31 años que recibió un disparo en el cuello

Cronología del asesinato de Charlie Kirk, el activista de 31 años que recibió un disparo en el cuello

El dibujo de una mujer desnuda que complica a Donald Trump por el caso Jeffrey Epstein

El dibujo de una mujer desnuda que complica a Donald Trump por el caso Jeffrey Epstein

Él se atrevió pero yo me asusté
hablemos de amor

Él se atrevió pero yo me asusté

Por Natalie

Servicios

Cómo funcionará el comercio durante los feriados irrenunciables de las Fiestas Patrias

Cómo funcionará el comercio durante los feriados irrenunciables de las Fiestas Patrias

Rating del miércoles 10 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 10 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Anuncian horarios y rutas con Peaje a luca para los viajes de Fiestas Patrias

Anuncian horarios y rutas con Peaje a luca para los viajes de Fiestas Patrias

Bárbara Figueroa lanza dardo a la derecha por conmemoración del golpe de Estado y reprocha su falta de actividades
Chile

Bárbara Figueroa lanza dardo a la derecha por conmemoración del golpe de Estado y reprocha su falta de actividades

Comisión de Minería de la Cámara envía nota de protesta a Pardow: acusan que el ministro “le baja el perfil” a la situación de Laura Albornoz

“No hay información institucional ni infraestructura comprometida”: Subsecretaría de Prevención del Delito sufre incidente informático

Recaudación por contribuciones sube 6% en primer semestre: Puente Alto y Maipú las más favorecidas por Fondo Común Municipal
Negocios

Recaudación por contribuciones sube 6% en primer semestre: Puente Alto y Maipú las más favorecidas por Fondo Común Municipal

OPA por Cementos Bío Bío alcanza un 90% y la peruana Yura concreta su salida

En medio de debate por recortes para 2026, gobiernos regionales han ejecutado menos de la mitad de sus recursos este año

¿Quién mató a Charlie Kirk? Lo que se sabe sobre la búsqueda del asesino
Tendencias

¿Quién mató a Charlie Kirk? Lo que se sabe sobre la búsqueda del asesino

Cronología del asesinato de Charlie Kirk, el activista de 31 años que recibió un disparo en el cuello

El dibujo de una mujer desnuda que complica a Donald Trump por el caso Jeffrey Epstein

Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Luxemburgo por la Copa Davis
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Luxemburgo por la Copa Davis

La guerra continúa: los marcados bandos que desnuda la polémica por la programación de la Supercopa entre Colo Colo y la U

Dónde y a qué hora ver a Deportes Limache vs. U. Católica por la Liga de Primera

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025
Finde

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

Paul McCartney sale al rescate de Wings, la banda que lo salvó de la depresión post Beatles
Cultura y entretención

Paul McCartney sale al rescate de Wings, la banda que lo salvó de la depresión post Beatles

El “Sátiro” en llamas: Kidd Voodoo no para y anuncia su octavo Movistar Arena

La magia beatle continúa: Ringo Starr confirma que “acaba de terminar” su próximo álbum

Hamas remarca que el bombardeo israelí contra Qatar es “un ataque a todo el proceso de negociación”
Mundo

Hamas remarca que el bombardeo israelí contra Qatar es “un ataque a todo el proceso de negociación”

Localizan el arma utilizada en el asesinato de Charlie Kirk, pero el tirador sigue prófugo

La Eurocámara condena la “catástrofe humanitaria” en Gaza y apoya suspender el acuerdo comercial con Israel

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté
Paula

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté

Guía práctica de proteínas: la clave para tu salud

El descuido también vulnera: el vacío legal en los cuidados de personas con discapacidad