Los negocios y contratos que llevaron a Cristiano Ronaldo a ser el primer futbolista billonario, pero Messi acecha

La exitosa carrera de deportiva de Cristiano Ronaldo significó no solo títulos individuales y personales, sino también con negocios y contratos futbolísticos que lo llevaron hoy a ser el primer futbolista billonario.

El nuevo logro de ‘el bicho’ se logra gracias a su extensión de contrato con el Al Nassr de Arabia Saudita hasta 2027, que es valorada en más de US$400 millones.

El patrimonio neto de Ronaldo asciende ahora a US$1.400 millones, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, “que valora su fortuna por primera vez, convirtiéndolo en el primer futbolista identificado por el índice que alcanza ese estatus”, dice Bloomberg en una nota.

“La valoración de Bloomberg toma en cuenta sus ingresos de carrera, inversiones y contratos publicitarios, ajustados por tasas impositivas y desempeño de mercado”, explica la nota.

Respecto a la fortuna de Ronaldo, se detalla que ganó más de US$550 millones en salarios entre 2002 y 2023. También firmó un contrato de diez años con Nike por casi US$18 millones anuales y otros acuerdos con marcas como Armani y Castrol, que sumaron más de US$175 millones a su patrimonio. Su traspaso a Al-Nassr en 2023 le aportó unos US$200 millones anuales libres de impuestos, además de bonos y un pago inicial de US$30 millones.

Sobre cómo se llegó al hito del primer futbolista billonario, Bloomberg apunta también a Miguel Marques, quien administra parte de la fortuna del jugador a través de la firma lisboeta LMcapital Wealth Management.

El hombre de confianza del astro portugués es un “exbanquero suizo que hoy trabaja en una oficina sobre la tienda insignia de Louis Vuitton en la elegante Avenida da Liberdade de Lisboa”. Desde su fundación en 2018, la firma LMcapital ha alcanzado activos bajo gestión por €1.400 millones, resalta Bloomberg.

Su portafolio de negocios y patrimonio se concentra en su país natal. Está la cadena televisiva de Portugal CMTV, una mansión en Madeira (Portugal), un penthouse en Lisboa (Portugal) y una propiedad en Quinta da Marinha (Portugal).

Ante este contexto, los contratos ligados al fútbol fueron la clave para llegar a ser el primer futbolista millonario, algo que no ocurre con sus pares de otras disciplinas.

cristiano-ronaldo-abdominales.jpg

“En el caso de Roger Federer, el principal impulsor de su riqueza fue la participación que obtuvo en la marca de ropa deportiva On Holdings AG como parte de un acuerdo de patrocinio. Michael Jordan, por su parte, ganó menos de US$100 millones como jugador, con la mayor parte de su fortuna proveniente de sus contratos con Nike y su participación en el equipo Charlotte Hornets de la NBA”, resaltó Bloomberg.

Messi se acerca

En gran parte de la historia del fútbol moderno, Ronaldo y Messi lucharon por el status del mejor futbolista del mundo y, si bien ahora están retirados de la primera línea de la actividad, está la lucha por el patrimonio.

Messi ha ganado más de US$600 millones brutos en salarios a lo largo de su carrera, según el índice de multimillonarios de Bloomberg, incluyendo US$20 millones anuales garantizados desde 2023 y un acuerdo de reparto de ingresos con Apple.

“Una décima parte de los ingresos de Ronaldo en el mismo período”, dice la nota sobre los ingresos del argentino Lionel Messi en relación con su actividad, su eterno rival.

“Ambos se han beneficiado del auge salarial del fútbol, superando ampliamente las ganancias de estrellas previas como David Beckham, quien acumuló alrededor de US$100 millones antes de retirarse en 2013″, agrega la nota.

Sin embargo, Bloomberg apunta al salto que puede dar la fortuna de Messi cuando este deje la actividad. “El argentino recibirá una participación accionaria en el club estadounidense (Inter Miami) al retirarse, un acuerdo que podría volver a igualarlos en riqueza”.