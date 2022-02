Los precios del petróleo se disparan y rozan los US$ 100 tras escalada del conflicto en Ucrania

Los precios del petróleo registran un fuerte incremento y están a un paso de los US$ 100 por barril luego que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenara ayer a su ejército “mantener la paz” en los territorios separatistas prorrusos de Ucrania, cuya independencia también reconoció.

Los futuros del crudo Brent que se cotiza en Londres saltaron hasta US$ 99,50 a eso de las 6:30 AM, un nivel no visto desde 2014. En este momento el barril modera el impulso a US$ 98,73, lo que de todas formas implica un fuerte salto de 3,50% respecto a la sesión previa.

El WTI que se cotiza en Nueva York experimenta un severo aumento de 4,85% en este minuto, hasta los US$ 95,49 por barril. No obstante, los futuros treparon a un máximo intradía de US$ 96 a eso de las 5:42 hrs.

Vladimir Putin, presidente de Rusia

Los precios del crudo acumulan un alza promedio de 26% en lo que va del año y buena parte de ese salto obedece al conflicto en Europa del este.

La última vez que el barril de crudo Brent alcanzó los US$ 100 fue el 8 de septiembre de 2014, después de haber permanecido durante más un año por encima de dicho umbral.

“La crisis de Ucrania tiene al mercado del petróleo alerta. La intensificación del enfrentamiento diplomático y la escalada militar están generando temores de sanciones e interrupciones en el comercio de energía. Dado este nerviosismo, parece que los precios del petróleo pueden estar alcanzando los tres dígitos en cualquier momento. Sin embargo, si la historia sirve de guía, tal explosión de temores geopolíticos puede ser de corta duración. Miramos más allá de la espuma de hoy y vemos que los fundamentos se relajan, amplificados por la aceleración de los ciclos de retroalimentación negativa”, dijo el banco privado Julius Baer.

Hay que recordar que los precios del petróleo son muy sensibles para Chile toda vez que importa más del 90% de lo que consume. La escalada internacional del precio más el fuerte aumento del dólar a nivel local han disparado a las bencinas y el gas a máximos históricos, con un claro impacto en la inflación.

Sanciones y el gas

La disputa también está teniendo serios efectos en el mercado del gas, justo en medio del invierno en el hemisferio norte. Rusia es una potencia mundial en el hidrocarburo y abastece principalmente a Europa. Un tercio de ese gas que va al viejo continente pasa por gasoductos que atraviesan Ucrania.

La situación geopolítica se agravó luego que los países amenazaran a Rusia con sanciones económicas, las cuales podrían restringir la capacidad de Moscú para operar en divisas y, por tanto, para exportar. Y a estas eventuales sanciones se suman las de EEUU.

“Esto significa precios de la gasolina aún más altos durante más tiempo, ya que el mercado ya ha estado muy nervioso durante meses”, dijo Katja Yafimava, investigadora principal del Instituto de Estudios Energéticos de Oxford, informó Bloomberg. “Es probable que sigan algunas sanciones de EE. UU. y la UE”.

El gas natural europeo lideró las ganancias de las materias primas con un aumento de hasta el 13%, ayudado por Alemania que detuvo el proceso de aprobación del controvertido gasoducto Nord Stream 2.

Un letrero que dice "Nord Stream 2 Comprometidos. Confiable. Seguro". cuelga sobre un mapa pintado del gasoducto Nord Stream 2 de Rusia a Alemania en la estación receptora de gas natural en el polígono industrial de Lubmin en Lubmin, Alemania, el 16 de noviembre de 2021.

Con todo, el ministro de Energía ruso, Nikolay Shulginov, salió a tranquilizar al mercado al asegurar que el país continuará exportando gas natural sin ningún tipo de interrupciones, informó CincoDías.

Desde el verano, Rusia ha mantenido en niveles mínimos los flujos gasistas hacia Europa, habiendo frenado las ventas en el mercado al contado. Así, los almacenes estratégicos europeos, muchos de ellos propiedad de la estatal Gazprom, están por debajo de su capacidad invernal habitual.