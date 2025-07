Los programas de compra de acciones de propia emisión afianzan rally de Latam Airlines y de Cencosud

Es un mecanismo históricamente poco usado por las empresas chilenas, pero desde 2021 son varias las compañías que aprobaron programas de compra de acciones de propia emisión. Y en los últimos meses, Cencosud y Latam Airlines han iniciado compras agresivas.

Así, hasta el 30 de julio próximo está vigente la oferta de compra de 14.506.509.062 acciones de Latam, por lo que se ofrece un precio de $19. Hasta este miércoles, según comunicó la Bolsa de Santiago, habían aceptado la oferta 562 acciones.

La oferta equivale a US$296 millones, y busca adquirir el 2,4% de la propiedad de la firma. Sin embargo, esto es una fracción de lo aprobado por la última junta extraordinaria de accionistas. En la instancia, se autorizó a comprar hasta el 3,4%.

Dicho porcentaje se suma al 1,6% ya adquirido a inicios de año, por el que desembolsaron $145.258 millones. En conjunto, ambos programas llevarían a la aerolínea a comprar hasta el 5% del capital, máximo permitido por la ley.

Jorge García, gerente de estrategia de Nevasa AGF, señala que estos programas, en general, son bien recibidos por los inversionistas, pues, por un lado, “entrega demanda sobre la acción, y por otro lado es un señalizador de que la valorización continúa atractiva desde dentro de la misma firma. Se puede levantar una tesis de que es positivo para el precio”.

Por su parte, Hugo Osorio, director de inversiones de Portfolio Capital, opina que los programas de recompra tienen un efecto positivo en “los precios de las acciones de las compañías”. En general, apunta, “algunas empresas generan tanto flujo de caja libre que, ante la imposibilidad de invertirlo, prefieren devolverlo como recompra de acciones y no como dividendos”.

En su último informe de carteras recomendadas, Credicorp Capital destacó que el directorio de Latam tiene margen para recomprar otro 1% dentro de un período de 18 meses, pero que a pesar del rally -que ha llevado al papel a un retorno de 41% en el año-, la acción cotiza “por debajo del nivel que consideramos justo”.

José Ignacio Villarroel, socio de Abaqus, señala que si bien la recompra de acciones es un mecanismo que se ha usado mucho en las últimas décadas en el mundo corporativo, no hay evidencia fuerte que tenga un impacto per se en el valor de las compañías. No obstante, dice que “a veces puede tener un efecto de corto plazo debido a la señal que se envía desde el management, de que se ve valor en la empresa al precio que está transando”.

En lo específico, Jaime La Paz, analista de mercados de Zesty, indica que la recompra ofertada a $19 por papel, “podría representar una zona relevante desde el punto de vista técnico, considerando que se trata de un precio definido por la propia compañía para adquirir sus acciones”.

Actualmente el precio de la oferta está por debajo de los $19,37 en que transa la acción.

El caso de Cencosud

Latam no es la única firma que ha llevado a cabo grandes compras de acciones de propia emisión. Cencosud renta en el año un 44,6%, pero a pesar de la fuerte subida, la compañía decidió dar un mandato a BTG Pactual para adquirir el 1% del capital de propia emisión, el cual fue ampliado a 1,5% un día antes del cierre de la oferta.

El pasado 30 de junio, el retailer declaró exitosa la oferta, y detalló que adquirió 42.088.051 acciones, representativas de aproximadamente un 1,5% de las acciones, por un precio unitario de $3.200. Con esto, desembolsó $134.681 millones . Durante el periodo de oferta, recibió órdenes de venta por 112.000.453 acciones, equivalente al 266% de la oferta.

Credicorp Capital elevó el precio objetivo de Cencosud desde $2.700 a $3.600, “principalmente debido a una base comparable que para el 2Q25 y 2S25 debería favorecer los resultados de Argentina y a los esfuerzos del management para rentabilizar las operaciones de Brasil y Colombia”. Adicionalmente, señaló que “con el programa de recompra que tomó lugar en junio y se dio de manera exitosa, vemos un soporte adicional a la acción”.

El 30 de junio -dos días después de que acabara la oferta de Cencosud- la expresidenta de la compañía, Heike Paulmann, vendió un 0,2% de Cencosud por $25.963 millones, a un precio entre $3.170,01 y $3.200.

Jaime La Paz, sostiene que “desde el anuncio hasta la fecha, no se ha observado una variación significativa en el precio de cotización (de Cencosud), aunque sí se ha registrado un aumento considerable en el volumen transado, lo que es esperable dadas las circunstancias. El precio ha tendido a mantenerse en torno a los niveles establecidos en la recompra”.

No obstante, señala que “desde una perspectiva bursátil, estos niveles podrían representar una zona de soporte o liquidez relevante”.