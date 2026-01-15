Los riesgos en la implementación de la reforma previsional que advirtió la presidenta de las AFP en su última cuenta pública

El plazo para implementar la licitación del stock de afiliados junto con la transición de multifondos a fondos generacionales es un desafío.

Eso es lo que advirtió este jueves Paulina Yazigi, presidenta de la Asociación de AFP, en la última cuenta pública que realizó a cargo del gremio, pues esta misma semana se anunció su renuncia a la institución, salida que debería ocurrir el próximo trimestre, según reportó la misma Asociación del lunes.

Yazigi explicó que el nuevo régimen de inversiones debe estar disponible en 2026. Y “en abril de 2027 los fondos generacionales deben estar plenamente implementados. Pocos meses después, en agosto de ese mismo año, comenzará el proceso de licitación de afiliados antiguos, según lo que dice la ley. Esto implica, que apenas 14 meses después de su implementación, más de 1 millón de personas podrían ser traspasadas entre AFP”.

Agregó que “esto podría terminar afectando la rentabilidad de los fondos generacionales, que tienen un horizonte de largo plazo. Como Asociación miramos con preocupación la superposición entre estas dos medidas que podrían generar riesgos sobre la rentabilidad de los fondos, y en definitiva sobre las pensiones de los afiliados”.

Dijo que “nuestro foco, como siempre, es que la implementación de la reforma se haga de manera responsable, cuidando la estabilidad del sistema de pensiones, y siempre poniendo en el centro a las personas, y su ahorro previsional. La reforma debe estar implementada en tiempo y forma”.

Sobre el paso a fondos generacionales, Yazigi explicó que es “uno de los desafíos más importantes, más relevantes” en la implementación de la reforma. “Este es un cambio que no solo implica un ajuste operativo, sino que el sistema de pensiones chileno va a tener que definir un nuevo régimen de inversiones de los fondos de pensiones”, sostuvo.

La presidenta de las AFP aseguró que “los fondos generacionales abren oportunidades importantes, pero también introducen riesgos que deben ser gestionados con especial cuidado. Las decisiones que se tomen hoy en esta materia, tendrán efecto directo en las pensiones futuras de millones de afiliados y pensionados”.

Añadió que “uno de los elementos clave de esta transición es la definición de la cartera de referencia, esta cartera es la base sobre la cual se evaluará el desempeño de las inversiones realizadas por las AFP, y por tanto, cumple un rol central en los resultados que obtienen los fondos de pensiones. Es justamente en esa cartera de referencia donde debemos fijarnos, porque ahí están los desafíos pero también podrían estar los riesgos”.

Yazigi comentó que “es muy importante la flexibilidad que se le otorgue a los distintos equipos de inversiones de las distintas AFP, para poder reflejar la diversidad real que existe tanto en los estilos de inversión, como lo que existe de diferencia entre los afiliados de cada una de las AFP, y para eso también cada AFP pueda competir en torno a la rentabilidad de sus inversiones, puedan adaptarse, mejorar los movimientos de los mercados financieros, también para poder innovar, y por supuesto también siempre pensando que esto construya de la mejor forma la futura pensión de cada uno de los trabajadores”.

La presidenta de las AFP recordó que la ley definió que la Superintendencia de Pensiones definirá la cartera de referencia, y dijo que los actores de la industria quieren contribuir en ese proceso. “No olvidemos que la reforma de pensiones agrega en la ley que el objetivo debe ser la pensión”, puntualizó.

Rol del Estado

Yazigi también se refirió a otro tema que calificó como un desafío: los temas de institucionalidad y organización. “Es necesario mirar con atención las nuevas atribuciones que la reforma le otorga a entidades estatales y asegurar que participen en igualdad de condiciones que los privados”, dijo al respecto.

Acá igualmente mencionó la licitación del stock de afiliados. “A juicio de distintos expertos, puede conllevar una serie de complicaciones y de riesgos en el manejo activos alternativos, por ejemplo, y al momento de traspasar activos entre AFP. Esto puede tener un efecto negativo sobre la rentabilidad de los fondos de los afiliados, y por ende sobre su pensión”.

Asimismo, señaló que queda pendiente ver qué pasara con el proyecto de ley sobre el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS), que actualmente se está tramitando en el Senado, “del cual se espera, su traspaso pleno. Como indica la ley, este traspaso pleno debe ser al IPS y al FAPP, encargados de operar y administrar, respectivamente, el Seguro Social creo la reforma recientemente aprobada”.