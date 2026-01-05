SUSCRÍBETE POR $1100
    Los últimos indicadores económicos que dejó Nicolás Maduro

    El 2025, el petróleo representó entre el 15% y el 20% del PIB de ese país y cerca del 80% de las exportaciones. La inflación se estima en más de 500% el año pasado. El salario mínimo transita entre US$ 41 en el sector privado y US$ 161 para empleados públicos.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    PRESIDENCIA VENEZUELA

    La economía venezolana tiene hoy un tamaño muy inferior al que tenía hace poco más de una década. Según las bases de datos de FMI, el peak de Venezuela fue en 2012, con un tamaño de la economía que subió hasta US$ 372 mil millones. En 2025, según el mismo FMI, el PIB de ese país apenas alcanza a US$ 82 mil millones.

    En el último año, la debilitada economía de ese país tuvo un leve respiro: anotó un crecimiento de 8,7% en el tercer trimestre, según cifras del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El FMI estima un crecimiento de la actividad económica de alrededor de 0,5% para 2025 y proyectba una caída de 3% para 2026.

    De al PNUD, el crecimiento del cuarto trimestre estuvo impulsado por el sector petrolero, que avanzó 16,1%, mientras el no petrolero subió 6,1%, según cifras del Banco de Venezuela.

    Otro antecedente que se expone en este informe es que la producción petrolera promedió 1.064 mil barriles diarios entre enero y septiembre, el mejor resultado desde 2019. Este dato mantiene la tendencia desde el 2021 con una producción que se ha recuperado a un ritmo promedio anual de 122 miles de barriles diarios.

    Y en el tercer trimestre, la producción promedio que informó el Ministerio de Hidrocarburos a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), fue de 1.069 mil barriles diarios lo que se traduce en un alza de 17,5% superior a la reportada hace un año.

    Según este análisis, la expansión de la actividad petrolera ha estado asociada a la aplicación progresiva de un modelo de negocio estructurado en torno a los Contratos de Participación Productiva de Hidrocarburos (CPP), que ha permitido aumentar los niveles de producción mediante esquemas de cooperación público-privada. Sin embargo, los precios internacionales mostraron caídas interanuales de hasta 14%, reduciendo el ingreso neto por exportaciones.

    A boy jumps near the "Los Petroleros" sculpture that shows two men working on an oil drill of Petroleos de Venezuela, S.A, PDVSA, on the Sabana Grande boulevard, in Caracas, Venezuela, March 20, 2023. Venezuela's oil czar, Tareck El Aissami announced his resignation on Twitter and pledged to help investigate any allegations involving PDVSA. (AP Photo/Ariana Cubillos) Ariana Cubillos

    El 2025, el petróleo representó entre el 15% y el 20% del PIB de ese país y cerca del 80% de las exportaciones.

    Ahora bien, la actividad no petrolera estuvo dinamizada por construcción, transporte, manufactura, y comercio. La brecha cambiaria y la falta de financiamiento continúan limitando la producción industrial.

    La inflación

    Otro carril sigue la inflación en ese país, que es una de las más altas del mundo. Entre enero y septiembre, de acuerdo con cálculos del PNUD alcanzó 256%, con una tasa anualizada cercana a 390%. Las proyecciones indican un cierre en torno al 500% para el año.

    El aumento sostenido de precios erosiona la capacidad de compra y mantiene la presión sobre el tipo de cambio. En los últimos meses, de acuerdo a estimaciones del PNUD, la inflación se viene acelerando. En julio la tasa marcó 13,5%, en agosto 16% y en septiembre 21,2% haciendo que la tasa anualizada a septiembre se ubique en 390,8%.

    Salario Mínimo

    Durante el tercer trimestre de 2025, el Ingreso Mínimo Integral (IMI) mensual de los empleados del sector público —compuesto por el salario mínimo, el bono de alimentación (Cesta Ticket) y el Bono de Guerra Económica (BGE)— se mantuvo en US$161. De acuerdo a este análisis, este valor refleja un incremento nominal de 20,5% respecto al monto registrado en el mismo período del año anterior US$134 dólares, impulsado principalmente por el ajuste del Bono de Guerra Económica, que pasó de US$90 a US$120 en mayo de 2025.

    Y en el sector privado, el Ingreso Mínimo Integral (salario mínimo más la cesta ticket de alimentación), valorado en dólares según el tipo de cambio oficial, se ubicó en US$ 41, esto representó una disminución anualizada del 6,3% y una merma del 1,2 % respecto al trimestre anterior.

