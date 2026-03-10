SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Lundin Mining aumentará su participación en mina Caserones y en importante proyecto de oro y cobre en Chile

    La operación, que se espera se concrete en abril de 2026, involucra una inversión total de US$215 millones y forma parte de la estrategia de la empresa para fortalecer su portafolio de cobre.

    Olivia Hernández D.Por 
    Olivia Hernández D.
    Mina Caserones.

    La canadiense Lundin Mining anunció que adquirirá un 5% adicional de participación en la mina Caserones y un 30,9% del proyecto Los Helados, ambos localizados en la Región de Atacama. Con esta transacción, la participación de la minera en Caserones pasará del 70% al 75%.

    La operación, que se espera se concrete en abril de 2026, involucra una inversión total de US$215 millones y forma parte de la estrategia de la empresa para fortalecer su portafolio de cobre.

    A través de un comunicado, el director ejecutivo de Lundin Mining, Jack Lundin, declaró que “asegurar una propiedad adicional del 5% en Caserones y adquirir el 31% del Proyecto Los Helados marca otro paso significativo en el fortalecimiento de la cartera de cobre de la compañía en el emergente Distrito Vicuña”.

    Además, señaló que “esta inversión incrementa nuestro perfil de producción atribuible a un precio de adquisición atractivo y demuestra nuestro compromiso continuo con un crecimiento disciplinado y escalable en activos de alta calidad. Mediante nuestra estrategia consistente, junto con nuestros socios en la región, continuaremos mejorando el rendimiento operativo para generar mayores retornos financieros, a la vez que impulsamos oportunidades de crecimiento para sustentar la creación de valor a largo plazo”.

    El acuerdo también incluye la adquisición de una regalía neta de fundición (NSR) de 0,62% en el proyecto Los Helados (gran yacimiento de oro y cobre), que actualmente es operado por NGEx Minerals, entidad que mantiene el 69,1% restante del proyecto.

    “Los Helados aumentará nuestros recursos minerales medidos e indicados de cobre en un 15% y los de oro en un 11%”, agregaron desde la compañía en el comunicado.

    La proyección de producción de Caserones para 2026 es de 130.000 a 140.000 toneladas de cobre.

    “Se pronostica que el precio será de $2.05/lb – $2.25/lb de cobre, después de los créditos por subproductos", precisaron desde la canadiense.

    En 2025, Caserones produjo 132.881 toneladas de cobre a un costo directo de $2.17/lb.

    Más sobre:mineríaLundin MiningCaseronescobre

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    FoodCorp anticipa demanda contra Chile por Ley de Fracionamineto Pesquero y se suma a arremetida judicial del sector

    Gobierno presenta proyecto de ley que establece autonomía constitucional de la Defensoría Penal Pública

    Vicesecretario de Estado de EE.UU. ad portas de viajar a Chile por cambio de mando: “Es un honor iniciar una nueva etapa en nuestra relación”

    Lollapalooza 2026: Delegación Presidencial RM da el vamos y transporte público programa extensiones horarias

    Las tres medidas urgentes que el expresidente de Colombia Iván Duque recomendó a Kast

    Fiscalía confirma fallecimiento de reo tras ser apuñalado en una riña al interior de la cárcel de Talca

    Lo más leído

    1.
    Enrique Ostalé deja Falabella con una remuneración récord: $ 2.118 millones por el ejercicio 2025

    Enrique Ostalé deja Falabella con una remuneración récord: $ 2.118 millones por el ejercicio 2025

    2.
    Suseso proyecta nuevo desplome de licencias médicas en 2026: hasta 1,2 millones menos y un ahorro de US$600 millones

    Suseso proyecta nuevo desplome de licencias médicas en 2026: hasta 1,2 millones menos y un ahorro de US$600 millones

    3.
    Deuda del Estado con clínicas cierra en el gobierno de Boric sobre los US$ 520 millones, con alza de 27% en el último año

    Deuda del Estado con clínicas cierra en el gobierno de Boric sobre los US$ 520 millones, con alza de 27% en el último año

    4.
    Exgerente de Banchile acude a tribunales contra la CMF por nueva normativa: “La Comisión ha creado un nuevo ilícito”

    Exgerente de Banchile acude a tribunales contra la CMF por nueva normativa: “La Comisión ha creado un nuevo ilícito”

    5.
    El lío de facturas falsas que afectó a Huawei y que la obligó a acudir al Tribunal Constitucional

    El lío de facturas falsas que afectó a Huawei y que la obligó a acudir al Tribunal Constitucional

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Newcastle United vs. Barcelona por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Newcastle United vs. Barcelona por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Atlético de Madrid vs. Tottenham Hotspur por la Champions League en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Atlético de Madrid vs. Tottenham Hotspur por la Champions League en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Atalanta vs. Bayern Múnich por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Atalanta vs. Bayern Múnich por la Champions League

    Gobierno presenta proyecto de ley que establece autonomía constitucional de la Defensoría Penal Pública
    Chile

    Gobierno presenta proyecto de ley que establece autonomía constitucional de la Defensoría Penal Pública

    Vicesecretario de Estado de EE.UU. ad portas de viajar a Chile por cambio de mando: “Es un honor iniciar una nueva etapa en nuestra relación”

    Lollapalooza 2026: Delegación Presidencial RM da el vamos y transporte público programa extensiones horarias

    FoodCorp anticipa demanda contra Chile por Ley de Fracionamineto Pesquero y se suma a arremetida judicial del sector
    Negocios

    FoodCorp anticipa demanda contra Chile por Ley de Fracionamineto Pesquero y se suma a arremetida judicial del sector

    Las tres medidas urgentes que el expresidente de Colombia Iván Duque recomendó a Kast

    Lundin Mining aumentará su participación en mina Caserones y en importante proyecto de oro y cobre en Chile

    Qué es la lepra, la enfermedad que se eliminó como problema de salud pública en Chile
    Tendencias

    Qué es la lepra, la enfermedad que se eliminó como problema de salud pública en Chile

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    Un meteorito se estrelló contra el techo de una casa en Alemania: así se vio el accidente captado por las cámaras

    Champions League: Liverpool cae por la mínima en su visita a Galatasaray y deja todo abierto para la vuelta de octavos
    El Deportivo

    Champions League: Liverpool cae por la mínima en su visita a Galatasaray y deja todo abierto para la vuelta de octavos

    En vivo: Barcelona visita a Newcastle por los octavos de final de la Champions League

    Los números condenaron a Paqui: las cifras y récords negativos que sellaron la salida de Francisco Meneghini de la U

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL
    Tecnología

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL

    Cómo es Yesim, la eSim que promete mantenerte conectado a Internet en todo momento durante tus viajes

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Pablo Escobar desde la óptica de su hijo: mira el trailer de nueva serie que debutará en abril
    Cultura y entretención

    Pablo Escobar desde la óptica de su hijo: mira el trailer de nueva serie que debutará en abril

    “Para quedar como handroll”: Piare con P llega a Gran Arena Monticello tras triunfar en Viña

    La destacada DJ Amie Lens regresa a Chile

    El Pentágono afirma que Irán “está solo y perdiendo” la guerra y anuncia el día “más intenso” de bombardeos
    Mundo

    El Pentágono afirma que Irán “está solo y perdiendo” la guerra y anuncia el día “más intenso” de bombardeos

    Haití: Ataques con drones al crimen organizado dejan más de 1.200 muertos en un año

    Al Habtoor, el millonario empresario emiratí que interpeló a Trump por iniciar la guerra en la región

    Fuera de juego: Las brechas de género que excluyen a las niñas del deporte
    Paula

    Fuera de juego: Las brechas de género que excluyen a las niñas del deporte

    Estimular el nervio vago te puede ayudar a conseguir la calma

    8M: El costo invisible de ser la que puede con todo