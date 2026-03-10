Lundin Mining aumentará su participación en mina Caserones y en importante proyecto de oro y cobre en Chile

La canadiense Lundin Mining anunció que adquirirá un 5% adicional de participación en la mina Caserones y un 30,9% del proyecto Los Helados, ambos localizados en la Región de Atacama. Con esta transacción, la participación de la minera en Caserones pasará del 70% al 75%.

La operación, que se espera se concrete en abril de 2026, involucra una inversión total de US$215 millones y forma parte de la estrategia de la empresa para fortalecer su portafolio de cobre.

A través de un comunicado, el director ejecutivo de Lundin Mining, Jack Lundin, declaró que “asegurar una propiedad adicional del 5% en Caserones y adquirir el 31% del Proyecto Los Helados marca otro paso significativo en el fortalecimiento de la cartera de cobre de la compañía en el emergente Distrito Vicuña”.

Además, señaló que “esta inversión incrementa nuestro perfil de producción atribuible a un precio de adquisición atractivo y demuestra nuestro compromiso continuo con un crecimiento disciplinado y escalable en activos de alta calidad. Mediante nuestra estrategia consistente, junto con nuestros socios en la región, continuaremos mejorando el rendimiento operativo para generar mayores retornos financieros, a la vez que impulsamos oportunidades de crecimiento para sustentar la creación de valor a largo plazo”.

El acuerdo también incluye la adquisición de una regalía neta de fundición (NSR) de 0,62% en el proyecto Los Helados (gran yacimiento de oro y cobre), que actualmente es operado por NGEx Minerals, entidad que mantiene el 69,1% restante del proyecto.

“Los Helados aumentará nuestros recursos minerales medidos e indicados de cobre en un 15% y los de oro en un 11%”, agregaron desde la compañía en el comunicado.

La proyección de producción de Caserones para 2026 es de 130.000 a 140.000 toneladas de cobre.

“Se pronostica que el precio será de $2.05/lb – $2.25/lb de cobre, después de los créditos por subproductos", precisaron desde la canadiense.

En 2025, Caserones produjo 132.881 toneladas de cobre a un costo directo de $2.17/lb.