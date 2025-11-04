OFERTA ELECCIONES $990
Pulso

Mallplaza consolida “trimestre histórico” y anuncia inversión de US$ 570 millones

La compañía más que duplicó sus ganancias en lo que va del año hasta los US$573 millones, y anunció un alza en su plan de inversión al 2028.

Paulina OrtegaPor 
Paulina Ortega
Mallplaza dio a conocer sus resultados financieros del tercer trimestre, calificándolos como históricos. La compañía informó una fuerte alza en las ganancias de la firma acumuladas en los 9 primeros meses del año, casi duplicándolas versus el mismo periodo del año pasado.

La cadena de malls ligada al Grupo Falabella consolidó utilidades por $573.439 millones (US$ 596 millones), subiendo un 144% versus las ganancias de enero-septiembre del 2024, cuando obtuvo $235.087 millones (US$ 244 millones).

Sólo en el tercer trimestre, las utilidades de Mallplaza llegaron a $81.380millones (US$ 85 millones), lo que significaron un incremento de 36% al compararlas con el mismo cuarto del 2024. Entonces las ganancias totalizaron $59.956 millones (US$ 62 millones).

Este buen desempeño se explicó por el crecimiento de los ingresos ordinarios, sostiene la compañía en el análisis entregados a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Estos aumentaron un 36% en lo que va del año, hasta los $480.206 millones (US$ 499 millones), y un 37% en el trimestre hasta los $164.099 millones (US$ 171 millones).

El alza en los ingresos estuvo “asociados a la consolidación de división Perú, además de mayores ingresos por arriendo en Chile y Colombia por mayores metros arrendados, reajuste de tarifas e indexación de los contratos de arriendo a la inflación de cada país, mayores ventas y mayores ingresos parking”, sostuvo Mallplaza.

Este incremento también explica el ebitda de la compañía que aumentó un 41% en lo que va del año, sumando $385.230 millones (US$ 400 millones), similar al alza del trimestre, que llegó a $133.363 millones (US$ 139 millones).

El flujo de visitas en el trimestre aumentó de 74 millones a 93 millones. “Se observó una tendencia positiva en los flujos de visitantes en los centros que han desarrollado procesos de expansión o ajustes en su propuesta comercial, reflejando el impacto de estas iniciativas. Ejemplo de ello son Mallplaza Vespucio con un crecimiento de 17,3%, Mallplaza Trujillo con un aumento de 10,2% y Mallplaza Cali con un aumento de un 9,8% en el número de visitas”, sostuvo la compañía.

Junto con esto, las ventas de los arrendatarios aumentaron un 23% en el tercer trimestre.

Inversión de US$570 millones

La cadena de centros comerciales confirmó con la entrega de estos resultados una inversión de US$ 570 millones hasta el 2028, que se enfocará en transformar y ampliar los activos que actualmente tiene la compañía. En total, se incorporarán más de 168 mil metros cuadrados, un 68% en Chile y un 32% en Perú.

Durante la segunda mitad del 2025 de inaugurarán 4 ampliaciones en Chile en Mallplaza Mirador de Biobío, Antofagasta, Norte y Los Dominicos. Además, una transformación en Perú, en Open Plaza Atocongo. Con esto, este año se habrá consolidado apenas US$ 29,3 millones de la inversión.

En Chile, para los próximos dos años, se vienen ampliaciones para Mallplaza Iquique, Oeste, Trébol, Norte, y La Serena. Es específicamente la ampliación de Mallplaza Trébol en Concepción el proyecto más alto en inversión, concentrando US$ 102 millones.

Derek Schwietzer, CFO de Mallplaza, explicó que este monto de inversión es cerca del doble de lo que se reportó en el segundo trimestre del 2025 (US $314 millones). “El crecimiento es parte del ADN de la compañía, siempre estamos enfocados en impulsar nuevos proyectos. Estos proyectos que reportamos son los que están en una etapa más avanzada y esperamos poder ir ampliando este plan de inversión más adelante. Tenemos un banco de terrenos importante en Chile y en Perú que nos permite seguir creciendo”, dijo en un punto de prensa.

Adicionalmente, agregó que se vendrán nuevos proyectos hacia el final del año.

