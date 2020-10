Marcelo Guital revela su fórmula

Trece empresas, de las cuales diez son de su propiedad, maneja Guital&Partners, un “modelo” -que es como lo define Marcelo Guital, su fundador- que busca emprender e innovar a mayor velocidad.

“Lo que hacemos es detectar la oportunidad de crear valor donde no existía, y desarrollar desde la idea pasando por todos las fases, desde la propuesta de valor, por el modelo de negocios y luego buscamos asociarnos a un big player, para junto con ellos ingresar y operar el negocio”, cuenta Guital. Este modelo es el que han aplicado en sus más conocidos emprendimientos, como Juan Valdez y Benedictino, que vendió a Coca-Cola y que es su emprendimiento más conocido.

Es este último negocio, el del agua embotellada, al que prepara su regreso el empresario que, además, destaca por su rol gremial en la Asociación de Emprendedores de Chile -Asech, donde ahora mismo compite por la presidencia-, charlas e incluso en programas de televisión.

“Estoy trabajando en crear un agua extremadamente pura, donde estamos haciendo un joint Venture con un big player”, adelanta Guital, aunque asegura que no puede entregar todavía muchos detalles.

Otro de los nuevos negocios en que trabaja Guital es Bou, que ofrece fruta congelada con alta tecnología, para consumirla en cualquier momento, muy similar a la fruta fresca.

“Lo que hacemos es que toda la fruta esté con la misma maduración lista para comer. Esperamos que la fruta madure en el árbol o planta, luego la cosechamos con sumo cuidado para que no se golpee, para finalmente congelarla, con alta tecnología Una vez descongelada que muy similar a fruta fresca, pero todas exquisitas”, señala el empresario, quien agrega que este año este negocio va a cerrar con ventas en torno a U$ 3.000.000, proyectando para 2021 ventas por U$ 5.500.000.

En esta empresa, Guital&Partnerse se asoció con Valle Frio S.A propiedad de la familia Moreno, una de las compañías que más exporta fruta congelada en Chile y cuyo principal mercado es Estados Unidos.

El segundo proyecto iniciado en los últimos meses es la marca WasserVac Anolyte, que según Marcelo Guital “es el primer higienizador inocuo que protege del Covid, bacterias h Hongos, y que a diferencias de los otros desinfectantes no provoca daño ni irritación al cuerpo”, asegura.

“Nos dimos cuenta que, en plena pandemia, no había un higienizador que se pudiera echar a la cara, las manos, la comida, y vimos que el Anolyte, que es muy usado en Estados Unidos, no estaba acá. Y ahora incluso le entregamos a la Posta Central. Es un producto inocuo, que no contamina, y que puede usarse incluso en los restaurantes. No hay nada parecido”, complementa.

Para este emprendimiento se asociaron con Emba Chile S.A. “Es una empresa experta en higenizacion de alta gama, y grandes superficies, de la familia Rivera. Esta compañía a llevado la higenizacion al siguiente nivel, contando con alta tecnología”, indica Guital.

El modelo

A Guital le gusta describir lo que llama “el modelo de Guital&Partners”, que consta de varios pasos que son los que como empresa utilizan para desarrollar un emprendimiento y hacerlo exitoso.

Este modelo, como él le llama, lo presenta a otros emprendedores y lo describe como “la forma en que se implementa la oportunidad para crear valor”.

“Este modelo, lo primero que yo hago es leer al consumidor. Pero hay que aprenderlo a leer. Es medio innato. Entonces vemos que la gente toma agua, que falta un higienizador, etc. El segundo punto es que tenga algo distinto, que el cliente lo entienda y lo pague. El paso tres, tenemos una agencia de diseño, donde construimos desde el arte. No copiamos. Luego tenemos una tremenda actividad en redes sociales. Yo tengo 22 mil seguidores, pero podría tener un millón, porque tú puedes comprarlos. Hay gente que tiene 2 millones de seguidores, pero lo miras y son de Tumbuctú o de China. Nosotros tenemos 22 mil, pero 22 mil fanáticos del emprendimiento”, relata Guital.

“Para llevar a la realidad la propuesta de valor, lo primero que hacemos es mirar el mundo. Hay gente que tiene ideas, pero la googleas y ya está hecha hace cien años. Luego, nosotros creamos un concepto: Agua Benedictino libre de sodio, Café Juan Valdez premium, etc. Después viene la matemática perfecta. No se puede emprender sin eso. Para emprender hoy, el desde es ser un MBA. Los emprendedores gringos son todos de Yale, Oxford. Yo vivo aprendiendo todos los días”, complementa.

El plebiscito

¿Va a votar apruebo o rechazo?

“Yo he pasado por varios momentos. La verdad es que, cuando escucho a la gente del apruebo, le encuentro razón. Cuando escucho a la gente del rechazo, le encuentro razón. El problema en Chile es que nadie conoce la Constitución. Yo, de 50 años, nunca tuve la cultura de la Constitución. Entonces todos estamos opinando de lo que no sabemos”, contesta, y reconoce que está todavía indeciso sobre su voto para el próximo domingo.

“Lo primero que deberíamos haber hecho es habernos enseñado la Constitución. Estamos a días de ir a votar y es como ir a una prueba sin haber estudiado. Yo no tengo todavía mi voto definido”, reconoce.