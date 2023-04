Máximo Pacheco: “Este es un tema que ha estado en las tablas de nuestro directorio hace ya varios meses”

A Máximo Pacheco se le veía entusiasmado en Antofagasta. Tras el anuncio de la estrategia nacional del litio, uno de los focos de atención se centró en él: el Presidente Boric le encomendó a Codelco, la mayor productora de cobre del mundo, negociar con SQM el ingreso del Estado a la producción de litio en el Salar de Atacama. Y Pacheco lleva 13 meses presidiendo Codelco.

En diálogo con la prensa que acompañó a la delegación presidencial hasta las Ruinas de Huanchaca, Pacheco resaltó el estatus global de la estatal. “Codelco es una empresa con una enorme reputación internacional, y este es un juego internacional”, planteó, cifrando que el aporte de Codelco al Fisco en sus más de 60 años de vida supera los US$168 mil millones.

Dijo que las negociaciones con SQM tardarán “algunas semanas” en empezar, a la espera de algunas definiciones que debe adoptar el directorio de Codelco, para luego presentarlas a Corfo.

Además, admitió que la presencia de Eduardo Bitran en el directorio será un aporte clave: él lideró la negociación con SQM en 2017. “Tenemos un directorio de nueve personas. Eduardo Bitran se acaba de incorporar y nos alegramos mucho, porque es traer toda la historia de este contrato al directorio de Codelco. Tenemos un equipo y él forma parte de ese equipo”, comentó.

En diálogo con Pulso, Pacheco ahondó en la tarea que se le viene.

Dijo que vienen preparándose tres meses preparándose, ¿en qué ha consistido ese proceso y quiénes integrarían los equipos de negociación?

En primer lugar, el directorio de Codelco. Este es un tema que ha estado en las tablas de nuestro directorio hace ya varios meses. Es un tema que hemos trabajado con nuestros equipos financieros, con los equipos legales, con los equipos de desarrollo de negocios y con nuestros equipos mineros. Estos son procesos que requieren de mucho trabajo en equipo. Lo importante es que hemos constituido esos equipos y los hemos tenido trabajando harto y bien.

¿Quiénes van a liderar esos equipos?

Preferiría no decirlo porque son preparaciones y planificaciones bien estratégicas, bien delicadas. Lo importante aquí es que la organización de Codelco, en su conjunto, está llamada a salir bien de este desafío. Estamos tomando esto como un desafío de equipo.

¿Cómo recibe usted este encargo?

Con un enorme sentido de responsabilidad. Es un orgullo que el país reconozca que la empresa que tiene mejores condiciones para liderar este proceso somos nosotros. Y ese orgullo, creo que es compartido no solo por nuestros trabajadores, trabajadoras, supervisores, ejecutivos; también es un orgullo para el país. Al final, Codelco es de todas los chilenas y chilenos.

Hay quienes como el senador RN Rafael Prohens, que plantearon sus dudas por el rol entregado a Codelco. ¿Qué le han parecido estas primeras reacciones?

Yo tengo la obligación de liderar una empresa que es de todos los chilenos y chilenas. Lo único que no se me ocurriría en este minuto es transformar esto en una disputa, porque como presidente del directorio, mi primera responsabilidad es que el país sienta que esta es la empresa de todos los chilenos y chilenas.

Le dieron una clara definición de qué negociar: buscar participación mayoritaria, ¿cómo van a enfrentar eso?

Bueno, eso es parte justamente de la estrategia que vamos a definir con el directorio y que vamos a someter a consideración de Corfo en las próximas semanas.

El contrato de SQM termina en 2030, ¿eso le juega a favor?

Definitivamente. Esta es una situación que es muy importante para el país, no solamente para Codelco, o solamente para el Estado de Chile. Esto es una decisión y una estrategia que es muy importante que la tomemos como una estrategia país. Y eso también forma parte de mi responsabilidad.

En la negociación con SQM, ¿consideraría igualar el plazo al de Albemarle, en 2024?

Si yo le respondiera esa pregunta usted diría probablemente que el presidente del directorio no está actuando con la prudencia que se requiere. Aquí se necesita colaboración, entendiendo que esta es una tremenda responsabilidad que, como tal, hay que ejercerla con prudencia, profesionalismo, con buen criterio comercial, y también con responsabilidad.

Codelco está terminando exploraciones en Maricunga. ¿Cómo ve ese desafío para concretar la operación en ese salar?

Hemos estado seis años en el salar de Maricunga, hemos hecho un largo recorrido consiguiendo los permisos ambientales, cuidando hacer las cosas con protección del medio ambiente, cuidando la manera amigable de hacer las cosas con las comunidades, y consiguiendo el CEOL, que lo tenemos aprobado, e iniciando una campaña millonaria en exploración (US$40 millones) que está llegando ya a su fin. Y claro, hemos hecho un camino largo, porque así es la minería, es de largo aliento. Estos son proyectos que tienen lenta maduración, porque tienen un largo alcance. Entonces, estamos muy contentos con lo que hemos avanzando en Maricunga y vamos a seguir avanzando ahí también.

¿Y en otros salares? ¿Pedernales?

Por ahora nos vamos a concentrar, primero, en el salar de Maricunga, y segundo, en presentarle a Corfo las opciones que tenemos para ver de qué forma recorrer el camino que se requiere en el salar de Atacama.

¿Qué conversó en el avión con el Presidente Boric?

No voy a cometer ninguna infidencia, pero le agradecí al Presidente por este honor, por este reconocimiento a Codelco. Y lo hice a nombre de todo Codelco. Tuve la oportunidad de estar en La Serena hace dos noches, en una reunión de cinco horas con 140 dirigentes sindicales de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC) y hablamos de esto. Y yo creo que todos los trabajadores de Codelco, toda la comunidad, nos sentimos muy desafiados por esto que se nos ha planteado como proyecto. Y adicionalmente, el Presidente me dijo también que él estaba muy convencido y muy seguro de que había tomado una muy buena decisión al pedirle a Corfo que hiciera lo que está haciendo. A mí me parece que fue una conversación muy importante, porque son de esas conversaciones que son siempre necesarias antes que uno salga a la cancha.

Acá ha podido ya conversar con senadores de la zona y el sindicato de supervisores de SQM, ¿Qué ha podido recoger de esos diálogos?

Me he sentido muy apoyado. La gente ve esto con un muy especial interés. Hace ya muchos años que el país estaba reclamando una estrategia nacional del litio y se decían muchas cosas. Ahora la tenemos y hay que ejecutarla. Cuando ya están las definiciones y uno entra a la etapa de la ejecución, me sentí como un ejecutivo. Y yo soy ejecutivo de formación, de tradición, de historia. Y los ejecutivos somos gente que ejecutamos. Entonces, ahora estoy también recibiendo ese apoyo de mucha gente que nos dice ‘pucha qué importante que les vaya bien’. Eso lo he recibido transversalmente de parlamentarios, de alcaldes, de dirigentes sindicales y de gente de la comunidad.

La propuesta de que Codelco asuma la negociación no es nueva. La planteó el profesor Gustavo Lagos en el Senado, pero él pedía no imponer condiciones, decía que tenían que hablar los números, y no buscar participaciones mayoritarias…

Tengo los números.