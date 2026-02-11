SUSCRÍBETE POR $1100
    McDonald’s reporta ingresos mayores a los esperados por Wall Street

    El CEO de la firma, Chris Kempczinski, destacó que el liderazgo por valor aportó a incrementar las ventas globales de todo el sistema en un 8% en el cuarto trimestre.

    Andrés ParraPor 
    Andrés Parra
    JOSHUA ROBERTS

    McDonalds reportó ingresos por arriba de las proyecciones de los analistas.

    La firma de comida rápida informó en su reporte del cuarto trimestre de 2025 utilidades netas por US$2,16 mil millones en un aumento 7% frente a la cifra del mismo semestre de 2024. Mientras que sus ingresos subieron 10% hasta US$7.009 millones, superando las estimaciones del mercado que proyectaba US$6.810 millones.

    “El liderazgo por valor está funcionando”, dijo el presidente y CEO de la firma, Chris Kempczinski en un comunicado, y agregó que “este foco aportó a incrementar las ventas globales de todo el sistema en un 8% y generó un fuerte crecimiento en las ventas comparables en todos los segmentos este trimestre”.

    Las cifras del acumulado del año también mostraron resultados positivos. La firma tuvo ingresos por US$26,8 mil millones en 2025 en un incremento de 4% y mostró un rendimiento similar en sus utilidades netas con US$8,6 mil millones que corresponde a un alza de 4% frente a 2024.

    En el desglose por mercado la empresa reportó un aumento en los ingresos comparables globales —que miden las ventas en establecimientos que ya estaban abiertos al año pasado, excluyendo aperturas recientes— de 5,7%. En Estados Unidos la cifra subió 6.8%. Esta cifra superó la expectativa 3,9% de Wall Street.

    En cuanto a las ventas fuera de EE.UU., la sociedad reportó un alza las ventas comparables en casi todos los mercados de operación propia con Reino Unido, Alemania y Australia liderando en ingresos y un crecimiento de 5,2% en acumulado. A su vez, los mercados mercados con licencia de desarrollo mostraron un crecimiento de 4,5% en ventas comparables donde japón lideró la métrica.

