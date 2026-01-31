Mejores perspectivas para el precio del cobre en 2026

Al momento de escribir esta columna el precio del cobre bordeaba los 5,6 dólares la libra, lo que representa un aumento de 30% respecto del precio promedio de 2024, y de un 22% respecto del promedio acumulado a noviembre del presente año. Si este precio se mantiene durante 2026 ello aportaría mayores ingresos por exportaciones de cobre del orden de 15 mil millones de dólares. Esta mejor expectativa ya se ha reflejado en un precio del dólar más bajo: la moneda norteamericana se transa levemente por encima de los 900 pesos, en circunstancias que a comienzos de año se ubicaba en torno a los 1000 pesos. Por otra parte, esto también se reflejará en mayores utilidades para las empresas mineras, lo que a su vez aliviará tanto a la caja fiscal, como a las de dichas empresas, que enfrentan grandes necesidades de financiamiento para llevar a cabo las inversiones planeadas. Todo esto contribuirá a dar un impulso económico moderado en 2026, que no estaba considerado en las proyecciones recientes.

Mirando un poco más lejos es importante tener una idea de los fundamentos del alza reciente del precio para formarse un juicio respecto de la probabilidad de que ella se sostenga. El gran boom de precios de fines de la década 2000-2020 se sostuvo por la fortaleza del crecimiento de China que impactó a todos los precios de recursos naturales por casi una década, con crisis financiera global de por medio. Hoy la situación es distinta: otros recursos naturales clave como el petróleo, por ejemplo, están a niveles bajos, mientras algunos alimentos han subido. Esto sugiere que el fenómeno del precio del cobre es más bien un fenómeno particular a este mercado, más que el resultado de un impulso general.

Una mirada sobre los fundamentos macroeconómicos que impulsan este mercado muestra señales mixtas: China y Europa están desacelerando, mientras Estados Unidos mantiene un crecimiento elevado, muy apalancado en los sectores tecnológicos. Es difícil pensar que la escasez de cobre tiene un soporte importante por el crecimiento económico global, reafirmando lo que se mencionaba antes.

¿Qué vemos en el mercado del cobre?

Primero que nada, un aumento sostenido en la demanda impulsado por la transición energética hacia fuentes de energía (eléctrica) menos contaminantes. Sin embargo, este proceso está desacelerando en Estados Unidos e incluso, posiblemente en Europa, mientras Asia y China, en particular, mantienen su apuesta por liderar dicha transición. En el mejor de los casos esto implicaría que la demanda por cobre seguirá creciendo en los próximos años, aunque casi con seguridad a un ritmo algo menor que lo previsto.

Lo otro que sabemos es que ha habido poca inversión en desarrollo de nuevos yacimientos de cobre fuera de África, aunque están apareciendo oportunidades en Estados Unidos, Chile y otros países, las que, por la naturaleza propia de la minería, tardarán en materializarse en mayor producción.

En el corto plazo, sin embargo, la coincidencia de bajos inventarios y trastornos mayores en la producción de cobre en varios yacimientos importantes (incluido El Teniente), se están traduciendo en una escasez aguda del mineral, con las consiguientes alzas de precios. Todo parece sugerir que, una vez superadas estas contingencias, la producción global se va a recuperar y, con una demanda que crece un poco más lento que lo anticipado, el precio va a retornar a niveles más normales. Puede que esto tome algún tiempo, pero parece poco probable que tome más de uno o dos años.

La moraleja de esta historia es que hay que aprovechar bien esta alza de precios del cobre, para mejorar algo la deteriorada capacidad financiera de Codelco y el Fisco, pero no se puede pensar en financiar mayores gastos permanentes en uno ni otro. Eso implica que la regla fiscal y la disciplina financiera de Codelco deberán seguir siendo prioritarias para asegurar su solvencia a mediano y largo plazo.