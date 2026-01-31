SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Mejores perspectivas para el precio del cobre en 2026

    Joaquín Vial R-TPor 
    Joaquín Vial R-T
    Cuánto cuesta el oro. Imagen creada con IA

    Al momento de escribir esta columna el precio del cobre bordeaba los 5,6 dólares la libra, lo que representa un aumento de 30% respecto del precio promedio de 2024, y de un 22% respecto del promedio acumulado a noviembre del presente año. Si este precio se mantiene durante 2026 ello aportaría mayores ingresos por exportaciones de cobre del orden de 15 mil millones de dólares. Esta mejor expectativa ya se ha reflejado en un precio del dólar más bajo: la moneda norteamericana se transa levemente por encima de los 900 pesos, en circunstancias que a comienzos de año se ubicaba en torno a los 1000 pesos. Por otra parte, esto también se reflejará en mayores utilidades para las empresas mineras, lo que a su vez aliviará tanto a la caja fiscal, como a las de dichas empresas, que enfrentan grandes necesidades de financiamiento para llevar a cabo las inversiones planeadas. Todo esto contribuirá a dar un impulso económico moderado en 2026, que no estaba considerado en las proyecciones recientes.

    Mirando un poco más lejos es importante tener una idea de los fundamentos del alza reciente del precio para formarse un juicio respecto de la probabilidad de que ella se sostenga. El gran boom de precios de fines de la década 2000-2020 se sostuvo por la fortaleza del crecimiento de China que impactó a todos los precios de recursos naturales por casi una década, con crisis financiera global de por medio. Hoy la situación es distinta: otros recursos naturales clave como el petróleo, por ejemplo, están a niveles bajos, mientras algunos alimentos han subido. Esto sugiere que el fenómeno del precio del cobre es más bien un fenómeno particular a este mercado, más que el resultado de un impulso general.

    Una mirada sobre los fundamentos macroeconómicos que impulsan este mercado muestra señales mixtas: China y Europa están desacelerando, mientras Estados Unidos mantiene un crecimiento elevado, muy apalancado en los sectores tecnológicos. Es difícil pensar que la escasez de cobre tiene un soporte importante por el crecimiento económico global, reafirmando lo que se mencionaba antes.

    ¿Qué vemos en el mercado del cobre?

    Primero que nada, un aumento sostenido en la demanda impulsado por la transición energética hacia fuentes de energía (eléctrica) menos contaminantes. Sin embargo, este proceso está desacelerando en Estados Unidos e incluso, posiblemente en Europa, mientras Asia y China, en particular, mantienen su apuesta por liderar dicha transición. En el mejor de los casos esto implicaría que la demanda por cobre seguirá creciendo en los próximos años, aunque casi con seguridad a un ritmo algo menor que lo previsto.

    Lo otro que sabemos es que ha habido poca inversión en desarrollo de nuevos yacimientos de cobre fuera de África, aunque están apareciendo oportunidades en Estados Unidos, Chile y otros países, las que, por la naturaleza propia de la minería, tardarán en materializarse en mayor producción.

    En el corto plazo, sin embargo, la coincidencia de bajos inventarios y trastornos mayores en la producción de cobre en varios yacimientos importantes (incluido El Teniente), se están traduciendo en una escasez aguda del mineral, con las consiguientes alzas de precios. Todo parece sugerir que, una vez superadas estas contingencias, la producción global se va a recuperar y, con una demanda que crece un poco más lento que lo anticipado, el precio va a retornar a niveles más normales. Puede que esto tome algún tiempo, pero parece poco probable que tome más de uno o dos años.

    La moraleja de esta historia es que hay que aprovechar bien esta alza de precios del cobre, para mejorar algo la deteriorada capacidad financiera de Codelco y el Fisco, pero no se puede pensar en financiar mayores gastos permanentes en uno ni otro. Eso implica que la regla fiscal y la disciplina financiera de Codelco deberán seguir siendo prioritarias para asegurar su solvencia a mediano y largo plazo.

    Más sobre:CobrePrecio

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Trump ordena no intervenir en protestas organizadas en ciudades gobernadas por el Partido Demócrata “a menos que pidan ayuda”

    Crimen y castigo: Fiódor Dostoievski y 160 años del hachazo que cambió la literatura

    Carmen Romero y el nuevo orden de Teatro a mil: “Tito Noguera nos decía que la Fundación tiene que seguir, no parar”

    La pantera negra ataca de noche: un relato de Jaime Bayly

    Violentos enfrentamientos entre la policía italiana y manifestantes por cierre de centro social en Turín

    Bierfest Kunstmann 2026: el espíritu de Múnich aterriza en Valdivia

    Lo más leído

    1.
    Ganancias de Agrosuper se disparan en medio del aumento de ingresos por sus segmentos de carnes y acuícola

    Ganancias de Agrosuper se disparan en medio del aumento de ingresos por sus segmentos de carnes y acuícola

    2.
    Fiscalía decide no perseverar en querella de Antonio Jalaff por presunta estafa en precio de venta de Grupo Patio

    Fiscalía decide no perseverar en querella de Antonio Jalaff por presunta estafa en precio de venta de Grupo Patio

    3.
    El negocio de decoración de la ex subsecretaria Katia Trusich y Constanza Briones

    El negocio de decoración de la ex subsecretaria Katia Trusich y Constanza Briones

    4.
    Estudio dice que minería submarina ya tiene 31 contratos de exploración en el mundo y estima robusta producción de cobre a 2046

    Estudio dice que minería submarina ya tiene 31 contratos de exploración en el mundo y estima robusta producción de cobre a 2046

    5.
    Accionista minoritario de Construmart presenta denuncia ante CMF en contra de Finasset y LarrainVial por venta a china Yuhong

    Accionista minoritario de Construmart presenta denuncia ante CMF en contra de Finasset y LarrainVial por venta a china Yuhong

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU

    Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver el amistoso femenino de Universidad de Chile contra River Plate

    Dónde y a qué hora ver el amistoso femenino de Universidad de Chile contra River Plate

    DMC emite aviso meteorológico por probables tormentas eléctricas para siete regiones de Chile desde este sábado

    DMC emite aviso meteorológico por probables tormentas eléctricas para siete regiones de Chile desde este sábado

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Newcastle United en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Newcastle United en TV y streaming

    Deslizamiento de tierra en Camino a Farellones deja a unas 20 personas aisladas en Lo Barnechea
    Chile

    Deslizamiento de tierra en Camino a Farellones deja a unas 20 personas aisladas en Lo Barnechea

    Quiroz sostiene que reconstrucción de Ñuble y Biobío “no se va a afectar” por reajuste fiscal

    Formalizan por fraude al fisco consumado a Alberto Larraín y a otras cuatro personas en el caso ProCultura

    Mejores perspectivas para el precio del cobre en 2026
    Negocios

    Mejores perspectivas para el precio del cobre en 2026

    Podar el árbol

    Quién es Kevin Warsh, el nominado de Trump para la Reserva Federal que vuelve al centro de la política monetaria

    Bierfest Kunstmann 2026: el espíritu de Múnich aterriza en Valdivia
    Tendencias

    Bierfest Kunstmann 2026: el espíritu de Múnich aterriza en Valdivia

    Review del Honor Magic8 Lite, un teléfono para olvidarse del cargador y las fundas

    El extraño caso de la vaca inteligente que aprendió a usar una herramienta

    10 detenidos y una condena transversal: el día después de los incidentes en el Estadio Nacional
    El Deportivo

    10 detenidos y una condena transversal: el día después de los incidentes en el Estadio Nacional

    Ricardo Abumohor: “En los 60 hicimos un Mundial tras el terremoto más grande; hoy no podemos programar un partido”

    Lucas Cepeda debuta en la liga española en derrota del Elche con el Barcelona

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Crimen y castigo: Fiódor Dostoievski y 160 años del hachazo que cambió la literatura
    Cultura y entretención

    Crimen y castigo: Fiódor Dostoievski y 160 años del hachazo que cambió la literatura

    Carmen Romero y el nuevo orden de Teatro a mil: “Tito Noguera nos decía que la Fundación tiene que seguir, no parar”

    A lo que hemos llegado

    Trump ordena no intervenir en protestas organizadas en ciudades gobernadas por el Partido Demócrata “a menos que pidan ayuda”
    Mundo

    Trump ordena no intervenir en protestas organizadas en ciudades gobernadas por el Partido Demócrata “a menos que pidan ayuda”

    Violentos enfrentamientos entre la policía italiana y manifestantes por cierre de centro social en Turín

    Aumentan a setenta las personas fallecidas tras avalancha de tierra en Java Occidental, Indonesia

    Niñas y niños que se quedan (y cuidan) solos
    Paula

    Niñas y niños que se quedan (y cuidan) solos

    Influencers fit: la irresponsabilidad de vender dietas

    ¿Cómo estamos viviendo las mujeres en Chile?