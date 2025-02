Mercado aplaza hasta después de mayo sus expectativas de un nuevo recorte de la tasa de interés

En 2024 la inflación tuvo una trayectoria ascendente y finalizó en 4,5%, muy por sobre la meta de 3% que tiene el Banco Central. Y si bien para este año la proyección que entregó el ente rector en diciembre es casi un punto menor que ese registro de 2024, de 3,6%, dicha estimación no está siendo respaldada por el mercado.

De acuerdo al informe Consensus Forecasts de febrero, lo que esperan los expertos consultados es que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) finalice el año en 3,9% en 12 meses. Con ello, se consolida una tendencia alcista en las perspectivas.

Todo esto está generando un cambio en las proyecciones que los economistas tienen para la trayectoria de la Tasa de Política Monetaria (TPM) del Banco Central.

Si en diciembre la visión mayoritaria del mercado y del propio ente rector era que la tasa de interés se debía mantener en 5% durante el primer trimestre del año, ahora esa apuesta se ha ido extendiendo más allá, fundamentalmente tras la inflación de enero de 1,1% mensual y 4,9% en doces meses, nivel este último que es el mayor desde octubre del año pasado (5%). Poco a poco se afianza la idea de que el mejor camino para el ente rector es prolongar el statu quo en materia monetaria hasta más avanzado el año.

Esto queda reflejado en los resultados que arrojó el último informe de la consultora Consensus Forecasts, correspondiente a febrero, donde el promedio de las estimaciones de los analistas encuestados pasó de prever una baja de la TPM en marzo, para ubicarse en 4,75% en abril, a proyectar esta vez que aún estará en 5% en mayo.

Pero incluso más, varios economistas consultados por Pulso consideran que dicha pausa en el recorte de la tasa podría extenderse, al menos, por todo el primer semestre, con un Banco Central que recién podría evaluar una nueva baja en julio.

“Esperamos que el Banco Central mantenga la Tasa de Política Monetaria en 5% durante la reunión de marzo y no se observen nuevas reducciones, por lo menos, hasta el segundo semestre del año, en línea con presiones inflacionarias que han vuelto a posicionar la inflación anual por fuera del rango meta del 2% al 4% anual”, afirma la economista del OCEC-UDP, Valentina Apablaza.

Esto viene a refrendar lo que también previó la Encuesta de Expectativas Económicas del propio Banco Central de febrero.

Factor inflación

Los economistas coinciden en la explicación de que la postergación de las nuevas disminuciones se debe a que hay una probabilidad cierta de que la inflación se mantenga más cerca de 4% o por sobre ese nivel durante buena parte del año, por lo que continuar relajando la política monetaria en ese contexto es complejo de comunicar para el Banco Central, más allá de que el fenómeno responda a factores puntuales.

Si en octubre del año pasado el mercado esperaba para 2025 una inflación anual de 3,4%, en noviembre esa estimación pasó a 3,5%, mientras que en diciembre subió a 3,6% y en enero a 3,8%, hasta llegar al mencionado 3,9% que ahora prevé el último informe del Consensus Forecasts, de febrero.

Este aumento en las estimaciones ha respondido, en buena medida, a la incidencia del alza en las cuentas de la luz. En el IPC enero, la energía tuvo un aumento mensual de 4,6%. En tanto, el IPC de alimentos subió 0,4% entre diciembre y enero.

Tras el descongelamiento de las tarifas eléctricas durante el año pasado, el precio de las cuentas ha subido alrededor de un 55% a nivel nacional, contemplando las tres alzas de los meses de julio y octubre de 2024, y la de enero de este año.

“En un escenario más bien optimista, esperamos que el próximo recorte de la TPM ocurra recién en la reunión de julio. Ahora bien, este escenario solo se materializará en la medida que se vaya disipando la parte más transitoria de ciertas presiones inflacionarias como, por ejemplo, el efecto del reajuste de tarifas eléctricas que afectó la inflación de enero, o los reajustes de precios indexados que impactarán en el IPC de marzo”, indica Apablaza. Por ello, argumenta que “esperamos que el Banco Central continúe monitoreando las presiones existentes sobre el tipo de cambio, recordando que las perspectivas de recorte de tasas por parte de la Fed de EE.UU. dejan poco espacio para maniobrar la TPM en Chile, sin provocar una fuga de capitales”.

Felipe Alarcón, economista de Euroamerica, acota que “bajo el actual escenario, me parece que los recortes solo podrían retomarse a partir del segundo semestre, siempre y cuando la inflación dé señales de que va a ceder”. De acuerdo a sus proyecciones, la inflación estará torno a 4,5%, aunque la apreciación reciente del peso “le da un sesgo a la baja”. No obstante, puntualiza que “hasta ahora todo indica que la inflación se ubicará nuevamente sobre la meta, y alcanzar el 3% se lograría recién en 2026″.

Quien tampoco ve movimientos, al menos hasta junio, es Tomás Flores, economista de LyD, quien enfatiza que “el resultado inflacionario de enero generó preocupación, ya que el alza contenía más que el ajuste de la tarifa eléctrica, lo que generó correcciones al alza para la estimación 2025″. Añade que “esto fue alertado por el Banco Central en el Ipom de diciembre y con ello es posible que solo veamos una reducción de la TPM durante el presente año, esperándose que en marzo la TPM siga inalterada”.

Esteban Viani, economista y académico de la Universidad Autónoma de Chile, comenta que no hay argumentos fuertes que lleve a decir que la tasa deba bajar. “Tenemos la inflación todavía alta, y además los datos del comercio no son tan decepcionantes como se ha esperado, es decir, se han mantenido relativamente activas las ventas. Entonces, esto llevaría al Banco Central a tomar esta decisión”. Asimismo, sostiene que dado el escenario electoral que se avecina, “hay una serie de acontecimientos que aún necesitan acomodarse y conforme a eso la incertidumbre que está presente hoy iría asentándose también. Por tanto, no me atrevería a dar un pronóstico, pero sí creo que sería un poco difícil que se mantuviera durante todo el primer semestre”.

Nathan Pincheria, economista jefe de Fynsa, asevera que “es probable que la Tasa de Política Monetaria se mantenga la durante todo el primer semestre”.

De acuerdo al propio Consensus Forecasts, si bien el 78% de los encuestados considera que la política monetaria es actualmente apropiada, “la mayoría cree que debería volverse más restrictiva debido a las crecientes presiones inflacionarias”.

Claudia Barrera, economista PKF Chile, puntualiza que el Banco Central mantendrá “la tasa política monetaria que en el nivel actual hasta que se observe en el mercado una baja en la tasa de inflación y que las expectativas indiquen que vamos a llegar luego al 3%. Ese momento ya será más hacia el segundo semestre”.