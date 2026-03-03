SUSCRÍBETE
    Acciones mundiales se hunden por Medio Oriente y el Ipsa pierde los 10.000 puntos y todo lo ganado en el año

    El Dow Jones pierde más de 800 puntos antes de la apertura y en Chile las acciones de Parque Arauco, Latam y SQM-B muestran abruptas caídas.

    David Nogales 
    David Nogales
    Mercados y bolsas caen por aranceles y guerra comercial (Photo by ANGELA WEISS / AFP) ANGELA WEISS

    Las acciones mundiales viven un martes negro y los futuros de las bolsas estadounidenses se desplomaban, revirtiendo el repunte registrado el lunes, en medio de un nuevo salto en los precios del petróleo y crecientes preocupaciones de que el conflicto entre Estados Unidos e Irán se prolongue más de lo previsto.

    Las acciones agrupadas en el MSCI World registran una contracción de 0,88%, mientras que las Bolsas de Europa promedian caídas en torno al 4%.

    Los contratos vinculados al Dow Jones caían 832 puntos, equivalentes a 1,7%. En tanto, los futuros del S&P 500 retrocedían 1,7%, mientras que los del Nasdaq 100 bajaban 2,2%.

    En España el Ibex 35 cede un 4,5% en su mayor caída desde el bombardeo arancelario decretado por Donald Trump hace exactamente 11 meses, reporta CincoDías.

    Mercado chileno

    Chile se alinea con la tendencia internacional y el Ipsa sufre una caída tan dura que pierde todo lo que había ganado en este 2026, ejercicio en el que rompió varios récords de manera consecutiva.

    El principal indicador de la Bolsa de Santiago anota un retroceso de más de 5% tras la apertura y pierde los 10.000 puntos, su nivel más bajo desde mediados de diciembre del año pasado.

    Parque Arauco lideraba los números rojos con caídas de más de 8%. Latam era la acción más transada del mercado y perdía un 5,26%, mientras que SQM-B sucumbía 4,77%.

    Se trata de un movimiento que sugiere reducción rápida de exposición al riesgo más que una reacción a factores micro puntuales, consignó Emanoelle Santos, de XTB.

    “En contraste, Vapores destaca como el único avance relevante, con +0,8%, probablemente favorecida por una lectura más defensiva ligada a flujos logísticos y a su perfil menos expuesto al golpe directo de costos domésticos”, dijo la experta.

    En el mercado cambiario el dólar no para de subir y está ad portas de cruzar la barrera de los $ 900, situándose en su nivel más alto desde enero.

    “El conflicto ha disparado los precios de la energía, lo que fortalece al dólar por dos vías: mayor demanda de refugio y expectativas de que el alza del petróleo impulse la inflación en EE.UU., reduciendo la probabilidad de recortes de tasas en el corto plazo”, dijo Felipe Sepúlveda Soto, analista jefe de Admirals Latinoamérica

    Bolsas y mercados caen por Medio Oriente Shadati

    Las caídas se producían luego de que la embajada de Estados Unidos en Riad, capital de Arabia Saudita, fuera impactada por drones durante la jornada. El presidente Donald Trump advirtió además que el conflicto podría extenderse por más de cuatro semanas. El fin de semana, ataques militares conjuntos de Estados Unidos e Israel provocaron la muerte del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.

    Precios del petróleo al alza

    En paralelo, los precios internacionales del crudo continuaban al alza este martes ante los temores de que las tensiones afecten la infraestructura petrolera y eleven los valores de los combustibles, agregando riesgos inflacionarios.

    Un comandante de la Guardia Revolucionaria iraní señaló que el estrecho de Ormuz —principal ruta de tránsito de crudo a nivel mundial— está cerrado y que Irán incendiaría embarcaciones que intenten cruzarlo, según reportó Reuters citando medios iraníes.

    El barril de Brent subía más de 6%, mientras que los futuros del WTI avanzaban más de 8% y se instalaba en máximos desde mediados de 2024.

    “La guerra en Irán entra en su cuarto día sin señales claras de desescalada, con el mercado tratando de estimar cuánto puede durar el conflicto y cuánto puede tensionar la inflación vía energía. La amenaza de un cierre efectivo del Estrecho de Ormuz, un punto crítico para el comercio petrolero, empuja al alza al crudo y al gas, reforzando el escenario de mayor presión inflacionaria y de condiciones financieras potencialmente más restrictivas, lo que tiende a golpear con más fuerza a bolsas emergentes”, comentó Santos.

    El lunes, las acciones habían protagonizado un fuerte rebote, con el S&P 500 y el Nasdaq borrando pérdidas pronunciadas para cerrar levemente en terreno positivo. El Dow Jones también terminó lejos de sus mínimos de la sesión.

    Bolsas y mercados caen por Medio Oriente Chen Junqing

    “Históricamente, lo que en el corto plazo parece una crisis geopolítica tiende a resolverse en gran medida desde la perspectiva del mercado en los seis meses siguientes, y cuando no ocurre, a menudo se debe a una desaceleración económica que la crisis geopolítica no causó”, señaló en una nota Ryan Detrick, estratega jefe de mercado de Carson Group.

    “Creemos que el mercado ya ha estado incorporando la posibilidad de un conflicto durante un mes, lo que puede limitar la magnitud de un movimiento adicional y provocar un rebote más rápido cuando el mercado vea una probable vía de resolución”.

    De cara a la jornada de este martes, los inversionistas también aguardaban los resultados de la empresa de ciberseguridad CrowdStrike. Más adelante en la semana se esperan los reportes trimestrales del fabricante de chips Broadcom y de la cadena de clubes de compras Costco.

