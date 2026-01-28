Microsoft reporta ganancias e ingresos mayores a los esperados

La gigante tecnológica Microsoft reportó ganancias de ingresos mayores a los esperados. La utilidad por acción fue de US$4,14 el cuarto trimestre frente a los US$3.91 previstos por los analistas.

En tanto los ingresos subieron 17% a US$81.270 millones, superiores a los US$80.310 que esperaba el mercado.

Ignacio Mieres, head of Research de XTB Latam señaló que “en el trimestre, Microsoft combinó un desempeño mejor de lo esperado en ingresos y utilidades con señales claras de una aceleración en la inversión para sostener la demanda de nube e inteligencia artificial”.

Precisó que los números operativos fueron sólidos, con la nube y productividad por encima de las estimaciones y Azure creciendo en línea. Sin embargo, indicó o el mercado reaccionó negativamente porque el gasto de capital se disparó bastante más de lo previsto, lo que presionó a los márgenes.

Añadió que ello se sumó un impacto contable relevante asociado a OpenAI que distorsionó el resultado reportado, pero el punto central para los inversionistas fue el balance entre crecimiento y rentabilidad.

“Microsoft está invirtiendo agresivamente para capturar la oportunidad de IA, y el costo de esa apuesta se expresó en estos resultados, lo que ayudó a explicar la caída luego de los resultados”, afirmó.

En efecto tras el reporte de resultados las acciones de Microsoft caían 5,1% en las operaciones posteriores al cierre del mercado en Wall Street.