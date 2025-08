Miembro del equipo económico de Jara muestra preocupación por presión de Nicolás Ibáñez y rol de Sutil en comando de Matthei

Osvaldo Rosales, economista y hoy miembro del equipo económico de la candidata presidencial Jeannette Jara, no se mostró conforme con la presión que planteó el empresario Nicolás Ibáñez para que la oposición al gobierno del Presidente Gabriel Boric fuera en lista única, según dijo a Pulso. Además, también presentó que reparos a que el ex líder de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, ingresara al comando de Evelyn Matthei.

“Es algo muy preocupante, de cómo el poder económico termina digitando determinadas candidaturas. Las expresiones del empresario Ibáñez yo creo que van a pasar a la historia, como una visión bastante descarnada de cómo juega el poder económico en esto. Dice lisa y llanamente, si no se ponen de acuerdo, no hay plata”, dijo el ex encargado de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon) durante el gobierno de Ricardo Lagos en entrevista con CNN Radio.

Sobre el caso de Sutil, Rosales comentó que da la “señal de que el poder económico termina definiendo las coordenadas básicas de esas candidaturas”.

Por otro lado, en relación con los dichos a Pulso de Luis Eduardo Escobar, donde resaltó que Jara “era socialdemócrata y que no creía en la eliminación de las clases sociales ni en la dictadura del proletariado”, Rosales salió al paso apuntando que la candidata ahora representa un espectro amplio.

“No se le puede pedir a la candidata que tenga una mirada única de uno de los partidos de una amplia coalición. Por lo tanto, esa amplia coalición, que es diversa, genera las condiciones para dar gobernabilidad si es que se concuerda en ese programa único, y en eso estamos”, comentó.

Respecto a lo económico, Rosales apuntó a que (la amplia colación va a reflejar que) optamos por una economía de mercado, donde la inversión privada es el 80% del total, y, por lo tanto, la recuperación del crecimiento, y el estímulo a la inversión privada serán fundamentales".

“Una economía abierta, competitiva, y cuando hablo de economía de mercado, estamos hablando de una economía que sea competitiva y trate de reducir los elevados niveles de concentración económica que hoy día tenemos”, agregó.

Ante este contexto, resaltó la necesidad de coordinación con el mundo empresarial para impulsar el desarrollo del país, “que tengamos una mirada compartida entre sector público y privado ”.

En relación con el comercio internacional, Rosales apuntó a la necesidad de seguir diversificando mercados. “Chile no debería alinearse con ninguno de los dos”, comentó sobre la relación entre Estados Unidos y Chile.

Salario vital y fin de las AFP

Rosales también comentó la propuesta del salario vital del $750.000 que propuso Jara en primera vuelta. “Con el mero salario mínimo es muy difícil, casi imposible”, comentó.

Sin embargo, el economista apuntó que, se debe considerar llegar a ese valor junto con los subsidios del Estado. “El tema no es el concepto, no es un dogmatismo por la palabra (salario vital), sino que asegurar que el grueso de las familias chilenas llegue a fin de mes”, comentó.

Mientras que, por el lado de poner fin a las AFPs, Rosales comentó que no se pretende generar cambios en la reforma de pensiones recién aprobada, ni “revisarlas”.

“Por supuesto quedamos muchos disconformes, pero parecía que era lo viable y eso es lo que va a permitir que, en pocos meses más, alrededor de 1.300.000 chilenos y chilenas tengan un incremento efectivo en sus pensiones”, resaltó.