Ministra de Salud presenta a César Oyarzo como nuevo director de Fonasa

Las distintas autoridades del gobierno que preside José Antonio Kast ya se están instalando y comenzando las reuniones de rigor.

Con este telón de fondo, este jueves la ministra de Salud, May Chomali, acudió a Fonasa junto a los subsecretarios de la cartera, donde presentó a César Oyarzo como nuevo director de la institución, cuestión que se oficializará cuando se envíe el decreto a Contraloría y el organismo tome razón.

Este cargo no es nuevo para el ingeniero comercial de la Universidad de Chile y Master of Arts en economía de la salud en Ilades/Georgetown University, ya que se desempeñó anteriormente como director de Fonasa, durante el gobierno de Eduardo Frei.

Oyarzo es académico, investigador y consultor chileno, exsuperintendente de isapres. “Desarrolló consultorías para el Banco Mundial en los proyectos de reforma del sector salud de Costa Rica, Ecuador y Nicaragua, y asesoró al Banco Interamericano de desarrollo, para el proyecto de reforma en Guatemala”, sostiene una reseña sobre el economista en el sitio web de la Unab, donde era director de educación continua del Instituto de Salud Pública.

Allí agrega que fue “gerente general por 16 años, del holding de centros médicos Integramédica, del cual fue socio hasta su venta en 2010. Gerente general de la Red Ambulatoria de UC Christus hasta el 2019″.

En virtud de haber sido el nombre elegido para el cargo, Oyarzo se reunió con el exdirector del asegurador público del gobierno saliente, Camilo Cid, hace aproximadamente un mes. Allí Cid le presentó a Oyarzo los números del organismo, y también el estado de avance de la creación de la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC), cuyo futuro finalmente deberá ser decidido por la nueva administración.

La prioridad que ha planteado el nuevo Presidente Kast en materia de salud para su mandato, serán las listas de espera, y ese también será el principal desafío que deberá enfrentar Oyarzo a cargo de la institución.

Por otra parte, hoy el equipo del Ministerio de Salud (Minsal) recibió un correo donde las nuevas autoridades dieron el saludo oficial. “Junto a la subsecretaria de salud pública, Alejandra Pizarro, y al subsecretario de redes asistenciales, Julio Montt, asumimos el compromiso de avanzar con decisión y constancia -sin prisa, pero sin pausa- en el desafío de mejorar la salud de las personas en nuestro país”; señala el correo.

Allí también menciona que el equipo estará conformado por Marcela Silva Montes como jefa de Diprece; Marcia Erazo, jefa de Dipol; Ximena Barrios, jefa de Diplas; Lorenzo Bascuñán, jefe de Difal; Elisa Llach, división de gestión de la red asistencial (Digera); Paulina Pinto, división de atención primaria (Divap); y Adrián Peña, división de inversiones.