    Ministra López rechaza diagnóstico de su sucesor en el MOP, Martín Arrau: “No hay mucho que opinar, hay que mirar las cifras”

    La ministra de Obras Públicas, Jessica López, realizó una positiva evaluación sobre su gestión en la cartera y llamó a un trabajo de continuidad. "Lo más importante que hacer es mantener el ritmo", dijo

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    La ministra de Obras Públicas, Jessica López. MARIO TELLEZ

    La ministra de Obras Públicas, Jessica López, se mostró conforme con lo que realizó durante su gestión y dijo no tener ninguna frustración de su paso por la cartera. Además, descartó el análisis que realizó su sucesor, Martín Arrau, sobre el estado del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

    “Está muy ganoso, así es que va a encontrar un ministerio a toda máquina y yo creo que probablemente eso es lo más importante que hacer, es mantener el ritmo”, dijo la secretaria de Estado en radio Duna sobre Arrau y tras el encuentro que sostuvieron.

    De esta forma, la ministra descartó la idea de que el sistema de concesiones no está mejor que en el pasado, respecto a interesados por proyecto y la confianza en el sistema, según planteó el futuro líder del Mop designado por el presidente electo José Antonio Kast. Aquí, dato mata relato, no hay nada que contar, hay que abrir algunos números nomás”, dijo ante la consulta sobre los dichos de Arrau.

    Martín Arrau, futuro ministro de Obras Públicas. Gustavo Pineda

    “En general, lo que se usa son los llamados de licitación como un indicador. Y yo creo que vamos a cerrar como el segundo gobierno con más altos montos de llamados a licitación”, sostuvo.

    De esta forma, la ministra planteó que “se mide el nivel de actividad de esa manera (con las cifras de llamados a licitación) (...) vamos a agregar como US$7.000 millones de stock, casi 25% del stock de obras concesionadas que hay. Entonces yo creo que no hay mucho que opinar, hay que mirar las cifras”.

    Ha sido un gobierno que ha sido muy activo en el tema de concesiones. Eso está marchando a toda máquina. Aquí lo importante es nunca bajar el ritmo y que siempre haya proyectos en el largo plazo que permitan sostener ese ritmo”, añadió.

    La ministra López resaltó la necesidad de continuidad del trabajo en línea con lo que pasó entre el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera y el actual mandato del Presidente Gabriel Boric. “El primer año de gobierno fue un año que se destinó en forma muy significativa a procesar, porque el último año del presidente Piñera se llamaron a licitación 21 contratos, una cifra tremenda”, dijo.

    Mientras que, sobre las críticas del bajo promedio de oferentes por obra a licitación en comparación al pasado, que en un inicio era de seis y hoy es menos de uno en promedio. “No es que el sistema haya perdido competitividad, es que el sistema se ha agrandado tanto”, dijo.

    Rodrigo Saenz

    “Es necesario incorporar nuevas empresas. Hay países que hoy no participan, como Corea y Japón. Entonces, lo que nosotros iniciamos, pero que hay que sostener con más, y este otro mensaje para el ministro, es que hay que de nuevo salir al mundo a mostrar este sistema que es muy valorado, debo decir. Lo que no significa que no haya muchas cosas que se puedan mejorar, porque hay que adaptarse naturalmente, pero de manera de invitar a muchas otras empresas concesionarias a participar”, agregó.

    Otro de los datos que apuntó la ministra para defender su rechazo al diagnóstico de Arrau fue que “hemos tenido los años de mayor inversión extranjera en la historia del país, estos últimos dos; entonces, ¿por qué estamos hablando de falta de certeza?“.

    Respecto a los tiempos de tramitación de los proyectos, la ministra comentó que hay que mejorar los plazos y resaltó la materia que realizó el gobierno del presidente Gabriel Boric con la iniciativa de permisos sectoriales.

    “Yo también encuentro que son largos, yo quisiera que fuera más rápido, pero al principio de este sistema no había proceso de evaluación ambiental, consultas ciudadanas, participaciones ciudadanas y se resolvía ahí cerca de La Moneda (...) con buenos análisis probablemente, pero no teníamos legislación de esas cosas que yo menciono, y hoy día tenemos, entonces, ¿qué vamos a hacer? Saltarla, no es posible", comentó.

    De esta forma, de cara al futuro sobre la tramitación de permisos, López comentó que “el tema de fondo es revisar nuestro sistema de permisos y modificarlo, y eso es lo que se hizo (con el proyecto del gobierno). Entonces yo tengo muchas esperanzas puestas en eso”.

