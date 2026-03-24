Ministra Ximena Rincón tras alza en el precio de los combustibles: “No va a haber desabastecimiento”

La ministra de la cartera energética, Ximena Rincón, sostuvo que desde el viernes pasado el gobierno ha trabajado con las empresas y organismos vinculados a los combustibles -como la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC)- para que la disponibilidad del recurso no cediera tras el alza que se anunció este lunes. Estos trabajos continúan.

La autoridad precisó que “hasta ahora no tenemos reportes en el Ministerio de falta de combustible y lo que estamos haciendo obviamente es coordinarnos para que no se produzca ese escenario”.

Este lunes el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció a través de cinco entrevistas en diferentes medios de televisión que el precio de los combustibles experimentarían alzas a partir de este jueves. El incremento se verá reflejado en $370 por litro de gasolina de 93 octanos y $580 por litro de diésel.

“Lo que se pide a la ciudadanía es que entiendan que no va a haber desabastecimiento y que, obviamente, puede puntualmente en una estación de servicio en donde concurran todos durante el día de manera permanente, que se acabe el combustible. Pero no es que no exista combustible, sino que en ese punto específico puede llegar a ocurrir y va a haber que reponerlo con los camiones respectivos de las empresas que proveen el suministro", sostuvo Rincón.

La jefa de la cartera abordó la compra de gasolina en bidones. “Se puede hacer, está permitida. Tiene que hacerse con los implementos autorizados por la Superintendencia, y tiene límites de cantidad”.

“Hoy día una persona compró mil litros. ¿Puede? Claro que puede, en la medida que lo haga en estanques debidamente certificados, que no pueden ser más de cuatro de 220 litros cada uno. Y los bidones, si son de cinco litros puede llevar uno, si son de 20 litros puede llevar dos. Eso es lo que está permitido y siempre cumpliendo obviamente con las autorizaciones, las certificaciones que impone la Superintendencia", cerró.