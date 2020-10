Ministro de Hacienda: “Ha habido un distanciamiento entre el sentir ciudadano y el mundo político, y es grave e importante enmendarlo"

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, habló del rol que ha tenido la élite en Chile y su relación con la ciudadanía. En conversación con radio Futuro, el secretario de Estado dijo que “ha habido un distanciamiento entre el sentir ciudadano y el mundo político, y es grave e importante enmendarlo. Se requieren partidos políticos fuertes, institucionales y representativos de la sociedad, y esa es una de las tareas que tenemos por delante”.

Consultado sobre unas declaraciones que hizo el expresidente de la Sofofa, Felipe Lamarca en 2005, señalando que “Chile no va a cambiar mientras las élites no suelten la teta”, Briones sostuvo que “la ha ido soltando desde esos tiempos. Pucha que ha habido cambios en nuestro país, no veamos el vaso medio vacío. Pero también, con la misma claridad, es fundamental ir renovando la élite”.