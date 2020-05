Ministro de Hacienda: “Sabemos que hay sectores de la economía que se van a achicar permanentemente”

Un balance sobre cómo han funcionado los créditos que ha entregado la banca con garantía estatal mediante Fogape. Eso fue lo que entregó hoy el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, antes los senadores de la Comisión de Hacienda.

Allí Briones detalló que esto es un préstamo a pymes, no una transferencia de dinero. “Nosotros sabemos que hay sectores de la economía que van a tener un efecto permanente, que se van a achicar permanentemente. El turismo sabemos que va a tener complicaciones no por meses, sino que probablemente por un año, dos años, no lo sabemos, por la sencilla razón que va a haber menos flujo de turistas”, dijo.

Agregó que “la restauración va a tener un achicamiento estructural, por la sencilla razón que vamos a convivir con distanciamiento social. Eso también hay que sopesarlo en el análisis (que hace la banca), y no simplemente pedir o pensar que estos créditos funcionan como si el mundo fuera el mismo, o el país fuera el mismo que hace tres meses (...) No le pidamos al instrumentos cosas que están fuera de su alcance”.

El ministro comentó que “es una buena noticia que en los números agregados tengamos una expansión del crédito muy significativa (...) ¿Quiere decir esto que no hay problemas? Por favor, que no se entienda que la respuesta es no. Hay problemas, sin duda que hay problemas (…) estamos conscientes de esa realidad y estamos trabajando en el Ministerio de Hacienda, la CMF, BancoEstado, Fogape, día a día para mejorar ese proceso”.

Frente a las críticas de los senadores, aclaró: “Si el espíritu de lo que ustedes aprobaron, porque también he visto críticas respecto a lo que ustedes mismos aprobaron, es mejorar el programa, bienvenido”.

El titular de Hacienda detalló que desde mañana en Fogape habrá un portal disponible para “aquellos emprendedores que hayan tenido un rechazo, una mala respuesta o una no respuesta, puedan entregar ahí sus datos y nosotros poder redirigir esto a los bancos, para tener un buen registro de respuestas, y estar seguros que esos casos están atendidos y recibieron las respuestas que corresponde”.

Agregó que están en contacto con el SII, para que a través de ese canal se le mande una encuesta a todas las pymes elegibles, donde se les consultará si ha solicitado créditos Covid, si han recibido un préstamo con esta garantía estatal, entre otros.