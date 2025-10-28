SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Ministro Grau afirma que los recursos para el reajuste del sector público están asegurados en el Presupuesto 2026

Al iniciar la discusión del erario fiscal en la Comisión Mixta Especial de Presupuestos, el titular de Hacienda indicó que los recursos para el reajuste de los trabajadores públicos están provisionados.

Carlos AlonsoPor 
Carlos Alonso
1 OCTUBRE 2025 MINISTRA MACARENA LOBOS, LA DIRECTORA DE PRESUPUESTO, JAVIERA MARTINEZ Y EL MINISTRO DE HACIENDA, NICOLAS GRAU, DURANTE COMISION MIXTA DE PRESUPUESTO. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

Uno de los temas que está siendo más debatido en la discusión del Presupuesto 2026, en el Congreso, es el gasto en las remuneraciones fiscales. En el proyecto de ley el gobierno estableció que los recursos en salarios del sector público se mantendrán “en valores nominales 2025”.

Lo que ha señalado el Ejecutivo al respecto, y en especifico el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, es que “lo que nosotros presentamos en la ley de Presupuestos es que el total de gasto en remuneraciones se mantiene estable en términos nominales”. Pero ha precisado que “hay distintos mecanismos para ello”.

“Uno importante, por ejemplo, es limitar las nuevas contrataciones que reemplazan a gente que se retira (del sector público). Ese es un mecanismo para que se pueda contener la expansión del gasto en salarios”, ha detallado.

Sin embargo, esa explicación no ha dejado tranquila a la oposición, que critica que no se haya dejado en el subtitulo 21 (de remuneraciones del sector público) el inflactor para el reajuste del sector público, negociación que se debe desarrollar durante la segunda parte de noviembre.

1 OCTUBRE 2025 MINISTRA MACARENA LOBOS, LA DIRECTORA DE PRESUPUESTO, JAVIERA MARTINEZ Y EL MINISTRO DE HACIENDA, NICOLAS GRAU, DURANTE COMISION MIXTA DE PRESUPUESTO. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

Frente a ese cuestionamiento, este martes el titular de las finanzas públicas, al iniciar el debate en la Comisión Mixta Especial de Presupuestos, volvió a abordar la forma en que se tienen considerados los recursos para el reajuste del sector público.

“Cuando se hace una ley de Presupuestos, entre el Ejecutivo y Legislativo se tienen que anticipar gastos que son ciertos, que van a ocurrir con certeza, porque son parte de las obligaciones legales y se pueden estimar con bastante certeza. En cambio, hay otros gastos que podemos llamar de una naturalidad incierta, y por eso lo que se hace es definir un conjunto de provisiones y ahí luego se asignan los recursos correspondientes. Y eso es lo que ocurre con la ley de reajuste del sector público, que se define después del Presupuesto, por ende, es difícil definir lo que se va a gastar, y por eso lo que se hace es dejar una provisión y eso esta estipulado en el Presupuesto”, aseguró Grau.

En ese sentido, el ministro dijo que “es difícil fijar los recursos a leyes que se aprobarán después de la ley de Presupuestos, debido a lo cual lo que se hace es dejar una provisión de recursos para futuros gastos y eso está en el Presupuesto (2026)”.

Por eso, envió un mensaje a los parlamentarios: “Me gustaría transmitir tranquilidad, la posibilidad de un reajuste para el sector público está debidamente asegurado en el Presupuesto, y para nosotros es importante que la discusión del reajuste no se anticipe”.

Más sobre:Presupuesto 2026PresupuestoRaeajuste

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Netanyahu ordena al Ejército israelí retomar “de inmediato” los ataques contra Gaza tras violaciones de Hamas al alto el fuego

Nokia se dispara 20% en bolsa tras gran inversión de Nvidia en la compañía

EE.UU. mata a 14 supuestos “narcoterroristas” en ataques contra cuatro lanchas en aguas del Pacífico

ProCultura: exmano derecha de Alberto Larraín apunta contra la Fiscalía por “desprolijidades” y “tergiversaciones”

Crispación electoral: Congreso y gobierno acuerdan aplazar Ley de Presupuesto para después de las elecciones

La revancha de Mulet: diputado presidiría comisión de acusación a Pardow y complica planes del gobierno

Lo más leído

1.
Boric interrumpe actividad en La Moneda para ir a visitar a Héctor Noguera: “Tengo que ir a despedir a una persona que está próxima a partir”

Boric interrumpe actividad en La Moneda para ir a visitar a Héctor Noguera: “Tengo que ir a despedir a una persona que está próxima a partir”

2.
Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

3.
Muere a los 88 años Héctor Noguera: adiós a una leyenda de la cultura nacional

Muere a los 88 años Héctor Noguera: adiós a una leyenda de la cultura nacional

4.
Kaiser desplaza a Jara del segundo lugar en probabilidades de ser presidente en casa de apuestas políticas Polymarket

Kaiser desplaza a Jara del segundo lugar en probabilidades de ser presidente en casa de apuestas políticas Polymarket

5.
Familia de Héctor Noguera se refiere a estado de salud del actor tras visita del Presidente Boric

Familia de Héctor Noguera se refiere a estado de salud del actor tras visita del Presidente Boric

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo comienza el nuevo evento de precipitaciones

Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo comienza el nuevo evento de precipitaciones

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

¿Tiene más beneficios para la salud hacer una caminata larga o varias cortas? Esto dice una investigación

¿Tiene más beneficios para la salud hacer una caminata larga o varias cortas? Esto dice una investigación

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Servicios

Carabineros publica nuevas ofertas de trabajo para civiles: revisa cómo postular

Carabineros publica nuevas ofertas de trabajo para civiles: revisa cómo postular

Confirman monto y requisitos para recibir el aguinaldo de Navidad dirigido a pensionados

Confirman monto y requisitos para recibir el aguinaldo de Navidad dirigido a pensionados

Dónde y a qué hora ver a Uruguay vs. Argentina por la Liga de Naciones Femenina

Dónde y a qué hora ver a Uruguay vs. Argentina por la Liga de Naciones Femenina

ProCultura: exmano derecha de Alberto Larraín apunta contra la Fiscalía por “desprolijidades” y “tergiversaciones”
Chile

ProCultura: exmano derecha de Alberto Larraín apunta contra la Fiscalía por “desprolijidades” y “tergiversaciones”

Crispación electoral: Congreso y gobierno acuerdan aplazar Ley de Presupuesto para después de las elecciones

La revancha de Mulet: diputado presidiría comisión de acusación a Pardow y complica planes del gobierno

Nokia se dispara 20% en bolsa tras gran inversión de Nvidia en la compañía
Negocios

Nokia se dispara 20% en bolsa tras gran inversión de Nvidia en la compañía

Codelco tras diligencia de la PDI por accidente en El Teniente: “Se les brindó todas las facilidades para la realización de su labor”

“Yo creo que el pueblo chileno es principalmente capitalista”: las definiciones del próximo gerente general de LarrainVial

“Pensé muchas veces que no podría más”: la primera declaración de Amaia Montero tras su retorno a La Oreja de Van Gogh
Tendencias

“Pensé muchas veces que no podría más”: la primera declaración de Amaia Montero tras su retorno a La Oreja de Van Gogh

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

¿Tiene más beneficios para la salud hacer una caminata larga o varias cortas? Esto dice una investigación

La ANFP le responde con todo a Michael Clark y enumera los favores concedidos a la U: “¿Eso también se le olvidó?"
El Deportivo

La ANFP le responde con todo a Michael Clark y enumera los favores concedidos a la U: “¿Eso también se le olvidó?"

Cuando menos es más: la hazaña que la UC de Daniel Garnero repitió ante la U en el Clásico Universitario tras 31 años

Lanzar objetos e intento de agresión a jugadores de la U: Cruzados aplica duros castigos a cinco hinchas en el Clásico Universitario

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago
Finde

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

Qué especies de ballenas y tortugas se pueden ver en República Dominicana y en qué momentos del año

Cómo fueron los activos últimos años de Héctor Noguera en teleseries, teatro y talleres
Cultura y entretención

Cómo fueron los activos últimos años de Héctor Noguera en teleseries, teatro y talleres

Héctor Noguera será velado en el Campus Oriente y su funeral está programado para el jueves

El desconocido vínculo entre Héctor Noguera y el Padre Hurtado

Presidente electo de Bolivia advierte a Luis Arce de que no deje el país: “Vamos a pedirle muchas explicaciones”
Mundo

Presidente electo de Bolivia advierte a Luis Arce de que no deje el país: “Vamos a pedirle muchas explicaciones”

Netanyahu ordena al Ejército israelí retomar “de inmediato” los ataques contra Gaza tras violaciones de Hamas al alto el fuego

EE.UU. mata a 14 supuestos “narcoterroristas” en ataques contra cuatro lanchas en aguas del Pacífico

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”
Paula

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal