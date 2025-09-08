Ministro Grau celebra nula inflación de agosto y adelanta una “baja importante” en octubre

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, calificó como una “muy buena noticia” el dato inflacionario de agosto.

Esto, luego de que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reportara esta mañana que el IPC registró una variación nula en agosto, con lo que la inflación acumulada en el año llega a 2,9%, mientras que en doce meses se modera a 4%, su nivel más bajo desde abril 2024.

“En una muy buena noticia, acabamos de conocer un 0% de inflación mensual para el mes de agosto. Esta inflación es algo menor de lo que se esperaba, se esperaba en torno a un 0,2%, y, por tanto, es una buena noticia, porque implica que a doce meses la inflación baja de 4,3% a 4%”, señaló Grau.

Respecto a la meta inflacionaria del Banco Central, sostuvo que “esto nos permite, a su vez, ir convergiendo a ese 3% que es la meta que tenemos como país, donde esperamos que, además, en el mes de octubre se muestre una baja importante que nos ayude a acercarnos más rápido aún”.

“Destacamos, además, que la inflación sin componentes volátiles fue también 0% mensual, y tal vez algunos productos importantes que cayeron, la gasolina, el pan, son productos muy importantes para la población, así que eso también es una buena noticia”, agregó.

“Algo que me gustaría resaltar, por último, es que con esta inflación anual acumulada tenemos el menor valor de la inflación acumulada desde 11 meses, lo que también da cuenta de que la economía avanza en la dirección correcta, junto con aumentar los salarios, ir conteniendo la inflación, y de esa manera mejorando la capacidad de compra de las familias”, finalizó el ministro de Hacienda.