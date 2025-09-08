El IPC sorprende con variación nula en agosto y la inflación a doce meses cae a nivel más bajo desde abril 2024

Inflación nula en agosto. Suben los alimentos y baja el trasnporte.

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reportó esta mañana que el IPC registró una variación nula en agosto, con lo que la inflación acumulada en el año llega a 2,9%, mientras que en doce meses se modera a 4%, su nivel más bajo desde abril 2024.

La cifra se ubicó por debajo de las proyecciones de los expertos, que esperaban un alza entre 0,1% 0,2% y, de alguna manera, pone algo de presión al Banco Central de cara a la próxima reunión de política monetaria.

Claro porque en julio el IPC saltó un sorpresivo 0,9%, enfriando las expectativas de un recorte de tasas.

El IPC de agosto de algún modo se alínea con las proyecciones del instituto emisor, de acuerdo al último Informe de Política Monetaria (IPoM).

Si en el reporte de marzo esperaba una inflación de 3,8% para el cierre de año, en el IPoM de junio la fijó en 3,7%. Mientras que si se analiza el promedio inflacionario previsto para el 2025 pasó de 4,4% a 4,3%.

Qué pasó con el IPC en agosto

En su informe de agosto, el INE precisó que la inflación sin volátiles tampoco registró variación en agosto y que el IPC sin considerar los alimentos y la energía bajó 0,2%.

La energía, que había sido el gran factor del alza del IPC de julio reflejada en las cuentas de la luz, en agosto experimentó un fuerte retroceso de 0,5%.

Durante agosto cinco de las trece divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice, seis presentaron incidencias negativas y dos registraron nula incidencia.

El INE precisó que entre las divisiones con descensos en sus precios, destacaron equipamiento y mantención del hogar (-1,2%) y transporte (-0,5%).

De las divisiones que consignaron alzas mensuales en sus precios, destacó alimentos y bebidas no alcohólicas (0,9%).

Productos que suben y bajan ¿Estará más caro el 18 de septiembre?

En el desagregado por producto, el precio de la gasolina bajó 1,7% en agosto, mientras que el pan lo hizo en 2,2% y el vino en 3,3%.

Ad portas del 18 de septiembre y la celebración de las Fiestas Patrias,el INE dijo que el precio de la carne subió 2,2%, mientras que el de las cecinas saltó 2,5%.

Los alimentos adquiridos en restaurantes, café y otros, por su parte, mostraron un avance de 0,6%.

Qué dijo Hacienda y Economía sobre el IPC

El IPC de agosto cayó bien en el equipo económico del gobierno.

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, dijo en radio Infinita que la cifra supone una burena noticia y "reafirma que nuestra economía va a haciendo la convergencia a la meta que siempre se pone como horizonte de plazo de dos años el Banco Central de 3%”.