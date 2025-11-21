BLACK SALE $990
    Ministro Grau ve “difícil” encontrar espacios para más recorte del Presupuesto: “Realmente es bien restrictivo”

    El jefe de la billetera fiscal dijo que en el gobierno del presidente Gabriel Boric ,se ha bajado a la mitad el ritmo de crecimiento del gasto, a una velocidad “que se parece al ritmo de crecimiento de la economía".

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Qué dijo Nicolás Grau sobre el Presupuesto

    El Ministro de Hacienda, Nicolás Grau, abordó esta mañana el Presupuesto 2026, una discusión que no ha sido nada fácil para la autoridad luego que en el inicio del proceso legislativo, la Comisión Mixta Especial de Presupuestos rechazó casi la totalidad de las partidas.

    La discusión del erario fiscal se inició en la Cámara Alta ayer con críticas a las proyecciones de ingresos y la distribución del gasto, ámbitos a los que precisamente se refirió el jefe de la billetera fiscal.

    “Creo que es una postura legítima y creo que hemos ido acercando visiones”, sostuvo Nicolás Grau en conversación T13 Radio, quien también expresó optimismo de cara a conseguir acuerdo con los parlamentarios.

    El ministro de Hacienda aseguró que el erario 2026 cumple con dos aspectos fundamentales: Uno, la responsabilidad social y, dos, la responsabilidad fiscal.

    “A diferencia, tal vez, de otros momentos, de otros años, es difícil encontrar espacios donde uno pudiera hacer recortes de este presupuesto, porque realmente es un presupuesto bien restrictivo”, dijo el secretario de Estado.

    Qué dijo Nicolás Grau sobre el Presupuesto

    Consultado sobre los US$ 1.500 millones más que la oposición le pide al gobierno en recorte, Grau reconoció que es un tema que debe que seguir conversando.

    El jefe de la billetera fiscal dijo que en el gobierno del presidente Gabriel Boric ,se ha bajado a la mitad el ritmo de crecimiento del gasto, a una velocidad “que se parece al ritmo de crecimiento de la economía, que es lo que uno debería tener en el mediano plazo”.

    El jefe de Teatinos 120 dijo que el gobierno no desconoce en ningún momento que el país tiene una situación de estrechez fiscal y advirtió que para la siguiente administración va a ser difícil lograr mantener una trayectoria de disciplina fiscal.

    Más sobre:PresupuestoPresupuesto 2026Nicolás Grau

