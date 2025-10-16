SUSCRÍBETE
Nestlé anuncia planes de despidos masivos y el mercado respalda la medida

La suiza busca despedir aproximadamente a 16.000 personas en los próximos dos años a lo largo de todo el mundo.

Emiliano CarrizoPor 
Emiliano Carrizo
Phil Noble

La gigante mundial del rubro alimenticio Nestlé reportó sus resultados al tercer trimestre, pero el protagonismo se lo tomó su anuncio de recortes de cara al futuro de la operación.

Nestlé explicó que la medida de despidos masivos se enmarca bajo el programa "ahorro de costos“. ”Mayor enfoque en la eficiencia operativa, incluido el aprovechamiento de servicios compartidos y la automatización de nuestros procesos, para impulsar una transformación empresarial positiva", dijo para explicar los despidos.

En detalle, la reducción de la plantilla pensada está enfocada en despedir aproximadamente a 16.000 personas en los próximos dos años.

“Incluye aproximadamente 12.000 profesionales de cuello blanco (trabajadores de oficinas) en todas las funciones y geografías, lo que genera un ahorro anual de 1.000 millones de francos suizos para fines de 2027 (el doble en comparación con el plan original de 500 millones de francos suizos)”.

Ante este contexto, la firma dijo que “se espera que los costos de reestructuración únicos relacionados sean el doble de los ahorros anuales”.

“Otra reducción de plantilla de aproximadamente 4.000 personas como parte de las iniciativas de productividad en curso en fabricación y cadena de suministro”, añadió.

La gigante suiza comentó que el objetivo de ahorro de costos del programa aumentó a 3.000 millones de francos suizos (frente a los 2.500 millones de francos suizos anteriores) para fines de 2027.

Según resaltó Reuters, los empleos recortados representan el 5,8% de los aproximadamente 277.000 empleados de Nestlé.

“El mundo está cambiando y Nestlé necesita cambiar más rápido. Esto incluirá tomar decisiones difíciles, pero necesarias para reducir la plantilla en los próximos dos años. Lo haremos con respeto y transparencia. Junto con otras medidas, estamos trabajando para reducir sustancialmente nuestros costos”, dijo Philipp Navratil, CEO Nestlé en un comunicado.

Sobre los resultados, Nestlé destacó que su foco es el Real internal growth (RIG), que representa el volumen de ventas. En este periodo de nueve meses registró un aumento del 1,5%, “muy por encima de las expectativas de los analistas de un aumento del 0,3%, puede ofrecerle a Navratil un respiro mientras busca dejar su marca después de su repentino ascenso”, dijo Reuters.

Navratil asumió como CEO de Nestlé luego de la salida Laurent Freixe, quien fue despedido del cargo, a inicios de septiembre, por una relación sentimental con una subordinada directa no informada.

Por su parte, las ventas orgánicas, que excluyen el impacto del movimiento de divisas y las adquisiciones, aumentaron un 4,3% en el trimestre, dijo Nestlé, por encima de las estimaciones de los analistas de un crecimiento del 3,7%, dijo Reuters.

“El crecimiento de las ventas trimestrales fue impulsado por aumentos en los precios del café y los productos de confitería, pero la Gran China fue un lastre”, agregó en su reporte.

La directora financiera Anna Manz de Nestlé dijo que “lo que vemos en China es que estamos corrigiendo eso y consolidando nuestra distribución y haciéndola más eficiente, mientras construimos esta demanda de consumo”.

Ante este contexto, la acción de Nestlé subía 8,54%.

