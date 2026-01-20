Netflix reporta resultados mayores a los esperados, pero decepciona con sus proyecciones para 2026

La cadena de streaming Netflix reportó este martes resultados trimestrales superiores a los esperados por el mercado, pero decepcionó con sus proyecciones para los primeros tres meses de 2026, lo que llevó a una reacción a la baja en sus acciones.

En el último trimestre de 2025 la compañía tuvo ganancias de 56 centavos de dólar por acción, versus los 55 centavos que esperaban los analistas de Wall Street, mientras sus ingresos fueron de US12.100 millones, también superiores a los US$11.970 estimados.

Ignacio Mieres, head of research de la plataforma global de inversiones XTB Latam, señaló que “Netflix presentó resultados que superaron las expectativas, pero su guía futura fue más débil de lo previsto. En el cuarto trimestre se observó un desempeño sólido en ingresos, flujo de caja y crecimiento de suscriptores: el número de clientes de NFLX aumentó casi un 8% el año pasado, superando los 215 millones”.

Para el primer trimestre de 2026 Netflix proyecta ganancias de 76 centavos por acción, menores a los 82 centavos pronosticados por los analistas. En cuanto a los ingresos prevé que llegarán a US$12.200 millones en el periodo, en línea con las proyecciones del mercado.

“La decepción se intensificó porque, aunque los ingresos quedaron apenas por encima de lo esperado, tanto el margen como el flujo de caja libre estuvieron muy por debajo del consenso. Además, Netflix anunció que pausará las recompras de acciones para acumular liquidez y ayudar a financiar la adquisición de Warner Bros, lo que generó una lectura de cautela por parte de los inversionistas en un entorno en que los beneficios para 2026 se ven con mayor incertidumbre”, agregó Mieres.

Las acciones de Netflix caían 5% a US$87,26 en las operaciones tras el cierre del mercado en Wall Street.

Nueva oferta

Más temprano Netflix anunció que presentó una nueva oferta por la división de estudios de cines y servicio de streaming de Warner Bros. Discovery (WBD). La gigante del entretenimiento en línea ahora presentó una propuesta que solo considera el pago en dinero en efectivo y deja atrás la fórmula que consideraba un abono vía acciones de Netflix.

De esta forma, Netflix sigue ofreciendo US$27,75 y pagar US$72.000 millones por el streaming HBO Max y el emblemático estudio cinematográfico de Warner Bros.

La operación llega a reforzar el acuerdo que alcanzaron ambas firmas en diciembre pasado. Esto en el contexto de que Paramount Skydance sigue presionando para adquirir toda la operación de Warner Bros. Discovery vía una operación de adquisición hostil que a la fecha no tiene el apoyo de los controladores de Warner Bros. Discovery.

Según informó David Faber de CNBC la semana pasada, citando fuentes familiarizadas con el asunto, el ajuste busca adelantar la votación de los accionistas de WBD por la oferta de Netflix y dar término a la disputa con Paramount Skydance.