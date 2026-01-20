Netflix ajusta su oferta por una parte de Warner Bros. Discovery en medio de disputa con Paramount

Netflix presentó una nueva oferta por la división de estudios de cines y servicio de streaming de Warner Bros. Discovery (WBD). La gigante del entretenimiento en línea ahora presentó una oferta que solo considera el pago en dinero en efectivo y deja atrás la fórmula que consideraba un abono vía acciones de Netflix.

De esta forma, Netflix sigue ofreciendo US$27,75 y pagar US$72.000 millones por el streaming HBO Max y el emblemático estudio cinematográfico de Warner Bros.

La operación llega a reforzar el acuerdo que alcanzaron ambas firmas en diciembre pasado. Esto en el contexto de que Paramount Skydance sigue presionando para adquirir toda la operación de Warner Bros. Discovery vía una operación de adquisición hostil que a la fecha no tiene el apoyo de los controladores de Warner Bros. Discovery.

Según informó David Faber de CNBC la semana pasada, citando fuentes familiarizadas con el asunto, el ajuste busca adelantar la votación de los accionistas de WBD por la oferta de Netflix y dar término a la disputa con Paramount Skydance.

“La junta directiva de WBD sigue apoyando y recomendando por unanimidad nuestra transacción, y estamos seguros de que ofrecerá el mejor resultado para los accionistas, los consumidores, los creadores y la comunidad del entretenimiento en general”, afirmó Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix en un comunicado.

De esta forma, el plan, que busca dar más certezas, viabilidad y acelerar el proceso, tiene el respaldo de la junta de WBD. Misma instancia que ya rechazó las dos propuestas de Paramount Skydance.

“Nuestro acuerdo modificado con Netflix es una prueba del enfoque inquebrantable de la junta directiva en representar y promover los intereses de nuestros accionistas”, afirmó Samuel A. Di Piazza, Jr., presidente de la junta directiva de Warner Bros. Discovery en la misma comunicación entregada por Netflix.

De avanzar la propuesta de Netflix, Warner Bros. Discovery se dividirá en dos sociedades; una pasará a manos del gigante del servicio en línea, y la otra será Discovery Global, sociedad dedicada a la televisión por cable con firmas como CNN en Estados Unidos y TNT.