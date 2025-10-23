SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Oposición apoya idea del gobierno de incorporar en reajuste del sector público norma para postergar reavalúo de propiedades

La norma que busca posponer el reavalúo de los bienes raíces se sumó al proyecto de ley de reforma a la renta de las pymes. Sin embargo, esa iniciativa no ha tenido avance, por lo que esta otra alternativa permitiría asegurar su aprobación y que el proceso se traslade de enero de 2026 a enero de 2027.

Carlos AlonsoPor 
Carlos Alonso
09 Julio 2025 Casas, villas, Maipu, Contribuciones Foto: Andres Perez Andres Perez

En julio pasado, el gobierno ingresó al Congreso el proyecto de ley para reformular el sistema tributario para las pymes, introduciendo la nueva “Ruta del emprendimiento” que incentiva la formalización y reestructura el actual régimen transparente, a fin de que la mayoría de las mipymes queden liberadas del Impuesto de Primera Categoría.

En esa iniciativa también sumó una norma para postergar, por un año, el reavalúo de las propiedades que debe aplicar el Servicio de Impuestos Internos (SII) en enero de 2026. “En materia de contribuciones se posterga por un año la entrada de los nuevos avalúos o el reavalúo de bienes raíces para tener tiempo de poder subsanar todas las dificultades que se han identificado y mejorar todo lo que es las metodologías y la aplicación de las mismas al avalúo de propiedades”, señaló el en ese entonces el ministro de Hacienda, Mario Marcel.

Con ello, en caso de aprobarse la propuesta del Ejecutivo, el nuevo avalúo entraría en vigencia no en enero de 2026, sino que en enero de 2027. Esta decisión se dio en medio de los cuestionamientos que existen sobre la falta de transparencia en los cálculos y la forma en que se fija la tasa del impuesto territorial.

Sin embargo, ese proyecto poco y nada ha avanzado en su trámite parlamentario. El Ejecutivo no le ha puesto urgencia y, por lo mismo, tiene poco margen para ser aprobado antes de enero del 2026, con lo cual la propuesta referida a las contribuciones quedaría sin efecto.

Ante esto, la idea que analiza ahora Hacienda, de incorporar dicha normativa en el proyecto de ley de reajuste del sector público que se debe comenzar a discutir en el Congreso en diciembre, surge como una buena alternativa y es apoyado por los parlamentarios de la oposición, quienes han sido, además, los principales impulsores de postergar el reavalúo y revisar el cobro que se hace de las contribuciones.

Esta iniciativa se debe ingresar para su tramitación a principios de diciembre y debe aprobarse durante ese mismo mes, por lo que incluir la norma para postergar el reavalúo calzaría bien con los tiempos.

La visión parlamentaria

La presidenta de la Comisión de Hacienda del Senado, Ximena Rincón (Demócratas), fue una de las primeras en proponer vía reforma constitucional la idea de congelar el reavalúo, por lo que esta propuesta le parece interesante de analizar. “Yo lo plantee en la primera subcomisión mixta de Presupuesto como alternativa a que apoyen mi proyecto de congelamiento de reavalúo”, indicó.

Otro que lo ve de manera positiva es el senador UDI e integrante de la Comisión de Hacienda, Javier Macaya. “Es una propuesta interesante. Falta conocer más detalles, pero en principio la apoyaría, puesto que se necesita un alivio para las personas”.

Entre los diputados de la oposición que integran la Comisión de Hacienda también lo ven de manera positiva, considerando que el otro proyecto no avanzará.

Felipe Donoso, (UDI) expresó que “el avalúo fiscal se distanció de la realidad, generando una serie de problemas, sin embargo, bajarlo afectaría fuertemente a las municipalidades, por lo que el congelamiento en miras a acortar la brecha generada es positivo”.

En ese contexto, el legislador indicó que para materializarlo “existen distintas fórmulas. Una de ellas puede ser retrasar por un año a través de la ley de reajuste del sector público, ya que asegura que la tramitación sea durante este año, pero eso no es una solución permanente, la que se debe abordar con el próximo gobierno que asuma en marzo”.

Foto: Prensa Partido Republicano

Miguel Mellado, diputado ex RN hoy cercano a Republicanos, criticó la demora que ha tenido el gobierno con el proyecto de reforma a la renta de las pymes, y por lo mismo, analiza de buena manera que se incorpore en la discusión del reajuste salarial del sector público. “Es una alternativa viable, pero la más cómoda para el gobierno, porque si quisiera de verdad sacar esa ley (de pymes) le colocaría discusión inmediata, conversaría con las bancadas y apuraría la ley. Pero el gobierno está en despedida y haciendo lo mínimo”.

Mellado explicó que ir dentro de la ley de reajuste no significa que deban votar todo en un mismo paquete, sino que esta norma del reavalúo podría ir de manera separada y no condicionada al monto salarial que se vaya a acordar para el sector público.

El también Republicano, Agustín Romero, señaló que, “en principio, no me parece una mala idea, pero tendría que verlo con más calma, porque obviamente que este gobierno, con su improvisación, normalmente estas cosas van aparejadas de algún otro tipo de legislación o alguna otra medida que en definitiva podría ser más compleja que simplemente postergar el reavalúo, por lo que hay que verlo en su mérito cuando se presente el proyecto”.

Para Romero, mientras “no haya un mecanismo transparente, es evidente que el postergarlo es mejor que nada, siempre y cuando también se garantice que esta postergación no va a significar un mayor valor para después”.

Y en RN, el diputado Frank Sauerbaum apuntó que “la ley de reajuste en general se ha transformado en una ley miscelánea en donde se han aprobado distintas normativas específicas. Por ello, es una posibilidad de llevar adelante esta normativa para postergar el aumento de las contribuciones”.

Dado este escenario, el legislador subrayó que “somos partidarios de que se incluya en la ley de reajuste y que se discuta brevemente y aprobarlo, porque la presentación de un proyecto de ley aparte ya implica tiempos distintos que quizás no alcancemos a tratar antes de que termine este periodo legislativo”.

Más sobre:ImpuestosContribucionesReajuste del sector público

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Exfiscal Arias por caso SQM: “Esta absolución es de las resoluciones más graves e impactantes que ha tenido la Fiscalía”

Países árabes e islámicos condenan el visto bueno del Parlamento israelí a la anexión de Cisjordania

El plan para reagendar la prueba Simce en colegios afectados en medio de críticas de alcaldes

Corte Suprema aprueba primer Código de Ética que norma la conducta de ministros tras caso Hermosilla

Rodrigo Castillo y error en cuentas de luz: “Los clientes están obligados a pagar ese sobrecosto, pero no lo han pagado todavía”

Megaproyecto conservacionista Puchegüín: Campaña internacional para adquirir hacienda en Cochamó ya ha recaudado 80% del monto

Lo más leído

1.
A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Lanús por la Copa Sudamericana en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Lanús por la Copa Sudamericana en TV y streaming

2.
Kaiser afirma que si llega a La Moneda va a instalar Estado de Sitio con ley marcial en algunas zonas del país

Kaiser afirma que si llega a La Moneda va a instalar Estado de Sitio con ley marcial en algunas zonas del país

3.
Concejales presentan requerimiento para destituir a alcalde de San Bernardo por “notable abandono de deberes”

Concejales presentan requerimiento para destituir a alcalde de San Bernardo por “notable abandono de deberes”

4.
“Que se dedique a gobernar”: aumenta presión del comando de Jara contra Boric por alusiones a Kast en contienda electoral

“Que se dedique a gobernar”: aumenta presión del comando de Jara contra Boric por alusiones a Kast en contienda electoral

5.
Dueño de Boulevard Terrazas de Maipú presenta querella contra Scotiabank por estafa y usura y banco canadiense se defiende

Dueño de Boulevard Terrazas de Maipú presenta querella contra Scotiabank por estafa y usura y banco canadiense se defiende

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Por qué la Generación Z dejó de tomar alcohol para divertirse

Por qué la Generación Z dejó de tomar alcohol para divertirse

Review de los AirPods Pro 3: probamos su cancelación de ruido y traducción en vivo

Review de los AirPods Pro 3: probamos su cancelación de ruido y traducción en vivo

Este es el “superalimento” favorito de muchos doctores que deberías añadir a tu dieta

Este es el “superalimento” favorito de muchos doctores que deberías añadir a tu dieta

Qué son las armas hipersónicas, qué países las tienen y por qué atraen a potencias como EEUU, Rusia y China

Qué son las armas hipersónicas, qué países las tienen y por qué atraen a potencias como EEUU, Rusia y China

Servicios

Comienza venta de entradas para la tercera fecha de Soda Stereo en Chile

Comienza venta de entradas para la tercera fecha de Soda Stereo en Chile

Anuncian próximo Black Friday: estas son las fechas que tendrán descuentos online

Anuncian próximo Black Friday: estas son las fechas que tendrán descuentos online

Comienza venta de entradas para los conciertos de Miguel Bosé en Chile

Comienza venta de entradas para los conciertos de Miguel Bosé en Chile

Exfiscal Arias por caso SQM: “Esta absolución es de las resoluciones más graves e impactantes que ha tenido la Fiscalía”
Chile

Exfiscal Arias por caso SQM: “Esta absolución es de las resoluciones más graves e impactantes que ha tenido la Fiscalía”

El plan para reagendar la prueba Simce en colegios afectados en medio de críticas de alcaldes

Corte Suprema aprueba primer Código de Ética que norma la conducta de ministros tras caso Hermosilla

Ya hay fecha para presentar ofertas por la empresa dueña de estaciones de servicio de Aramco
Negocios

Ya hay fecha para presentar ofertas por la empresa dueña de estaciones de servicio de Aramco

Oposición apoya idea del gobierno de incorporar en reajuste del sector público norma para postergar reavalúo de propiedades

Megaproyecto conservacionista Puchegüín: Campaña internacional para adquirir hacienda en Cochamó ya ha recaudado 80% del monto

La historia del oso salvaje que se coló en un zoológico: “Fue un visitante muy educado”
Tendencias

La historia del oso salvaje que se coló en un zoológico: “Fue un visitante muy educado”

“No existe nada parecido en el mundo actual”: hallazgo en Magallanes revela el mamífero más antiguo del sur de Chile

Este es el libro que comenzó la historia de amor entre Dua Lipa y Callum Turner

En vivo: la U enfrenta a Lanús por las semifinales de la Copa Sudamericana
El Deportivo

En vivo: la U enfrenta a Lanús por las semifinales de la Copa Sudamericana

“¿Hasta que no maten a un jugador no van a cambiar?”: bus de Lanús es apedreado en su camino para jugar ante la U

El optimismo de Daniel Garnero en la UC de cara al Clásico Universitario: “Nos agarra en un momento espectacular”

The Cardigans en Chile: lo que debes saber de las entradas para el concierto
Finde

The Cardigans en Chile: lo que debes saber de las entradas para el concierto

La Noche de Museos tendrá descuentos y horario extendido en el circuito gastronómico del Centro Histórico de Santiago

¿Qué día toca Weezer? ¿A qué hora sale Massive Attack? Revisa los horarios del Fauna Primavera 2025

La palabra de los villanos de Baby Bandito 2: “La serie es una metáfora de cómo funciona el mundo”
Cultura y entretención

La palabra de los villanos de Baby Bandito 2: “La serie es una metáfora de cómo funciona el mundo”

10 lugares imperdibles de la Noche de Museos 2025 en Santiago y regiones

El sorprendente regreso de la Sodamanía a Chile: shows de Soda Stereo agotan boletos y se podrían sumar nuevas fechas

Países árabes e islámicos condenan el visto bueno del Parlamento israelí a la anexión de Cisjordania
Mundo

Países árabes e islámicos condenan el visto bueno del Parlamento israelí a la anexión de Cisjordania

Cómo China se apronta a superar a Estados Unidos como líder mundial en energía nuclear

Tras atraco al Lovre: otro museo francés denuncia el robo de 2.000 monedas de oro y plata

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal
Paula

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal

La mitad de las mujeres chilenas que no se realiza la mamografía anual, reconoce que no es su prioridad

Mujeres que impactan: Pamela Curin y su red de apoyo para mujeres rurales